¿Cuándo llega Guardianes de la Galaxia 3 a Disney+?

Es probable que Guardianes 3 no se estrene en Disney Plus hasta el tercer trimestre del 2023.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ha llegado por fin a los cines. Y, aunque películas de este tamaño y escala están hechas para verse en la pantalla más grande posible, hay algunos fans de Marvel que esperarán a que se estrene en streaming para verla.

¿Cuándo llegará Guardianes de la Galaxia 3 a Disney+? La respuesta corta es... que no lo sabemos. Pero, si tuviéramos que apostar, sospechamos que será alrededor de julio o agosto del 2023.

¿Y por qué creemos que la última película de Marvel se estrenará por esas fechas? Nuestra predicción se basa en la ciencia cuántica, astrología y otros factores... No, qué va. Tiene más que ver con el momento en que otras películas recientes del Universo Cinematográfico de Marvel se han unido al catálogo de Disney+, y puedes descubrir cuáles han entrado en nuestra lista de las mejores de superhérores de la historia. Y, lo que quizá sea más importante, cuándo se estrenó en la plataforma la primera película de la Fase 5 de Marvel (es decir, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía).

¿Cuándo se estrenará Guardianes 3 en Disney+?

Como ya hemos mencionado, Guardianes 3 aún no tiene fecha de estreno confirmada en Disney+. Sólo se estrenó en cines el 3 de mayo en territorios seleccionados, como el Reino Unido, en España y otros países Europeos, el 4 de mayo, y su lanzamiento mundial es el 5 de mayo.

Después de algunos fracasos en taquilla en los últimos 12 meses (Ant-Man 3 y Thor: Love & Thunder, principalmente), Marvel necesita una gran victoria en los cines. Por suerte para el estudio, Guardianes de la Galaxia 3 va a salvar el UCM (metafóricamente hablando, claro). A juzgar por su recepción crítica, más las opiniones de los fans del UCM que ya la han visto, la última aventura cinematográfica de los Guardianes parece que también será una de las mejores nuevas películas del 2023.

Variety y Deadline sugieren que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 recaudará entre 110 y 120 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en Estados Unidos. En términos más generales, se prevé que la película de superhéroes consiga 250 millones de dólares en todo el mundo, una buena suma que calmará los nervios del equipo ejecutivo de Marvel Studios.

¿Qué tiene que ver todo esto con su próximo estreno en Disney+? Bueno, si Guardianes 3 domina la taquilla durante semanas (y parece que puede hacerlo) Marvel no tendrá prisa por retirarla de los cines y estrenarla en el principal servicio de streaming de Disney. ¿Por qué estrenarla gratis en Disney+ si sigue haciendo caja en los cines de todo el mundo?

Guardianes de la Galaxia 3 en Disney+: nuestra predicción

Dicho todo esto, ¿cuándo podría llegar Guardianes de la Galaxia 3 a Disney+? Como hemos dicho antes, creemos que será en julio o agosto (más concretamente, a finales de julio o principios de agosto).

Las películas de Marvel solían tener un periodo de exclusividad de 45 días en los cines antes de llegar a Disney+. Sin embargo, las dos últimas películas del UCM (Wakanda Forever y Ant-Man 3) no debutaron en la plataforma hasta tres meses después de su estreno en cines. Si este periodo de tres meses es el nuevo plazo entre el lanzamiento de una película de Marvel en los cines y su llegada a Disney+, eso significaría que Guardianes 3 no aterrizaría en el servicio de streaming hasta principios de agosto.

Lo único que podría cambiar eso es la huelga de guionistas, que está (en el momento de escribir estas líneas) dominando las noticias de la industria del entretenimiento. En resumen: los miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) están en huelga por cuestiones salariales y de seguridad laboral, lo que significa que no se están escribiendo nuevas series ni películas para ninguna cadena de televisión ni plataforma de streaming.

Con las series de televisión del UCM, como Invasión Secreta y la segunda temporada de Loki, listas para su estreno, Marvel no se verá afectada inmediatamente por la huelga. Sin embargo, si Disney y sus filiales (incluida Marvel Studios) empiezan a quedarse sin nuevos contenidos para los servicios de streaming de Disney, incluidos Disney+ y Hulu, podrían decidir estrenar Guardianes de la Galaxia 3 antes de lo esperado.

En cuanto sepamos la fecha oficial de estreno, actualizaremos este artículo. De momento, la que posiblemente sea la última película de los Guardianes, se estrenará en streaming dentro de unos tres meses.