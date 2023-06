Berlín es el spin-off de La Casa de Papel que estábamos esperando - El tráiler promete

Una de las novedades del Netflix Tudum 2023 que más me gustó, ya que va sobre una de las series más interesantes del evento, que encima es española, fue el tráiler de Berlín, el segundo spin-off de La Casa de Papel, y es magníficamente elegante y agradablemente tonto.

Como sabrás perfectamente si has visto La Casa de Papel, la nueva serie no se llama Berlín porque se el atraco se vaya a producir en esa ciudad, sino porque el spin-off está protagonizado por Berlín. Este personaje es un sociópata, sí, pero eso no quita que sea el preferido de la mayoría de los fans de La Casa de Papel, entre los que me incluyo.

Berlín, interpretado por el maravilloso Pedro Alonso, fue un personaje clave ya en la primera temporada de La Casa de Papel y continuó siéndolo en la quinta temporada de la serie, convirtiéndose en uno de los personajes más populares para los espectadores.

Antihéroe más que héroe, este ladrón de joyas y desvalijador de cajas fuertes, enfermo terminal, es el mayor ladrón de Europa y, en la serie que lleva su nombre, está a punto de embarcarse en el atraco más audaz hasta la fecha.

A continuación vienen spoilers sobre la serie original de La Casa de Papel: aviso, aunque doy por supuesto que si todavía no la has visto a estas alturas tampoco te importará

¿De qué irá la serie Berlín y cuándo se estrena?

Hay un pequeño problema (y un gran spoiler si aún no estás al día con La Casa de Papel) en hacer una serie protagonizada por Berlín: está muerto. Lo que va a hacer Netflix es retroceder en el tiempo para mostrar a Berlín antes del icónico trabajo en La Casa de Papel. Es un movimiento que quita un poco de tensión (sabemos que al menos un personaje va a llegar al final del spin-off) pero que permite al reparto, los guionistas y el equipo divertirse un poco con un personaje que resultó ser mucho más popular de lo que los guionistas de la serie habían previsto.

En esta ocasión, el atraco consiste en robar 44 millones de euros de una de las principales casas de subastas de París y, por supuesto, para ello hay que reunir a un escuadrón de individuos altamente cualificados y peligrosos. Ese escuadrón incluye a Michelle Jenner, Begoña Vargas y Tristán Ulloa junto a Yuri D. Brown, Marcel González, Miko Jarry, Julien Paschai, Joel Sánchez y Julio Peña.

Berlín contará con ocho capítulos, y podrás verlos en diciembre. ¿Y después? Pues habrá más spin-offs basados en otros personajes de la serie. El creador de la serie, Álex Pina, ha dicho: "Tenemos muchas posibilidades para algunos spin-offs... siempre hemos buscado que los personajes tengan un diseño muy complejo y en capas. Así que creo que casi todos los personajes de La Casa de Papel tienen una dualidad que nos gustaría ver en un spin-off. Podríamos ver a cualquiera de ellos en otros contextos".