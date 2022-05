Cómo eliminar tu cuenta de Twitter

Si la noticia de que Twitter había aceptado la oferta de adquisición del multimillonario Elon Musk por valor de 44.000 millones de dólares te ha puesto nervioso sobre la calidad y la comodidad de la plataforma para una interacción segura, amable y divertida, te podemos echar una mano. Lo primero que debes saber es que la última hora sobre el tema es que puede que Musk se eche atrás con la compra. Pero si esa no era tu única razón para marcharte de lo que hasta ahora ha sido una red social siempre amigable, respetuosa y nada tóxica (ejem), así es como puedes descargar tu contenido de Twitter y cómo desactivar tu cuenta.

Hemos elaborado esta práctica guía que te dirá exactamente cómo eliminar una cuenta de Twitter. Desde la desactivación de tu cuenta para siempre hasta la eliminación de tus tuits viejos y vergonzosos, que podrían meterte en serios problemas en esta época, aquí te lo explicamos.

1. Cómo desactivar tu cuenta

Si simplemente quieres deshacerte de la aplicación de Twitter en tu dispositivo sin desactivar tu cuenta, solo tendrás que desinstalar la aplicación en tu smartphone o tablet de forma normal.

Sin embargo, si quieres saber cómo eliminar una cuenta de Twitter de forma definitiva, ya sea esa cuenta principal que has estado utilizando o una secundaria a la que no te has conectado en años, lo más fácil es dirigirte al sitio web en el navegador de tu escritorio e iniciar sesión. Desde allí, haz clic en "Más opciones" en barra de menú de la izquierda y después selecciona "Configuración y privacidad".

Mira en la parte inferior izquierda del menú "Tu cuenta" y verás un enlace que dice "Desactivar tu cuenta". Haz clic en este enlace y accederás a una página final en la que se explica cómo funciona el proceso de desactivación. Una vez que hayas leído la información y estés conforme con continuar, puedes hacer clic en el botón rojo "Desactivar" que aparece al final de la página.

Primero debes ir a Configuración y privacidad de Twitter (Image credit: Twitter)

Después ve a Tu cuenta y Desactiva tu cuenta (Image credit: Twitter)

Por último, pulsa Desactivar (Image credit: Twitter)

Ahora tienes 30 días para restaurar tu cuenta de Twitter si cambias de opinión. Pasado ese período tu cuenta se esfumará para siempre.

Si quieres descargar tus datos de Twitter antes (el historial de tu cuenta, la actividad y otros medios), tendrás que completar el proceso de solicitud y descarga antes de desactivar tu cuenta.

Para ello, dirígete a "Configuración y privacidad" y selecciona "Descargar un archivo de tus datos" en el menú de la derecha de la ventana del navegador. Al seleccionar ese enlace se lanzará una solicitud de contraseña para verificar que eres tú. Puedes elegir la verificación por correo electrónico o por texto SMS.

Una vez hecho esto, puedes hacer clic en "Solicitar datos" en la parte inferior de la página, y se te enviará un correo electrónico cuando tus datos estén listos para ser descargados.

Conviene recordar que parte de la información de tu cuenta, como los tuits antiguos, puede seguir estando disponible en motores de búsqueda como Google y Bing durante un tiempo, incluso después de desactivar tu cuenta. Si quieres borrar todo, incluidos los tuits pasados, sigue leyendo.

Aquí puedes descargar los datos de tu cuenta de Twitter y desactivar la cuenta. (Image credit: Twitter)

2. Cómo eliminar tus antiguos Tweets

¿Quieres deshacerte de todo por completo? No es tan sencillo como esperabas. Tendrás que utilizar un servicio de terceros como Tweet Delete, una herramienta web gratuita que te permite eliminar tu historial de Twitter y programar un temporizador para la eliminación automática de los tuits una vez que hayan estado publicados durante un determinado tiempo.

Tweet Delete solo puede eliminar 3.200 tuits de una sola vez, así que si eres un tuitero asiduo quizá quieras probar un servicio de pago como TweetEraser.

No permite configurar el borrado automático como Tweet Delete, pero es una buena opción si quieres deshacerte de todo tu historial de tuits de una sola vez.

Si no, puedes utilizar la propia herramienta de búsqueda avanzada de Twitter para buscar palabras clave en tus tuits que quieras eliminar.

Por ejemplo, si tienes la divertida costumbre de tuitear después de unas copas, puedes buscar la palabra "borracho" y luego eliminar los tuits ofensivos en consecuencia.

¿Tuiteaste a alguien que no debías? También puedes utilizar esta herramienta para encontrar tuits en los que hayas mencionado a determinados usuarios.