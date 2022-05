Cómo eliminar tu cuenta de Facebook

Eliminar tu cuenta de Facebook y separarte de la plataforma de redes sociales para siempre puede considerarse una medida drástica, pero si has decidido hacerlo, es un proceso bastante sencillo.

No es de extrañar que Facebook no quiera dejarte marchar, y lo que es más importante, a tus valiosos datos, algo que probablemente habrás notado si alguna vez has pasado el tiempo indagando en la configuración de tu cuenta. Sin embargo, con un poco de tiempo y esfuerzo, puedes hacer una copia de seguridad de tus datos personales y luego borrarte completamente de la plataforma.

Antes de eliminar tu cuenta, deberías revisar tu lista de amigos y anotar los cumpleaños, aniversarios y próximos eventos importantes que tengas guardados en Facebook.

Por último, recuerda descargar todos tus datos antes de eliminar tu cuenta, para no perder todas las fotos y vídeos que hayas subido: sigue leyendo para saber cómo hacerlo.

Si ya te has decidido y estás preparado para desconectarte definitivamente de Facebook, vamos a ello.

1. Descarga tus datos de Facebook

Si llevas un tiempo utilizando Facebook, es posible que tengas cientos de fotos y vídeos guardados en sus servidores, así como miles de publicaciones y comentarios. Facebook también almacena información sobre dónde has iniciado sesión, las fechas y horas en las que has hecho clic en anuncios y el historial del estado de tu cuenta.

Antes de eliminar Facebook, guarda una copia de todo esto haciendo clic en la flecha hacia abajo de la barra de título de Facebook, seleccionando "Configuración" y haciendo clic en "Descargar una copia de tus datos de Facebook". No podrás recuperarla una vez que tu cuenta haya desaparecido.

2. Borra tus fotos y publicaciones

Después de eliminar tu cuenta de Facebook, todas tus publicaciones y fotos pueden tardar hasta 90 días en desaparecer. Si no quieres que tu información se quede en el aire, adelántate borrando todo tú mismo primero.

Social Book Post Manager es un plugin para Chrome que te permite eliminar varias publicaciones de Facebook a la vez. Haz una copia de seguridad de tus datos siguiendo las instrucciones anteriores, luego instala el plugin, ve a tu registro de actividad de Facebook y elige un filtro específico (como "publicaciones en las que estás etiquetado").

A continuación, haz clic en el icono del gestor de publicaciones del libro social y busca una cadena de texto y/o un intervalo de fechas concreto. Las publicaciones que coincidan con tus criterios se resaltarán en amarillo, y al hacer clic en el botón "Eliminar" se borrarán. Ten cuidado: no hay forma de restaurarlas una vez eliminadas.

3. Borra tu perfil de Facebook para siempre

¿Listo para desterrar a Facebook a los anales de tu historia personal? Pues bien, una vez que hayas hecho una copia de seguridad de todos tus datos, visita la página de eliminación de cuentas de Facebook (Facebook no es partidario de que lo hagas, por lo que no es fácilmente accesible a través del menú de configuración) y selecciona "Eliminar mi cuenta".

Pueden pasar 90 días hasta que todo se borre de los servidores de Facebook, pero será inaccesible desde el momento en que hagas clic en el botón.

(Image credit: Shutterstock)

Alternativas a eliminar tu cuenta de Facebook

Si no estás preparado para eliminar por completo tu cuenta de Facebook, hay otras formas de aumentar tu privacidad sin eliminarla por completo de tu vida.

Revisa los permisos de las aplicaciones y sitios web

Facebook ha endurecido mucho sus normas tras el escándalo de Cambridge Analytica, y los desarrolladores de terceros solo pueden acceder a los datos que hayas consentido explícitamente compartir. Sin embargo, es posible que hayas dado permiso a algunas apps y sitios que ya no utilizas, y cuyas políticas de privacidad podrían haber cambiado desde que las aceptaste por primera vez.

Para comprobar qué aplicaciones y sitios están vinculados a tu cuenta de Facebook, abre el menú de Configuración y selecciona "Aplicaciones y sitios web". Desplázate hasta "Aplicaciones, sitios web y juegos", haz clic en "Editar" y desactiva las que ya no uses.

Controla el etiquetado en fotos y publicaciones

A veces, un amigo puede etiquetarte en una foto o publicación pública que revela información que prefieres no compartir. Puedes eliminar las etiquetas de las fotos y publicaciones individualmente, pero es más fácil revisar las etiquetas antes de que se publiquen.

Abre "Ajustes", desplázate hasta "Ajustes de privacidad" y elige "Líneas de tiempo y etiquetado". Desplázate hasta la parte inferior y verás dos opciones: una para verificar las etiquetas de las publicaciones antes de que aparezcan en Facebook, y otra para verificar las etiquetas de las publicaciones antes de que aparezcan en tu línea de tiempo. Activa ambas opciones.

Desactivar el reconocimiento facial

Todavía no está disponible en todo el mundo, pero en algunos lugares Facebook puede utilizar el reconocimiento facial para facilitar el etiquetado de personas en las fotos. Para desactivarlo, abre "Configuración", desplázate hasta "Configuración de la privacidad" y toca "Reconocimiento facial". Aquí puedes desactivar el ajuste para que ya no te identifiquen en las fotos y los vídeos.