Amazon ha retrasado la fecha límite para el lanzamiento de la versión web de Alexa+

Un portavoz de la compañía ha declarado a The Washington Post que todavía está poniendo a punto Alexa+ para la web antes de lanzarlo a los usuarios de prueba

A pesar de retrasar su lanzamiento, los motivos de esta decisión siguen siendo un misterio y todavía no se ha revelado una fecha exacta de lanzamiento

Cuando Amazon anunció en febrero el nuevo asistente de voz Alexa+, la compañía prometió un montón de nuevas mejoras, incluyendo nuevos poderes de escucha y una mayor compatibilidad con los dispositivos inteligentes del hogar - pero una vez más, Amazon ha retrasado una de sus principales características.

Amazon había revelado previamente que una versión basada en la web de Alexa + estaría entre la gran cantidad de nuevas actualizaciones para el asistente de voz. Sin embargo, debido a un cambio de última hora por parte de la compañía, la fecha de lanzamiento de Alexa.com se ha ampliado, a pesar de que la versión de la aplicación de Alexa + ya está disponible para algunos usuarios.

Según The Washington Post, que ha tenido acceso a documentos internos de Amazon, la empresa podría haber «subestimado el trabajo necesario para lanzar Alexa.com». Ahora, según los documentos de la empresa, la versión web de Alexa+ llegará «no antes del 31 de julio», lo que significa que los usuarios de prueba van a tener que esperar un poco más para su lanzamiento.

A pesar de esta afirmación, Lauren Raemhild, portavoz de Amazon, dijo a The Post que Alexa.com no se ha retrasado y «estará disponible con Alexa+ Early Access este verano», lo que sugiere que a finales de agosto. Añadió que Amazon «sigue perfeccionando la experiencia a medida que la ampliamos a más clientes», pero aún no se ha anunciado una fecha oficial.

Por el momento, el acceso anticipado a Alexa+ está disponible en Amazon Echo Show 8, 10, 15 y 21. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El retraso sigue siendo un misterio

Este último retraso en el despliegue de Alexa+ significa más frustración para los clientes de Amazon que esperan probar el nuevo asistente inteligente. La empresa afirma haber lanzado «el 90 por ciento de las funciones anunciadas en febrero» y, en junio, Alexa+ se había desplegado a más de un millón de usuarios de prueba en Estados Unidos.

Si el lanzamiento de Alexa.com se ha retrasado, y si la razón del retraso está realmente relacionada con la enorme cantidad de trabajo y pruebas necesarias para que Alexa+ despegue por completo, no sería ninguna sorpresa, ya que hemos visto que esto ocurría con los planes de Apple de lanzar su asistente de voz Siri mejorado con IA.

Como ya hemos dicho, aún no se ha anunciado una fecha oficial para el lanzamiento de Alexa.com, pero si tuviéramos que adivinar un calendario, esperaríamos que llegara a más tardar el 31 de agosto, eso si Amazon mantiene su promesa de que el resto de las funciones de Alexa+ Early Access llegarán antes de que acabe el verano.

