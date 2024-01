The Last of Us Part 2 Remastered demuestra que ya estamos en la era de los remasters

The Last of Us Part 2 Remastered ya está a la venta en PlayStation 5 (PS5) y convierte el que fue uno de los mejores juegos de PS4 en uno de los mejores juegos de PS5.

Los fans incondicionales de la saga, como yo, siempre esperábamos una versión nativa para PS5. Incluso lo esperábamos. Todo era inevitable, dado el precedente de Sony con los Director's Cuts, así como el patrón habitual de Naughty Dog de sacar sus últimos y mejores juegos en la consola de nueva generación.

Sin embargo, hay una serie de factores que han contribuido enormemente a la realización de esta remasterización. Y tal es el papel de estos nuevos factores, que esta reedición demuestra que vivimos en un mundo y una época diferentes, con un ciclo de remasterizaciones que se ha acelerado.

Si antes estábamos acostumbrados a que los juegos tuvieran un regreso triunfal y transformador, años (o incluso más de una década) después de su lanzamiento (como el remake de Dead Space), ahora vemos versiones que son prácticamente idénticas a las originales, debido al tiempo cada vez más corto que transcurre entre un lanzamiento y otro.

Esto se debe a una serie de factores modernos que demuestran que el ciclo de remasterizaciones ha cambiado mucho, y ayudan a responder a la pregunta de "¿Por qué necesita una remasterización un juego que tiene pocos años?".

Fuerzas culturales

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

A medida que los zarcillos culturales de los videojuegos se extienden más y más, los papeles de otros medios de entretenimiento intervienen en este patrón de remasterizaciones. Por ejemplo, la adaptación televisiva de HBO de The Last of Us ha sido inmensamente popular y ha atraído a millones de personas a la serie. La influencia de la serie de televisión debe de haber tenido algo que ver con el lanzamiento de la primera parte a finales de 2022, y ¿qué mejor forma de preparar la segunda parte que asegurándote de que tu público dispone de una nueva y brillante forma de jugar al juego con la tecnología más avanzada?

Otro remaster rumoreado, Horizon Zero Dawn, también tiene una serie de televisión en preparación; otra audiencia nueva y preparada que estará lista y dispuesta a sumergirse en la nueva y brillante versión de un juego aunque solo tenga unos pocos años.

Además, estudios como Naughty Dog han adoptado un enfoque moderno para garantizar que las series insignia estén disponibles de forma nativa en las consolas más recientes; a día de hoy, The Last of Us se une a la serie Uncharted, que abarca las tres últimas generaciones de consolas. ¿Y por qué no iban a querer aprovecharlo los estudios? La PS5 se ha vendido increíblemente bien, superando la barrera de los 50 millones de unidades a finales de 2023, lo que significa que ya hay una buena base de instalaciones preparada para el lanzamiento nativo de un juego en PS5. En el caso de The Last of Us Part 2, aunque la versión del juego para PlayStation 4 (PS4) funciona de maravilla en PS5 (sobre todo después de un parche de rendimiento en 2021), siempre será atractivo ofrecer la forma definitiva y más actualizada de jugar a un juego.

Avanzar con la tecnología

(Image credit: EA)

Los remakes de Dead Space y Resident Evil 4 demuestran que esta generación tiene la tecnología necesaria para transformar un juego a una escala absoluta. Creo que el Dead Space original sigue viéndose muy bien en PS3, pero el remake consigue un brillo 4K increíblemente detallado en PS5, algo que los fans del remake de Resident Evil 4 también alabaron.

Ahora, sin brujerías ni "trucos" como el checkerboarding, los juegos tienen margen para recibir revisiones y aumentos de fidelidad visual como nunca antes, volviéndose más nítidos, claros y detallados que nunca. Por muy bien que se viera un juego de PS4 de hace unos años, nada puede superar un auténtico y detallado aumento a resolución 4K, y algunos de los mejores paisajes y entornos que había en PS4 podrían elevarse aún más en PS5 con un remaster.

Incluso cuando un juego no puede recibir revisiones visuales tan grandes -The Last of Us Part 2 Remastered ofrece modestos aumentos de detalle y resolución-, la actual generación de equipos de juego puede mejorar el rendimiento y la velocidad de fotogramas de forma significativa. Alterar significativamente la experiencia de esta forma puede ser un atractivo tecnológico convincente para remasterizar incluso los juegos de lanzamiento más reciente. Es algo que podría beneficiar a gran parte de la biblioteca de PS4, y ya puedo oír a los fans de Bloodborne gritando en sus pantallas por semejante empujón tecnológico.

Si a esto le añadimos las ventajas y funciones específicas de PS5, como la retroalimentación háptica del mando DualSense, el audio 3D y unos tiempos de carga mucho más rápidos (todo lo cual transformaría la experiencia de cualquier juego de PS4 para un nuevo público), el cuadro está completo.

Un significado diferente de la palabra

(Image credit: Kojima Productions)

Esta nueva era de remasterizaciones apunta a una reinterpretación de la propia palabra. Sony y Naughty Dog parecen ser conscientes de ello. Muchos de los mensajes en torno a The Last of Us Part 2 Remastered no se refieren tanto a una mejora visual como a lo que ofrecen todas las partes del paquete (nuevos modos, comentarios o extras entre bastidores, etc.).

Es como si este remaster significara algo más parecido a una "versión definitiva y más actualizada" en lugar de intentar describir una enorme revisión visual. En este caso concreto, debería haberse ceñido al estilo "Director's Cut" de Sony, como Death Stranding, para representarlo. Sin embargo, esto demuestra lo que puede hacer y significar un remaster en 2024; la mejor forma literal de jugar a la versión más mejorada de un gran juego.

Sea cual sea el formato y la forma en que se presenten, las remasterizaciones pueden ser reinterpretaciones significativas y eficaces de los juegos, y son una parte bienvenida del panorama de los videojuegos. Proporcionan formas asombrosas de revisitar juegos o descubrir series por primera vez, y el hardware de la actual generación puede hacer que sean mejores que nunca; ya sea un brillo transformador, una aventura suave como la mantequilla o una experiencia más inmersiva y táctil. Si a esto le añadimos una buena alineación con otros fenómenos culturales, su relevancia no hace más que consolidarse.

Como resultado, es probable que esta línea temporal comprimida de original a remaster continúe. Y yo me apunto a jugarlos todos.