Xiaomi 13: tres cosas que queremos ver cuando se lance a nivel global

Gracias al lanzamiento del Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro (opens in new tab) en China el 11 de diciembre de 2022, ya conocemos la mayoría de los detalles de los móviles, desde sus cámaras y su diseño, hasta su pantalla y especificaciones.

Dicho esto, hay cosas que todavía no sabemos, como el precio que tendrán los Xiaomi 13 en España. Nos hubiera gustado que este año Xiaomi lanzara sus nuevos buques insignia a nivel global más rápido tras su llegada a China, pero lamentablemente no ha sido así, y no ha sido hasta ahora cuando por fin han anunciado que serán lanzados a nivel global el 26 de febrero (opens in new tab), un día antes del comienzo del MWC 2023.

Ahora nos falta por ver cuándo se pondrán a la venta en España.

Si quieres conocer todos los detalles conocidos y oficiales sobre el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro, los encontrarás pinchando aquí (opens in new tab).

En este artículo hemos hablado de un par de cosas que esperamos ver cuando los Xiaomi 13 por fin sean lanzados a nivel global.

1. Un precio más bajo

Lo cierto es que lo que menos nos gustó del Xiaomi 12 (opens in new tab) fue su precio. Lamentablemente, en 2022 la compañía subió el precio del modelo estándar respecto a su predecesor, el Xiaomi Mi 11, que se lanzó por 749,99€, mientras que el Xiaomi 12 parte de 799,99€, y eso que es más pequeño.

Por otro lado, Xiaomi ofrece versiones Lite de sus buques insignia para quienes no quieran gastar tanto dinero como el que cuestan sus modelos más caros de la familia, pero no los lanza al mismo tiempo. A menudo hay que esperar meses para una alternativa económica, y más todavía para la serie T, que es una versión intermedia.

Para que todos aquellos que quieran gastar menos dinero puedan comprarse el nuevo Xiaomi de inmediato, nos gustaría que el Xiaomi 13 estándar partiera de menos dinero, y no de 799,99€ como el Xiaomi 12. Y si no, pues que lancen a la vez otro modelo que cueste menos; el tema es que haya una opción que no implique tal desembolso.

Lamentablemente la cosa pinta mal, ya que según los rumores este año los Xiaomi 13 volverán a subir de precio. Ojalá se equivoquen.

(Image credit: Xiaomi)

2. Un software más limpio

MIUI es la capa de personalización para Android propia de Xiaomi, y lo cierto es que llevamos quejándonos de ella desde que salió. Es verdad que han ido haciendo muchos cambios y mejoras a MIUI, y de hecho, hay capas de otras compañías que son peores, pero lo cierto que todavía sigue sin ser perfecta.

Uno de los problemas que presenta es el bloatware, que son todas esas aplicaciones de terceros que vienen preinstaladas, y que por lo general, todo el mundo borra cuando comienza a utilizar el móvil, lo cual resulta tedioso. El otro problema es que los móviles presentan a menudo un software con bastantes fallos, con funciones que se bloquean o que tan problemas con más frecuencia que en los teléfonos de la competencia.

Para que el Xiaomi 13 sea un verdadero buque insignia que rivalice con los Galaxy y los iPhone, Xiaomi tiene que conseguir que MIUI sea un sistema operativo de primera calidad, que sea limpio, que tenga funciones adicionales útiles y que no falle todo el tiempo.

(Image credit: Xiaomi)

3. Un teleobjetivo

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi trata de posicionar sus móviles como campeones de la fotografía y los vídeos, pero la falta de un teleobjetivo realmente lo pone difícil.

Los teleobjetivos se utilizan más que nada para el zoom, pero también son estupendos porque crean un efecto de profundidad más atractivo, y además te permiten reducir la distancia con los sujetos sin tener que moverte. Ambas razones son igual de importantes para grabar vídeos como para hacer fotos.

Aunque Xiaomi suele incluir teleobjetivos en sus teléfonos de gama alta, el Xiaomi 12 estándar no tiene, y las versiones Lite y T tampoco.

Dicho esto, parece que estamos de suerte ya que el Xiaomi 13, al menos la versión que se ha lanzado en China, sí que cuenta con teleobjetivo, así que somos muy optimistas con la nueva generación, y esperamos que el Xiaomi 13 estándar no pierda su teleobjetivo cuando ponga rumbo a su lanzamiento global.