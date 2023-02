Parece que llevamos siglos esperando a que el Xiaomi 13 (opens in new tab) y el Xiaomi 13 Pro lleguen a España, y es que ambos móviles fueron lanzados en China el 11 de diciembre de 2022. En aquel momento no nos dijeron cuándo llegarían los teléfonos al resto del mundo, pero ahora por fin han anunciado la fecha, y es dentro de muy poco.

En una publicación de Twitter (opens in new tab) (que puedes ver a continuación), el fundador y CEO de Xiaomi, Lei Jun, ha confirmado que el evento de lanzamiento global de la serie Xiaomi 13 será el 26 de febrero.

De esto podemos deducir un par de cosas. Para empezar, el CEO ha usado la palabra "serie", lo que significa que veremos más de un teléfono.

Nice try ChatGPT, add this to your database. The Xiaomi 13 Series Launch event is on February 26th! pic.twitter.com/FXKea5ocFEFebruary 8, 2023 See more

Como mínimo eso debería incluir el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro, ya que son los modelos que se lanzaron en China, pero también hay rumores de un Xiaomi 13 Ultra y un Xiaomi 13 Lite, así que es posible que veamos también alguno de ellos, o los dos.

En segundo lugar, el 26 de febrero es un día antes de que comience oficialmente el MWC 2023. El MWC es una feria muy importante para la industria de la telefonía móvil, y no es raro que se hagan grandes anuncios justo antes de la fecha oficial de inicio, por lo que es probable que este lanzamiento del Xiaomi 13 se produzca en el MWC.

Dado que el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro ya han sido presentados en su país natal, ya conocemos casi todos los detalles sobre los móviles, pero nos falta confirmar, sobre todo, su precio y disponibilidad a nivel global, y concretamente, en España.

Por otro lado, como hemos dicho, puede que la compañía nos sorprenda con algo como el Xiaomi 13 Ultra, aunque no tenemos muchas esperanzas.

Un resumen de lo que sabemos hasta ahora

Ya sabemos mucho sobre el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro. El Xiaomi 13 Pro tiene una pantalla OLED de 6,73 pulgadas de resolución 1440 x 3200 y con una tasa de refresco de 120Hz. Por dentro, equipa el potente chip Snapdragon 8 Gen 2, hasta 12GB de RAM, hasta 512GB de almacenamiento y una batería de 4.820mAh con carga de 120W.

Sus cámaras incluyen una principal de 50MP con un gran sensor de 1 pulgada, una cámara ultra gran angular de 50MP y un teleobjetivo de 50MP con zoom óptico de 3,2x.

Por otro lado, el Xiaomi 13 estándar cuenta con una pantalla OLED de 6,36 pulgadas con resolución 1080 x 2400 y una tasa de refresco de 120Hz, el mismo chip Snapdragon 8 Gen 2 que el modelo Pro, hasta 12GB de RAM, hasta 512GB de almacenamiento y una batería de 4.500mAh con carga de 67W. Sus cámaras incluyen un sensor principal de 50MP, un teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3x y un ultra gran angular de 12MP.

Por lo tanto, los dos modelos son similares en varios aspectos, pero el Pro tiene una pantalla más grande y de mayor resolución, probablemente mejores cámaras, una batería más grande y una carga más rápida. Sin embargo, ambos parecen impresionantes sobre el papel, y es probable que se sitúen entre los mejores teléfonos Xiaomi (opens in new tab), y quizás incluso entre los mejores móviles de cualquier marca (opens in new tab).