Me dedico a analizar un montón de móviles y no entiendo los nuevos Realme

Cuando escribo un análisis para TechRadar, siempre me pregunto '¿compraría este móvil?'. Normalmente, aunque sea muy bueno, la respuesta es 'no'. Tengo mis gustos, así que no compraría un teléfono de cinco estrellas si no tiene lo que yo quiero que tenga. Otras veces, la respuesta es 'sí', pero ahora, resulta que no tengo ni la menor idea.

Me refiero a los dos nuevos móviles de gama media de Realme, el Realme 9 y el Realme 9 5G, que se lanzaron hace solo unos días.

Mi confusión no tiene nada que ver con los dispositivos en sí. La mayoría de veces, ese 'no lo sé' se soluciona con un 'no' al mirar cuál es el más caro de los dos (un saludo a los tacaños como yo). Pero es que Realme ha hecho unos dispositivos que confunden, y es casi imposible saber cuál es el mejor de los dos.

¿Qué especificaciones tienen?

La gran mayoría de veces, cuando se trata de una serie, están separados por precio, de tal manera que tenemos una versión barata, una media y una más premium. Pero aquí no encontramos esa norma.

Abajo te dejo las especificaciones. Como puedes ver, en cada una de ellas hay un claro ganador, pero el resultado final es un empate que asusta.

Realme 9 series spec comparison Especifcaciones Realme 9 Realme 9 5G Pantalla 6.4 pulgadas 90Hz FHD+ Super AMOLED 6.6 pulgadas 120Hz FHD+ LCD Diseño Escáner de huellas en pantalla Escáner de huellas en el lateral Colores Dorado, blanco o negro Blanco o negro Cámaras 108MP + 8MP (ultra gran angular) + 2MP (macro) 50MP + 2MP (B&N) + 2MP (profundidad) Rendimiento Snapdragon 680, 8GB RAM Snapdragon 695, 4GB RAM Batería y carga 5,000mAh, 33W 5,000mAh, 18W

Viendo la tabla, es imposible decidir cuál es el 'mejor' de los dos, ya que son iguales. Y en precio la diferencia también es mínima.

En España, la versión 4G del dispositivo cuesta 279,99€, mientras que el modelo con 5G vale 249,99€. Una diferencia de 30€ con la que no me llego a preferir uno sobre el otro.

¿Por qué?

La razón de Realme detrás de esta situación con su serie número es que la gente decida o no si quieres 5G, y compre el móvil en consecuencia.

Pero las cosas no son tan simples. Sí, el Realme 9 5G tiene... bueno, 5G; pero la alternativa con 4G tiene una pantalla AMOLED y más RAM. Así que si quieres 5G, tendrás que prescindir de algunas especificaciones bastante importantes.

Con la situación actual, tienes que elegir cuáles son tus funciones favoritas, y esperar que haya un móvil que los tenga todas, lo cual es bastante complicado. Así que si quieres carga rápida, una alta tasa de refresco y mucha RAM, no puedes tenerlo todo en el mismo smartphone.

(Image credit: Carlos Pedrós)

Entonces... ¿con cuál me quedo?

Pues... ¿ninguno?, ¿los dos?

Ese es el problema con este tipo de lanzamientos: es imposible sugerir que uno es mejor que el otro.

nuestra estrategia normalmente sería preguntarte qué quiere de un móvil, cuál es tu presupuesto y usar esas dos respuestas como guía. Pero estos dos teléfonos son tan similares en precio pero con unas especificaciones tan distintas al mismo tiempo que no podemos colocar un claro ganador.

Ni siquiera podemos decir 'elige tus funciones favoritas y juzga tú mismo', porque el modelo 4G parece ser mejor, pero el 5G le supera en otras cosas.

Y ese hecho muestra otro claro problema: parece que Realme solo compite consigo misma. Una comparativa tan confusa podría dar pie a que el consumidor se vaya a otra compañía.

Pero si te gusta Realme, tenemos algo para ti, aunque lo puedes llamar 'evitar el problema'. En lugar de comprar uno de esos gemelos tan iguales pero tan diferentes, puedes echarle un ojo al fantástico Realme 9 Pro+.