Realme presenta los Realme 9 y 9 5G junto a la nueva Realme Pad mini

Realme continúa su racha de lanzamientos este año con dos terminales en la gama media y una tablet compacta. La compañía ha presentado el Realme 9 4G y su hermano con conectividad 5G, además de la Realme Pad mini, una tablet que seguro será muy bien recibida, ya que su tamaño y la escasa competencia van a venirle muy buen a este nuevo dispositivo.

El Realme 9 4G ha sido el más destacado del evento ya que, aunque no tenga la última conectividad como su homónimo 5G, tiene mejores especificaciones, y la compañía ofrece ambos en función de las necesidades de cada uno. Ya tienes disponible el análisis del Realme 9 4G.

Por resumir, la variante 4G viene equipado con una pantalla AMOLED FHD+ de 6.4 pulgadas y una tasa de refresco de 90Hz, el Snapdragon 680, 5.000mAh de batería con carga de 33W y tres cámaras con un sensor principal de 108MP. Si quieres comprarlo, sigue leyendo para averiguar su precio.

El Realme 9 5G, por otra parte, tiene el Snapdragon 695 5G, una pantalla LCD FHD de 6.6 pulgadas con 120Hz, hasta 4G de RAM, 5.000mAh de batería con 18W de carga y una cámara triple encabezada por un sensor de 50MP.

La Realme Pad mini es la variante compacta de la Realme Pad que vimos hace solo un par de meses. Tiene una pantalla de 8.7 pulgadas con una resolución de 1340 x 800.

Realme 9 4G y 5G: precio, disponibilidad y ofertas de lanzamiento

El Realme 9 4G estará disponible desde el 17 de mayo por 279,99€ si compras la variante de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento y por 299,99€ para la de 8GB y 128GB. Entre los colores a elegir se encuentran el dorado duna, negro meteorito y blanco interestelar.

La versión 5G estará disponible hoy mismo con un precio de 259,99€ para la versión de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento y de 279,99€ para la variante de 4GB y 128GB de almacenamiento.

Con motivo de su lanzamiento, la compañía ofrece hasta el 21 de mayo un descuento de 30€ en la versión más básica y 20€ para la segunda variante: 249,99€ y 279,99€ respectivamente.

La Realme Pad mini tiene una variante con 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento por 179,99€. Por otra parte, el modelo con 4GB de RAM y 64GB solo Wi-Fi cuesta 199,99€.

Como ocurre con los smartphones, la Realme Pad mini también tendrá un descuento de lanzamiento de 159,99€ y de 179,99€ respectivamente.

Realme 9 y Realme Pad mini: especificaciones

Hay muchos teléfonos con 5G en el mercado a un precio más barato, la pregunta es ¿vale la pena optar por uno que no tenga esa conectividad? Como el 5G sigue estando poco expandido en nuestro país, hay usuarios que no quieren gastarse ese extra en funciones que no van a poder usar.

Teléfonos como el Realme 9 4G son un ejemplo de lo que pueden conseguir las marcas por un precio así de bajo al no incluir este tipo de conectividad.

El Realme 9 4G tiene todo lo que le falta al resto. Viene con todas las funciones que debería tener un gama media: un panel AMOLED FHD+ con una tasa de refresco de 90Hz, tasa de muestreo táctil de 360Hz y un pico de brillo de 1.000 nits.

Bajo el capó, tenemos el Snapdragon 680 con hasta 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. En la parte de atrás tiene una cámara principal de 108MP, un ultra gran angular de 8MP y un macro de 2MP. La cámara selfie es de 16MP y los 5.000mAh de batería vienen con carga rápida de 33W.

La Realme Pad mini tiene una compacta pantalla LCD WXGA+ que la hace muy cómoda de usar. Tiene hasta 4GB de RAM y hasta 64GB de almacenamiento, con una batería de 6.400mAh con la que aguantará todo el día sin problemas. Es compatible con carga de 18W, que tardará unas horas en llenar el tanque. Como dice la compañía, el dispositivo puede estar hasta 15h reproduciendo vídeo y cuenta con dos altavoces estéreo.