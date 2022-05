Realme 9 4G: análisis

Análisis en dos minutos

El Realme 9 4G ha llegado hoy mismo a España junto al Realme 9 5G. La compañía quiere ofrecer el máximo posible en especificaciones por debajo de los 280€, y a decir verdad el 5G es una tecnología que sigue sin estar totalmente extendida en nuestro país.

Para empezar, el smartphone tiene una pantalla AMOLED FHD+ de 6.4 pulgadas con 90Hz de tasa de refresco. Está alimentado por el procesador Snapdragon 680 y la Adreno 610 para los gráficos, con dos variantes de 6GB y 8GB de RAM aportando un rendimiento muy bueno en gaming.

El Realme 9 4G se enfrenta a teléfonos como el Xiaomi Redmi Note 11 Pro con la misma cámara principal. Aun así, algo de lo que estamos seguros es que la batalla en el terreno de la gama media empieza a estar reñida con tanto smartphone donde elegir y tan pocas diferencias entre ellos.

El Realme 9 4G viene con Android 12 de fábrica y Realme UI 3.0 encima. La pantalla AMOLED emparejada con este procesador ofrecen una experiencia de usuario bastante buena, y el diseño exterior del dispositivo y las opciones de color son ya marca de la casa: se trata de un móvil bonito y elegante.

Tenemos una batería de 5.000mAh que nos ha aguantado perfectamente un día de uso, así que el Realme 9 4G promete ser un smartphone gama media perfecto para los que no necesitan 5G y quieren más especificaciones a cambio de ello. Si buscas un móvil por debajo de 280€ con buenas cámaras y gran rendimiento, el Realme 9 4G es sin duda uno a elegir.

Precio y disponibilidad

El Realme 9 4G está disponible desde 279,99€ para la versión de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento; mientras que la versión de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento sube hasta los 299,99€.

Con motivo del lanzamiento, y hasta el 21 de mayo, Realme ofrece un descuento de 30€ en la primera versión y de 20€ en la versión superior.

Puedes comprar el Realme 9 4G en tres colores distintos: Dorado duna, Negro Meteorito y Blanco Interestelar.

Diseño

(Image credit: Future / Rudra Raghuwanshi)

Al igual que el resto de la familia, como el Realme 9 Pro+ , el Realme 9 4G tiene un diseño muy elegante. Partiendo de su panel trasero, el blanco estrella tiene un acabado reluciente.

Habíamos visto una parte trasera que cambiaba de color en el 9 Pro+, lo que consideramos un experimento en términos de diseño, pero para este Realme 9 4G nos hemos quedado con tonos básicos pero de muy buen ver.

Podemos ver el branding de la compañía en la esquina inferior izquierda. El módulo de cámaras está capitaneado por el sensor principal de 108MP. Tiene dos sensores grandes, uno pequeño y un flash. Sus bordes son planos y tiene un grosor de menos de 8mm, además de un agujero en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Realme ha incluido una entrada de auriculares, una rejilla para el altavoz y un USB-C en la parte inferior del móvil. Los controles de volumen y la ranura de la SIM quedan en el lado izquierdo; mientras que el botón de encendido/bloqueo queda al otro lado. El lector de huellas dactilares se ha colocado bajo la pantalla, y lleva incorporado un medidor de la frecuencia cardíaca.

Pantalla

(Image credit: Future / Rudra Raghuwanshi)

El Realme 9 4G viene con un panel AMOLED de 6.4 pulgadas con una tasa de refresco de 90Hz. Ofrece una resolución FHD+ con un pico de brillo de 1.000 nits con una calidad muy buena. Además, la pantalla está protegida con Gorilla Glass 5.

Tiene el tamaño perfecto y se adapta cómodamente. Es muy fácil de usar con una sola mano y su grosor hace que parezca incluso premium, algo que ya empieza a ser un estándar en la gama media, donde los smartphones priorizan más el diseño exterior general que las especificaciones.

El Realme 9 4G tiene una tasa de refresco de 90Hz para una experiencia más fluida en las animaciones o cambiando entre aplicaciones. Aun así, el smartphone no llega a ofrecer esa sensación de fluidez que tenemos con los paneles de 120Hz, pero no notarás la diferencia si no has probado esas pantallas.

Además, el dispositivo ofrece tres tipos distintos de tasa de refresco: selección automática, normal y alta. Si quieres ahorrar batería, puedes elegir la estándar.

Se podría decir que el Realme 9 4G supera a algunos de sus competidores en cuanto a pantalla. El único problema que le deja por detrás es esa limitación de la tasa de refresco a 60Hz o 90Hz.

Rendimiento y batería

(Image credit: Future / Rudra Raghuwanshi)

Aquí viene lo bueno. El Realme 9 4G tiene un Snapdragon 680 como procesador y una GPU Adreno 610 optimizada para ofrecer el máximo rendimiento. Eso sí, durante los días que hemos podido probarlo hemos notado un calentamiento excesivo en aplicaciones y juegos como el Call of Duty o el Asphalt 9.

No cabe duda de que lo que ofrece el dispositivo está diseñado para mejorar la experiencia gaming. Probamos su rendimiento en juegos como el Asphalt 9 y podemos decir que no ha habido ningún problema de lag o cierres inesperados mientras jugábamos. Aun así, los gráficos no estaban al máximo y el móvil tendía a calentarse demasiado después de un rato.

La variante con 8GB de RAM tiene una expansión de 5GB mediante Dynamic RAM. Tiene un almacenamiento interno UFS 2.1 de 128GB que podemos expandir mediante microSD hasta 256GB.

La capa Realme UI 3.0 ofrece una interfaz muy fluida. A pesar de ello, el smartphone tenía mucho bloatware preinstalado. Los altavoces aportan un buen sonido, potente, pero no demasiado estridente.

El Realme 9 4G tiene una batería de 5.000mAh que ofrece 33W de carga rápida. No es la más rápida del mercado, ni siquiera se acerca a los 150W que mostró Realme en el Realme GT Neo 3 durante su evento de presentación en China, pero el móvil aguanta perfectamente un día de uso moderado.

Y con 'uso moderado' nos referimos a ver vídeos un par de horas, jugar también un par de horas, conectados a internet 24/7 y haciendo una docena de llamadas.

En cuanto a la velocidad real de la carga, el smartphone pasa a estar totalmente cargado en poco más de una hora. En la caja vienen incluidos el cargador de 33W y una funda para el smartphone.

Cámara

(Image credit: Future / Rudra Raghuwanshi)

El Realme 9 4G lleva tres cámaras traseras: un sensor de 108MP de Samsung, un ultra gran angular de 8MP y un macro de 2MP.

Ahora bien, en lo que al sensor principal se refiere, es evidente que ayuda (y mucho) a sacar fotos de alta resolución en condiciones con mucha luz e incluso con poca luz.

La aplicación de la cámara tiene varios modos: modo noche, modo foto, HDR, gran angular, reconocimiento de escenas por IA, Belleza IA, modo retrato, escáner de textos... y un largo etcétera.

La cámara delantera de 16MP detecta automáticamente si hay poca luz y activa el flash para obtener una foto mejor. Aun así, y bajo nuestra experiencia, las capacidades en condiciones de luz pobre no son muy impresionantes. Se puede decir que falla a la hora de captar el detalle en las imágenes con poca luz.

Además, teniendo en cuenta el hecho de que el procesador que ofrece el smartphone no es compatible con una cámara superior a los 64MP, buscamos respuestas. Uno de los equipos de TechRadar intentó contactar con el equipo de Realme, pero seguimos sin saber una respuesta concisa sobre la razón por la cual se ha puesto un sensor de 108MP en un smartphone con ese procesador.

Dejando eso de lado, hicimos nuestra propia búsqueda y nos dimos cuenta de que esa cámara del Realme 9 4G está basada en la agrupación de píxeles 9:1. Por resumir: cualquier imagen captada en modo 108MP tendrá una calidad máxima de 12MP como resultado de esa relación de 9:1. Tecnicismos aparte, la cámara de 108MP tiene un poco de marketing, pero los resultados en condiciones de luz favorables son realmente impresionantes.

Aquí tienes algunas imágenes hechas con el Realme 9 4G para que entiendas mejor la calidad de la cámara:

Imagen 1 de 5 (Image credit: Future / Rudra Raghuwanshi) Imagen 2 de 5 (Image credit: Future / Rudra Raghuwanshi) Imagen 3 de 5 (Image credit: Future / Rudra Raghuwanshi) Imagen 4 de 5 (Image credit: Future / Rudra Raghuwanshi) Imagen 5 de 5 (Image credit: Future / Rudra Raghuwanshi)

¿Debería comprar el Realme 9 4G?

(Image credit: Future / Rudra Raghuwanshi)

Cómpralo si...

Quieres buen rendimiento fotográfico con mucha o poca luz

Con un presupuesto por debajo de los 270€, el sensor principal de 108MP del Realme 9 4G saca muy buenas fotos de día, pero también de noche. Si eres alguien que lo fotografía todo, puedes elegir sin duda alguna el Realme 9 4G.

Quieres mucha batería, pero bien cuidada

Los 5.000mAh del Realme 9 4G nos han aguantado más de un día de uso. Aunque sus 33W de velocidad de carga no son el buque insignia de este smartphone, si buscas que te aguante a largo plazo, este es para ti.

No lo compres si...

Buscas el máximo rendimiento

El Realme 9 4G lleva el procesador Snapdragon 680, que ofrece un rendimiento algo escaso si lo comparamos con otros smartphones en este rango de precio. Además, se sobrecalienta demasiado si eres de estar largo y tendido en el gaming. Si buscas un dispositivo tope de gama en rendimiento, deberías gastarte un poco más, ya que el Realme 9 4G no es lo más potente del mercado.

Quiere conectividad 5G

Sabemos que la conectividad 5G está todavía dando sus primeros pasos en España, y en gran parte de la península todavía no es una realidad. A pesar de ello, las compañías se han empeñado en fabricar dispositivos 5G a mansalva, y Realme ofrece variantes tanto 5G como 4G, y el Realme 9 5G es una de ellas. Eso sí, ten en cuenta que los dispositivos no son iguales, y el que tiene conectividad 5G tiene unas especificaciones algo inferiores.