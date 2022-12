Los auriculares XR de Apple podrían cambiar el gaming en el 2023

La rumoreada entrada de Apple en el mundo de la realidad mixta parece que se producirá en el 2023, y aunque llega tarde a la fiesta, creo que su esperado dispositivo podría transformar el mundo de la RV y la RX.

Aunque el gigante tecnológico californiano aún no ha dicho nada oficialmente sobre su casco, numerosos rumores y filtraciones han insinuado un dispositivo de realidad mixta (RM o XR) que probablemente seguirá los pasos de las Meta Quest Pro. Supuestamente, Apple también está trabajando en unas Apple Glass AR (similares a las Google Glass), pero se espera que lleguen en el 2024, si no más tarde.

Teniendo en cuenta la historia de Apple, es probable que el lanzamiento de su auricular Apple XR sea un gran acontecimiento no solo para la empresa, sino también para el sector de la realidad virtual y la realidad aumentada en general, suponiendo que su próximo gadget no fracase.

La privacidad es primordial

Apple no siempre es la primera en introducir nuevas funciones y tecnologías, pero cuando finalmente se pone a la altura de la competencia ofrece un sistema increíblemente optimizado. Como tal, estoy seguro de que Apple producirá un auricular XR que supere nuestras expectativas, pero fabricar un auricular técnicamente impresionante no es la forma en que Apple probablemente causará sensación en el 2023. En su lugar, imagino que causará más impacto con su enfoque de la privacidad de los datos.

Los cascos de realidad mixta necesitan muchos de tus datos personales y privados para funcionar.

Hay un montón de cámaras en las Meta Quest Pro, todos los datos que necesita ser manejado con cuidado (Image credit: Future)

Para empezar, están las cámaras exteriores del dispositivo, que en la mayoría de los cascos de última generación graban a todo color con alta resolución. Mientras utilizas el dispositivo, estos objetivos captan constantemente lo que ocurre en el mundo real y, junto con los sensores de profundidad y la inteligencia artificial, crean un mapa 3D preciso del espacio que te rodea. El casco lo utiliza para mantenerte seguro en las experiencias de RV (avisándote cuando estás a punto de chocar con algo), pero también en las experiencias de realidad mixta para que los objetos y criaturas virtuales habiten el mundo de forma realista.

Además, muchos cascos incorporan ahora el seguimiento facial y ocular. Una vez más, estas tecnologías contribuyen a que las experiencias de RV y RX sean más reales. Tu avatar digital puede actuar de forma más expresiva gracias al seguimiento facial y, como vimos en la demo Horizon VR: Call of the Mountain de PlayStation VR 2, estas herramientas también te permiten interactuar con los NPC de forma más dinámica.

Sin embargo, estas mejoras de hardware no sólo ofrecen varias ventajas, sino que también pueden acarrear inconvenientes más invasivos. Los datos de seguimiento ocular podrían utilizarse para averiguar qué colores y formas tienen más probabilidades de captar tu atención, mientras que las imágenes de tu casa revelarían mucho sobre tu vida y tus intereses, una información valiosa para los anunciantes que quieran venderte productos.

Muchas marcas de XR (como Meta y HTC) ya informan abiertamente sobre el uso que hacen de tus datos, ofrecen numerosos controles de privacidad y han prometido que tu información no se utilizará indebidamente, pero Apple tiene la costumbre de ir más allá, y hacer que sus esfuerzos marquen la diferencia. Me sorprendería mucho que las funciones integrales de privacidad de datos no fueran una parte importante de la presentación y el marketing de Apple para sus auriculares XR, y al poner estos temas en primer plano es de esperar que animen a la gente a estar mejor informada sobre cómo se utilizan y manejan los datos de sus propios auriculares. A su vez, no me sorprendería ver que las compañías rivales de XR mejoran aún más sus esfuerzos de privacidad de datos para animar a la gente a quedarse con sus auriculares en lugar de hacer un cambio.

Otra forma en la que espero que Apple cambie las reglas del juego es creando dispositivos de RV, RA y RM sin preocuparse demasiado por el metaverso.

Personalmente, no creo que el metaverso sea una idea terrible (mis propias experiencias de RV multijugador y documentales como We Met In VR me han demostrado el potencial de la idea), pero demasiadas marcas lo prometen demasiado y no lo cumplen. No hay más que ver Meta, una empresa que ha intentado dirigir el metaverso antes incluso de que sus avatares tengan patas.

Hay algunas experiencias realmente increíbles en Quest 2 y Quest Pro de Meta, pero el metaverso de Horizon Worlds no es una de ellas. Eso no quiere decir que sea terrible, pero es fácil sentirse decepcionado por la experiencia cuando la yuxtapones con los planes públicos de Meta para el espacio que ha compartido en las conferencias Meta Connect 2021 y 2022. Es como jugar al juego de Spider-Man para PlayStation 1 que salió en el 2000 después de ver los tráilers de Marvel's Spider-Man Remasterizado en PlayStation 5.

Marvel's Spider-Man PS5 vs Spider-Man PS1 (Image credit: IGDB / Insomniac / Activision)

A diferencia de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, Tim Cook, CEO de Apple, ha declarado que su empresa no está interesada en hablar del metaverso. En una entrevista concedida a Brigh (opens in new tab)t, una publicación tecnológica holandesa, Cook explicó que el metaverso no está bien definido: "No estoy seguro de que una persona normal pueda decirte qué es el metaverso".

Cook continuó diciendo que la RV en general tiene sus usos, pero añadió que "no es una forma de comunicarse adecuadamente". Teniendo en cuenta que la comunicación a través de la RV es una de las principales características del metaverso, probablemente es seguro decir que no es el mayor fan de esa idea.

Como Apple no parece tan obsesionada con el metaverso como sus rivales, espero que innovemos en su tecnología XR de formas más únicas y emocionantes. Espero que haga actualizaciones que ofrezcan beneficios más inmediatos e impresionantes a los usuarios, en lugar de ser meros pasos menores hacia una experiencia social que podría ser increíble en algún momento en los próximos 10 o 15 años.

Al igual que sus esfuerzos en materia de privacidad, vaticino que estas mejoras técnicas fuera de lo común probablemente también serán adoptadas por sus rivales, ayudando a que todo el espacio crezca y se desarrolle y nos ofrezca a los usuarios una mejor experiencia general, nos guste o no la idea del metaverso.

El fracaso sí es una opción

A pesar de sus muchos éxitos, Apple no tiene el éxito garantizado. No es ajena al mundo de los fracasos tecnológicos. Aunque es conocida por sus iPhones, iPads, MacBooks y Macs, también ha producido una serie de gadgets que se han desvanecido en un relativo olvido.

El más reciente fue el HomePod, una entrega tardía y olvidable en la escena de los altavoces inteligentes. Puede presumir de una calidad de sonido asombrosa, pero el altavoz no consiguió arrasar en todo el mundo y se dejó de fabricar en el 2021, cuando Apple decidió centrar su atención en el nuevo HomePod mini. Es más, en mi última visita a una Apple Store, pasé bastante tiempo allí mirando gadgets y accesorios, pero aunque podría describir el diseño con bastante detalle, no tengo ni idea de dónde se puede encontrar un HomePod mini entre el mar de tablets, smartphones y smartwatches.

El auricular XR de Apple corre el riesgo de seguir los pasos del HomePod. Al igual que el HomePod, se lanza mucho después de que varios rivales hayan lanzado una gama de opciones económicas y premium, y los clientes potenciales ya han sido atraídos por estas alternativas más consolidadas.

¿Será el casco XR de Apple otro HomePod? (Image credit: Apple)

Según los rumores, se espera que los auriculares XR de Apple también sean bastante caros. Aunque aún no se ha confirmado el precio, varios informes indican que los auriculares XR de Apple costarán entre 2.000 y 3.000 dólares en su país natal. Es mucho más caro que las Quest 2 de Meta, e incluso sería más caro que las Meta Quest Pro de 1.799€. Aunque el casco de Apple sea impresionante, podría resultar demasiado inaccesible.

Tendremos que esperar a ver cómo aborda Apple el lanzamiento de su dispositivo XR, pero incluso si fracasa en el aterrizaje, espero que las cuestiones en torno a la privacidad y si el metaverso es el todo y el fin, envíen ondas a través del espacio que, como mínimo, inspiren a los rivales a considerar su enfoque.

Con la garantía de que el 2023 será el año de lanzamiento de las Oculus Quest 3, este año será muy importante para la RV y la RX. A medida que sepamos más cosas sobre estos apasionantes dispositivos, puedes estar seguro de que estaremos preparados para informarte, así que no dejes de visitarnos regularmente para estar al tanto de las últimas noticias sobre realidad mixta.