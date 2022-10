Las 6 mejoras y cambios que queremos ver en el Google Pixel 7

Si bien Google nos confirmó y mostró la próxima gama Google Pixel 7 meses antes de su lanzamiento durante la conferencia anual de tecnología Google IO 2022 (opens in new tab), todavía hay muchos detalles que nos faltan por conocer sobre los Pixel 7.

Por suerte, los Google Pixel 7 serán presentados por completo el 6 de octubre, por lo que en apenas unos días conoceremos todos los detalles.

Ahora bien, tenemos bastante claras las mejoras y cambios que esperamos ver en la nueva gama.

El Pixel 6 (opens in new tab) y el Pixel 6 Pro (opens in new tab) son sin dudas los móviles de Google más emocionantes hasta la fecha, pero tienen varias cosas que necesitan mejorar, por lo que a continuación detallamos las mejoras que esperamos ver en los Pixel 7.

1. Que llegue antes a España

Si nos ponemos a pensar en qué queremos ver, lo primero que se nos viene a la cabeza no está relacionado con el propio dispositivo.

Los Google Pixel 6 se pusieron a la venta en EEUU y Reino Unido el 28 de octubre de 2021, pero a España no llegaron hasta el 3 de febrero de 2022.

Por eso, queremos que los Pixel 7 lleguen antes a España, y que no tengamos que esperar más de 3 meses después de que se pongan a la venta en el resto del mundo, tal y como pasó con el Pixel 6.

2. Mejor duración de la batería

Cuando analizamos los Pixel 6, nos pareció que la duración de la batería de ambos modelos dejaba que desear. No es que fuera mala, pero sí que era muy de la media, por lo que podría ser mucho mejor.

Por lo tanto, esperamos ver una mejor duración de la batería en la gama Pixel 7. Google equipará los teléfonos con un chip personalizado que supuestamente ha sido diseñado desde cero pensando en ellos, e igualmente los móviles equipan el propio software de Google, por lo que creemos que tienen todo lo necesario para poder conseguir que la nueva gama Pixel sea eficiente en términos de energía.

Y si por lo que sea no lo consiguen, pues entonces que equipen los teléfonos con una batería de mayor capacidad. El objetivo es que podamos usar el móvil todo el día sin tener que estar preocupándonos por si nos quedamos sin batería.

3. Más potencia

(Image credit: Google)

El chip Google Tensor que equipa el Pixel 6 es uno de los componentes más emocionantes del móvil, ya que es el primer procesador propio de Google diseñado específicamente para estos teléfonos, en vez de usar uno de Qualcomm.

Aun así, aunque la compañía hizo mucho bombo de lo que habían conseguido con el Tensor, lo cierto es que al poner a prueba el rendimiento del chip con los benchmarks (software de análisis), las puntuaciones conseguidas no era igual de buenas que las de otros procesadores rivales, como el Snapdragon 888 de la mayoría de buques insignia de 2021.

Está claro que los resultados de los benchmarks no lo son todo, pero nos encantaría ver un aumento notable en el rendimiento del Google Tensor G2, y que el chip tuviera más potencia bruta para poder equipararse con la competencia.

4. Más tiempo de soporte

Antes del lanzamiento de la gama Pixel 6, se rumoreó que Google ofrecería cinco años de actualizaciones de Android para estos teléfonos, pero lo cierto es que finalmente solo prometió cinco años de parches de seguridad, y tres años de actualizaciones de Android.

Si bien esto está a la par con lo que vemos en la mayoría de móviles Android, los iPhone te ofrecen mucho más, ya que a veces vienen con más de cinco años de actualizaciones del sistema operativo.

Otras compañías pueden culpar al chip por ello, ya que también les limita; al fin y al cabo, el fabricante del chip debe ofrecer también las actualizaciones. Pero en el caso de Google, al equipar sus teléfonos con sus propios procesadores, no tienen esa excusa, ni ninguna otra.

Por lo tanto, sería una decepción que el Pixel 7 no ofreciera un soporte mucho más duradero.

5. Un lector de huellas dactilares mejor

(Image credit: TechRadar)

La gama Pixel 6 son los primeros teléfonos de Google que cuentan con un lector de huellas dactilares incrustado debajo de la pantalla, pero nos pareció que está muy lejos de ser perfecto.

Por ejemplo, a veces necesitábamos varios intentos para poder desbloquear el móvil, al parecer porque hay que situar el dedo en la situación perfecta para que el lector lo reconozca. Por eso, esperamos que el lector del Pixel 7 no sea tan exigente, para que pueda funcionar mejor y de forma más rápida.

6. Mejor zoom

El Google Pixel 6 no tiene teleobjetivo, mientras que el Pixel 6 Pro sí tiene uno, pero solo hace zoom a 4x.

Queremos que la gama Pixel 7 (y como mínimo el Pixel 7 Pro), cuente con más capacidad de hacer zoom, al menos 10x. Pero no solo eso, sino que esperamos que también ofrezca zoom óptico a 2x o 3x, o incluso mejor: que se pueda hacer zoom óptico hasta 10x a todos los niveles. De esta manera, podríamos disfrutar de un zoom realmente bueno y flexible.