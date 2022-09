¿Qué es la Dynamic Island, para qué sirve y qué hace? - Esta es la mayor novedad del iPhone 14 Pro

Antes del lanzamiento de los iPhone 14 (opens in new tab), ya habíamos escuchado repetidamente que el iPhone 14 Pro (opens in new tab) de Apple podría prescindir por fin del anticuado notch en la pantalla, y que vendría con unos agujeros en la pantalla, más al estilo de lo que vemos en los móviles Android.

Pero lo cierto es que Apple nos sorprendió: no solo se confirmó este esperado cambio, sino que además la compañía ha cogido esa polémica característica y la ha reinventado: Apple ha aprovechado el vacío adicional que ha creado el cambio a esos agujeritos (a diferencia del enorme notch), y ha hecho que forme parte integral del sistema operativo iOS 16 (opens in new tab). El nombre de esta nueva característica es "Dynamic Island".

Sí, la compañía ha dejado el nombre en inglés también para nuestro país. Esto en español significa "Isla Dinámica".

Por cierto, esta novedad solo la encontramos en los modelos Pro, es decir, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), mientras que los modelos básicos siguen con el notch.

El notch apareció por primera vez en los móviles de Apple en el iPhone X, en un intento de esta compañía y de otras de tratar de averiguar cómo ocultar todos los botones, cámaras y biseles que abarrotaban la parte delantera de sus smartphones. Pero hay más cosas en esa zona, como el sensor de proximidad que los móviles usan para detectar cuándo te los acercas a la cara o te los metes en el bolsillo, para saber si deben activar o apagar la pantalla.

Apple también tiene un detector de profundidad especial, la cámara TrueDepth, que puede determinar la distancia a la que se encuentra algo de la parte frontal del teléfono. Esto es especialmente útil en las aplicaciones de RA, como los filtros de Snapchat, porque TrueDepth ayuda al iPhone a dibujar un modelo 3D preciso de tu cara. Apple también utiliza TrueDepth como parte de su función de desbloqueo Face ID.

(Image credit: Apple)

Esta es mucha tecnología que hay que ocultar. Algunos fabricantes se las han arreglado para meter casi todo detrás de la pantalla, incluso la cámara selfie y el lector de huellas dactilares. Por cierto, Apple directamente no ofrece lector de huellas dactilares en sus móviles desde que quitaron el botón de inicio en el que se alojaba. El notch ha sido un elemento del diseño icónico, pero no libre de controversia.

Qué hay en la Dynamic Island

Cuando nos enteramos de que Apple pasaría a usar algo más típico hoy en día como los agujeros en la pantalla, creímos que eso haría que el iPhone fuera fácil de confundir con otros diseños de teléfonos Android. Pues parece que Apple debe haber pensado lo mismo, porque ha hecho todo lo posible para asegurarse de que su "recorte" Dynamic Island sea claramente distinto a lo que ofrece la competencia.

La Dynamic Island alberga tres componentes de hardware. Está la cámara de 12MP y el infrarrojos que forman el sistema de cámara TrueDepth. Y luego está el sensor de proximidad, que ahora se encuentra detrás de la pantalla. Por cierto, esta cámara es la primera cámara selfie en un iPhone que cuenta con autoenfoque, y encontramos esto en todos los modelos de la gama iPhone 14. El proyector de infrarrojos lanza puntos invisibles sobre un sujeto, y la cámara detecta los puntos y los utiliza para formar una imagen 3D con profundidad.

La utilidad de la Dynamic Island

Para todos los demás fabricantes, el recorte es como una elemento molesto inevitable que hay que tratar de ignorar. Sin embargo, Apple ha cogido este elemento, y de forma ingeniosa lo ha reinventado para convertirlo en una parte importante y emocionante del sistema operativo del teléfono. La Dynamic Island emite alertas y notificaciones, y reaccionará según lo que estés haciendo con el móvil. Cuando suene una alarma, una campana de alarma se agitará en la isla. Cuando suene la música, verás notas musicales... se capta la idea, ¿no?

Además, podrás interactuar con la Isla Dinámica, que irá cambiando de tamaño a medida que la necesites. Apple dice que esta "isla dinámica" responderá sin importar dónde la toques, así que no te preocupes si tocas la cámara en vez de la pantalla. Cuando veas una alerta de vuelo, por ejemplo, puedes tocar la Dynamic Island y se expandirá para mostrar una ruta de vuelo mucho más detallada.

Image 1 of 3 Hay alertas para los vuelos incluidas en la Dynamic Island (Image credit: Apple ) Si pulsas encima de la Dynamic Island verás más información (Image credit: Apple ) Pulsar encima de la música de la Dynamic Island te lleva al reproductor de musica (Image credit: Apple )

Por cierto, Apple ha abierto la Dynamic Island a la compatibilidad con terceros, por lo que no solo se aprovecharán las aplicaciones propias de Apple. Por ahora, podrás leer mensajes, responder a solicitudes de AirDrop e incluso seguir la navegación paso a paso con solo mirar o tocar la Dynamic Island.

Para finalizar, os dejamos un pequeño vídeo para que podáis ver mejor cómo es esa nueva Dynamic Island: