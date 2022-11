Deberías comprar el iPhone 14 Pro antes de que llegue el Black Friday - Te explico por qué

Si estás pensando en comprarte el iPhone 14 Pro (opens in new tab) o el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) este Black Friday (opens in new tab), tengo un consejo que darte: cómpratelo antes de que llegue esa fecha.

Aunque a continuación explicaré en detalle por qué digo esto, a modo introducción podemos resumir la argumentación en que deberías comprar los iPhone 14 Pro antes del Black Friday para evitar problemas de retrasos en las entregas (estos modelos superiores se perfilan como los modelos más populares de la gama este año). Simplemente no merece la pena arriesgarse, teniendo en cuenta que nunca hay buenas ofertas en los últimos iPhone durante el Black Friday.

Retrasos larguísimos en las entregas

(Image credit: Apple)

Ahora mismo, si compras un iPhone 14 Pro o un iPhone 14 Pro Max en la tienda oficial de Apple (opens in new tab), verás que pone que tu nuevo móvil no llegará hasta dentro de bastante tiempo, concretamente, el plazo de entrega se sitúa entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, lo cual quiere decir que ahora ya, como muy pronto, lo recibirás el propio día del Black Friday.

Igualmente, en Amazon (opens in new tab) los plazos de entrega también son para dentro de 1 o 2 meses.

Pues ahora imaginad qué pasará con el aumento en la demanda que habrá durante el Black Friday, que como es bien sabido, las ofertas no estarán vigentes solo el propio día del evento, sino también el resto de la semana, como mínimo.

Está prácticamente asegurado que los plazos de entrega se alarguen todavía más para entonces, por lo que si te esperas al Black Friday, a saber cuándo recibirías tu nuevo iPhone 14 Pro.

No nos olvidemos de lo que pasó el año pasado

En algunos casos extremos, el año pasado vimos que los plazos de entrega llegaban hasta principios de enero de 2022

Es justo señalar que al menos hay algo de esperanza este año, un punto positivo para el Black Friday 2022 que no tuvimos el año pasado. Y es que el 2021 tuvimos que sufrir muchísimos problemas de disponibilidad debido a la escasez de chips, problema que este año se ha visto un poco aliviado. Siendo optimistas, tal vez la demanda de los nuevos iPhones sea un poco menor que antes, y lo cierto es que los plazos de entrega previstos para los iPhone 14 son algo mejores que lo que vimos con los iPhone 13 (opens in new tab) el año pasado, por increíble que parezca.

Aun así, eso no cambia el consejo general: considera comprarte con antelación el iPhone 14 Pro o Pro Max. En algunos casos extremos del año pasado, vimos que las estimaciones de entrega se prolongaron hasta principios de enero de 2022.

No esperes buenas ofertas en el Black Friday

(Image credit: Apple)

Ahora mismo, puedes comprar el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max en varios operadores, pagando a plazos. En algunos casos, no tendrás que pagar intereses. Si bien no hay grandes ofertas en este sentido, muchas compañías te regalan algo con tu compra, te dan dinero por tu antiguo móvil, u ofrecen paquetes interesantes. Por lo tanto, merece la pena que consultes lo que te ofrecen operadoras como Orange, Yoigo, Vodafone o Movistar.

Pues bien, aunque existe la posibilidad de que aparezcan nuevas ofertas en las semanas previas al Black Friday, no creemos que las ofertas durante el propio Black Friday sean mejores.

En la web de Apple, las ofertas del Black Friday suelen ser las más tacañas. Se podría pensar que la Apple Store oficial sacaría la artillería pesada para el Black Friday, pero no: siempre pasan de dar descuentos directos en sus dispositivos, ya que prefieren dar tarjetas regalo de distintos valores, que encima son menores que los que ofrecen otros vendedores.

Sea como sea, las ofertas de Apple en el Black Friday siempre son escasas.

Sopesa las opciones

Si eres una persona muy paciente y no te importa seguir usando tu móvil actual durante unos meses, entonces puedes sopesar la idea de arriesgarte y esperar por si salen ofertas mejores. La cuestión es cuánto tiempo puedes esperar. Dado que las ofertas del Black Friday para el iPhone suelen ser muy decepcionantes, y que se avecinan posibles plazos de entrega muy largos, hay motivos suficientes como para que juegues a lo seguro y te ahorres una cola terrible. Lo que está claro es que en este momento, todas las miradas están puestas en el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, ya que son los modelos más populares de la gama.

Si estás pensando en comprarte uno de los iPhone 14 básicos no deberías preocuparte, ya que aunque no esperamos buenas ofertas tampoco en esos modelos, no hay problemas de suministros ni para el iPhone 14 (opens in new tab) ni para el iPhone 14 Plus (opens in new tab), y las operadoras tienen unidades de sobra. Dicho eso, te recomendamos que leas este otro artículo que hemos publicado (opens in new tab), donde te sugerimos que optes mejor por el Samsung Galaxy S22 (opens in new tab).