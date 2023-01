Así es como Netflix evitará que compartas contraseñas

Hace tiempo que sabemos que Netflix va a empezar a tomar medidas drásticas contra quienes comparten su cuenta y contraseña con otros, y los últimos informes indican que podríamos ver cómo se vuelven mucho más estrictos con esta práctica a partir de marzo del 2023. Pero, ¿cómo impedirá exactamente Netflix que los usuarios compartan sus contraseñas?

Netflix quiere evitar que la gente comparta sus cuentas porque consideran que esto está debilitando su posición como uno de los mejores servicios de streaming. Según la compañía, compartir contraseñas "socava su capacidad a largo plazo para invertir y mejorar" su contenido y su plataforma; en su opinión, todas las personas que cogen prestada la contraseña de Netflix de otra persona, en lugar de pagar, están impidiendo que el servicio de streaming produzca nuevos y mejores contenidos de Netflix.

Sin embargo, el cambio no es popular, y los abonados de algunas zonas de América Latina y del Sur odian el nuevo sistema de pago para compartir contraseñas que se puso a prueba el año pasado. Además, no ha quedado del todo claro cuándo está bien y cuándo no está bien compartir contraseñas, ni cómo impedirá Netflix que la gente comparta contraseñas.

Aquí te explicamos todo lo que sabemos sobre cómo funcionará esta política.

¿Con quién puedes compartir tu contraseña de Netflix?

Lo primero es lo primero, incluso después de que Netflix imponga medidas drásticas contra el uso compartido de contraseñas, seguirá estando bien compartir tus claves y tu cuenta con algunas personas sin coste adicional.

Puede que te corten el rollo si usas el Netflix de otra persona (Image credit: Ink Drop / Shutterstock)

Según la propia Netflix en su FAQ (opens in new tab) oficial, si varios usuarios quieren compartir una cuenta de forma gratuita tienen que formar parte del mismo hogar. Esto significa que tienen que ser un grupo de personas que vivan juntas en la misma propiedad. Así que si estás usando el Netflix de tus padres y vives en casa con ellos, entonces no hay problema, pero si en cambio estás tomando prestada la cuenta de un tío o tía que vive en otro lugar del mundo, es probable que Netflix se dé cuenta y te corte el rollo.

Si Netflix te impide compartir la cuenta, tendrás dos opciones: pagar tú mismo por el servicio o pagar una cuota adicional (que durante las pruebas en Sudamérica costaba unos 3 dólares) para añadir tu casa adicional a la cuenta existente.

¿Cómo sabe Netflix quién vive en una casa?

Según las FAQ oficiales de Netflix (opens in new tab), utilizará información como "direcciones IP, ID de dispositivos y actividad de los dispositivos conectados a la cuenta de Netflix" para determinar si las personas forman parte de un hogar o no. Por tanto, si se utilizan los mismos dispositivos desde la misma dirección IP (es decir, desde la misma ubicación), sabrá que forman parte de un hogar, pero si un nuevo dispositivo intenta iniciar sesión desde otro lugar, Netflix no lo permitirá (al menos sin pagar una cuota).

Si Netflix cree que estás compartiendo contraseña con alguien ajeno a tu Hogar, te lo impedirá (Image credit: Shutterstock / rafapress)

Aunque si Netflix sospecha que hay gato encerrado, no te bloqueará de inmediato, sino que te pedirá que verifiques tu dispositivo antes de que puedas acceder a su biblioteca de contenidos. Para ello, Netflix enviará un código a la dirección de correo electrónico o al número de teléfono principal de la cuenta, que deberás introducir en el dispositivo que intente conectarse en los 15 minutos siguientes al envío de la solicitud.

Netflix también dice que, aunque hacer un viaje corto de vacaciones no debería impedir que alguien de tu hogar se conecte a Netflix, puede pedirte que vuelvas a verificar un dispositivo "ocasionalmente" si se está utilizando desde la nueva ubicación durante "un periodo de tiempo prolongado".

Si Netflix determina que un dispositivo no es un miembro legítimo de un hogar, lo más probable es que te impida compartir tu contraseña con él hasta que pagues la cuota adicional, o tendrás que ponerte en contacto con su servicio de atención al cliente si la compañía ha cometido un error.

¿El cambio de normas de Netflix me impedirá usar una VPN?

En los últimos años se han puesto de moda las mejores VPN (opens in new tab) (o redes privadas virtuales), ya que permiten a los usuarios ver contenidos que no están disponibles en la versión de Netflix de su país, haciendo que parezca que acceden al servicio desde otro lugar.

Cuando se accede a una web o a un servicio en línea con la VPN activada, la conexión no se dirige directamente al destino, sino que primero da un rodeo a través de los servidores encriptados del proveedor de la VPN. Cuando lo hace, la VPN es capaz de ocultar la información real de su dispositivo (incluida su dirección IP) y utilizar la información del servidor en su lugar, manteniendo la privacidad de esos datos.

Si servicios como ExpressVPN pueden ayudarte a eludir las normas de uso compartido de contraseñas de Netflix podría prohibirlos (Image credit: ExpressVPN)

Sin embargo, si Netflix quiere utilizar la información de un dispositivo y su dirección IP para verificar si los usuarios están en un Hogar o no, puede que no quiera que utilicen herramientas que oculten estos datos. Utilizando una VPN, personas que en realidad no viven juntas podrían conectarse al mismo servidor y parecer que lo están.

Actualmente, Netflix dice que "puedes usar una VPN con Netflix en los planes Básico, Estándar o Premium", pero no se sabe si su postura cambiará si el uso de una VPN permite a los usuarios eludir su nueva política de uso compartido de contraseñas. Es posible que se limite a pedir a los usuarios de VPN que verifiquen su dispositivo cada vez que accedan a Netflix, pero podría adoptar una postura mucho más dura contra el uso de VPN. Tendremos que esperar para verlo.