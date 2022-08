4 señales de que no veremos un nuevo iPhone barato en la presentación del iPhone 14

Ya es oficial: el próximo gran lanzamiento de Apple tendrá lugar el 7 de septiembre (opens in new tab). La compañía ha enviado invitaciones para un evento en ese día, y aunque no ha dicho lo que veremos, todo apunta a la línea del iPhone 14.

Se espera que esa línea incluya el iPhone 14, el iPhone 14 Pro, el iPhone 14 Pro Max y el iPhone 14 Max, y es posible que veamos otras cosas allí también, pero ¿estará entre ellas un nuevo iPhone barato?

Aunque no se sabrá nada con certeza hasta que se celebre el evento, estamos bastante seguros de que no habrá un iPhone barato, sino que este será un lugar para los teléfonos de gama alta de Apple. A continuación, veremos las cuatro razones por las que estamos tan seguros de ello.

1. El último iPhone SE aterrizó este año

La línea del iPhone SE cuenta con los iPhones más baratos que se pueden comprar, por lo que cuando hablamos de un iPhone barato, en realidad se trata de estos, y el modelo más reciente (el iPhone SE 2022) aterrizó allá por marzo de este año.

Así que Apple no lanzaría un nuevo modelo todavía. Seguramente habrá al menos un año de diferencia entre uno y otro, y la diferencia podría ser incluso mayor, ya que el modelo anterior fue unos dos años antes que este. En otras palabras, es probable que pase un tiempo antes de que tengamos un nuevo iPhone SE.

2. Apple no lanza nuevos modelos SE junto a los que llevan número

No sólo es demasiado pronto para un nuevo iPhone SE, sino que Apple nunca ha lanzado estos teléfonos junto a sus iPhones numerados. Así que incluso si el momento tuviera sentido, nos sorprendería ver un nuevo iPhone SE junto al iPhone 14. Pero como se ha mencionado anteriormente, el calendario no funciona de todos modos.

3. No hay ni un rumor sobre el tema

Mientras que el rumor del la semana es que la línea del iPhone 14 aterrizará en septiembre (y ese momento tiene sentido) no hay tales rumores para el iPhone SE 4.

Hemos oído algunas informaciones sobre cuándo podría lanzarse, pero apuntan al 2023 o más tarde. Ross Young, por ejemplo, un filtrador con un buen historial, tuiteó hace un tiempo que el teléfono podría lanzarse en el 2023, lo que supone una actualización de una estimación anterior en la que decía 2024.

Tampoco hemos escuchado mucho sobre ningún aspecto del próximo iPhone SE, lo que en sí mismo sugiere que no lo veremos pronto.

4. Probablemente ni siquiera habrá un iPhone 14 mini

No sólo podemos descartar con seguridad un iPhone SE 4 en el lanzamiento del iPhone 14, sino que probablemente ni siquiera habrá un iPhone 14 mini.

Esto es relevante porque, aunque el iPhone 13 mini no es barato, es la opción más barata de la línea del iPhone 13, por lo que incluso el modelo más barato del iPhone 14 podría ser más caro de lo que hemos visto en años anteriores.

De hecho, las filtraciones sugieren que el iPhone 14 empezará aproximadamente al mismo precio que el iPhone 13, es decir, 909€. Así que esa podría ser la cantidad mínima que tendrás que gastar para conseguir uno de estos nuevos teléfonos.

Eso es un poco más que los 809€ del iPhone 13 mini, y mucho más que los 529€ del iPhone SE (2022).

Así que si esperas comprar uno de los mejores teléfonos baratos, es casi seguro que no lo vas a encontrar entre los próximos iPhones.

