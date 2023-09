WhatsApp podría estar cerca de lanzar su aplicación para iPad tras una larga espera

Parece que los usuarios de WhatsApp por fin tendrán lo que muchos de nosotros hemos estado pidiendo, ya que los beta testers han podido echar un vistazo a una versión para iPadOS de la aplicación de mensajería instantánea. Esperemos que esto signifique que muy pronto tendremos una versión de WhatsApp para iPad.

Las capturas de pantalla de WABetaInfo muestran que la aplicación tiene el mismo aspecto que en el teléfono, pero adaptada a la pantalla más grande del iPad. Parece que utilizarás la misma función de escaneo QR para conectar tu cuenta a la aplicación, y tendrás la misma lista de contactos a la izquierda y el chat actual a la derecha que cuando utilizas WhatsApp Web.

Cabe preguntarse por qué ha tardado tanto en llegar la aplicación para iPadOS, teniendo en cuenta lo popular que es WhatsApp y el hecho de que ya tenemos Facebook Messenger e Instagram en el iPad.

¿Por qué Meta odia los iPads?

The Verge señala que a Meta nunca le ha gustado crear aplicaciones para el iPad, sobre todo aplicaciones optimizadas para el iPad y no sólo adaptadas rápidamente. Incluso la aplicación de Instagram en el iPad es sólo una versión ampliada de Instagram para teléfonos inteligentes que es apenas utilizable. Todavía no tenemos una aplicación de Threads para iPad, y si Meta sólo está llegando a WhatsApp en iPadOS ahora, ¿quién sabe cuándo podríamos ver Threads llegar a nuestras tablets de Apple?

Siendo WhatsApp una de las aplicaciones más populares del planeta, la idea de una aplicación para iPad es bastante emocionante, y sin duda será un gran éxito para Meta si supera la fase beta. Además, como Meta sigue empujando a los usuarios a participar en WhatsApp Business e introduce canales de WhatsApp, será una locura no llevar su aplicación a otros dispositivos.