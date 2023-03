Cómo borrar la caché de tu móvil Android

Limpiar la caché de tu móvil es el equivalente a limpiar los oídos o la nariz taponada. Lo que provoca los "atascos" normalmente cumple una misión en pro del buen funcionamiento, pero hay veces que es demasiado. Si destaponarte la nariz te alivia, entonces definitivamente debes limpiar la caché cuando está atascando tu teléfono. Te explicamos cómo hacerlo.

Pasos rápidos para borrar la caché de tu teléfono Android

Mantén pulsado el icono de la aplicación de la que quieres borrar la caché.

Pulsa el icono "i" para acceder al submenú Información de la aplicación.

En Almacenamiento, pulsa Borrar caché.

Los archivos en caché son pequeños archivos temporales que se almacenan en el dispositivo y permiten que las aplicaciones funcionen más rápido de lo que lo harían de otro modo. Cuando ves un vídeo en YouTube, empieza a almacenarlo en caché para que no tengas que volver a descargar el vídeo completo. ¿Quieres escuchar una canción de Spotify? Ocurre lo mismo. ¿Frecuentas una página concreta en Chrome? Pues lo mismo.

Piénsalo como un archivador virtual, en el que guardas todos los archivos en los que estás trabajando, sin tener que volver a sacarlos... o esas 100 pestañas de Chrome que tienes abiertas, pero que no puedes arriesgarte a cerrar porque podrías necesitarlas. Llegados a este punto, debería quedarte claro por qué te conviene borrar la caché. Si tu escritorio se llena de cosas en las que podrías querer trabajar más tarde, tendrás menos espacio para lo que realmente quieres hacer en un momento determinado.

Herramientas y requisitos

Tu teléfono Android

Dos minutos

Guía paso a paso

Borrar la caché de una aplicación en Android es bastante sencillo. A pesar de que los teléfonos Android tienen diferentes interfaces, Google ha hecho un montón de trabajo en la lucha contra los fabricantes dispares hacia la normalización en torno a ciertos elementos y la gestión de la caché es uno de ellos.

Ahora, en términos generales, los pasos son los mismos, pero puede haber alguna variación. Hemos utilizado un Oppo Find X5, pero lo hemos comprobado con teléfonos Samsung, Xiaomi y Pixel para asegurarnos de que los pasos se repiten en dispositivos Android de distintos fabricantes.

1. Abrir el submenú Información de la aplicación Mantén pulsado el icono de la aplicación cuya caché deseas borrar. La aplicación puede estar en la pantalla de inicio o en el cajón de aplicaciones. En cualquier caso, aparecerá un menú que te permitirá acceder a acciones rápidas específicas de la aplicación y, potencialmente, a otros controles como los widgets. También deberías ver un icono "i" en algún lugar de este menú emergente. Pulsa el icono "i" para acceder a la pantalla de información de la aplicación. Esta pantalla te permite controlar casi todo lo que puede hacer una aplicación, incluido el acceso a sus permisos, datos, uso de la batería y almacenamiento, que es lo que quieres en este caso.

2. Entra en los controles de almacenamiento de la app elegida Ve a Almacenamiento o Uso de almacenamiento. Aquí podrás borrar tanto los datos de la aplicación como la caché. Los datos de la aplicación se refieren a los archivos realmente necesarios para que la aplicación funcione, como descargas, datos de la cuenta y similares. Puedes borrar esto para resolver problemas graves, pero considera esto como la opción nuclear; similar a reiniciar tu teléfono (esencialmente reinicia la aplicación).

3. Borra la caché de la aplicación Selecciona Borrar caché. En algunos teléfonos, verás primero la opción Borrar datos: tócala y, a continuación, pulsa Borrar caché. La caché se borrará inmediatamente, probablemente sin necesidad de confirmación.

¿Por qué debes borrar la caché de tu teléfono Android?

Algunos de los mejores teléfonos (opens in new tab) de la actualidad están equipados con grandes cantidades de almacenamiento. El Pixel 6a parte de 128GB de almacenamiento. Incluso si eso no es mucho para ti, probablemente manejará más de lo que esperas. Muchos de los mejores plegables empiezan con 256GB, mientras que los buques insignia de gama alta (como el iPhone 14 Pro y el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab)) llegan hasta 1TB de almacenamiento.

Sin embargo, no se trata sólo de quejarse de que se agote el espacio de almacenamiento, sino de ir al menú de ajustes y vaciar el teléfono. Los archivos de algunas aplicaciones podrían estar dañados, entrar en conflicto con archivos más recientes y hacer que una aplicación falle, o podría haber alguna otra dolencia relacionada con el almacenamiento. A veces, basta con hacer borrón y cuenta nueva y reiniciar; por eso Android te da esa opción.