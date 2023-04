Cómo limpiar el puerto de carga de un teléfono

Herramientas y requisitos - Palillo de dientes - Algodón - Aire comprimido - Alcohol isopropílico (opcional)

Si a veces notas que tu móvil no se carga correctamente, puede que tenga el puerto de carga sucio. Estas entradas del tamaño de una hormiga son un imán para el polvo y la suciedad en general, incluso en los mejores móviles (opens in new tab), y en este artículo, te guiamos a través de las mejores maneras de limpiar el puerto de carga de tu teléfono.

Pasos rápidos para limpiar el puerto de carga de un teléfono

Con el teléfono apagado, usa un palillo de dientes para eliminar el exceso de suciedad del puerto de carga.

del puerto de carga. También puedes envolver un palillo en algodón para hacer un bastoncillo, humedecerlo con alcohol de limpieza (nunca agua) y arrastrar el bastoncillo por la pared interior del puerto de carga, utilizando aire comprimido para eliminar el exceso de suciedad.

Guía paso a paso para limpiar el puerto de carga de un teléfono

1. Apaga el móvil Lo primero es lo primero: apaga el teléfono. Esto puede parecer obvio, pero no es seguro introducir ningún tipo de instrumento punzante en algo que no esté bien lejos de una toma de corriente, especialmente si ese instrumento está mojado con líquido limpiador.

2. Envuelve un poco de algodón alrededor de un palillo de dientes (Image: © Shutterstock / Leviana) Una vez apagado el teléfono, coge un poco de algodón y envuélvelo alrededor del extremo de un palillo. La mejor forma de hacerlo es rodando ambos elementos entre los dedos, para que el algodón se pegue a la punta del palillo. En este punto, es importante tener en cuenta el tamaño del puerto de carga de tu teléfono. Los puertos USB-C y Lightning, por ejemplo, tienen el tamaño aproximado de un grano de arroz, así que solo necesitas enrollar un poquito de algodón en el palillo para llenar esa abertura.

3. Sopla aire comprimido en el puerto de carga (Image: © Shutterstock / SAMRAN MGR) Si tienes a tu disposición un bote de aire comprimido o un soplador de aire de silicona (puedes comprar este último en Amazon por poco dinero (opens in new tab)), utiliza esta herramienta para soplar aire en el puerto de carga desde un lado. De este modo se eliminará el polvo suelto. Si utilizas un bote de aire comprimido, ten cuidado de no aplicar demasiada presión al puerto de carga, ya que podrías dañar los componentes internos del teléfono. Nuestro consejo es que apliques aire al puerto de carga durante menos de dos segundos.

4. Humedece el bastoncillo de algodón con alcohol de limpieza Este paso es opcional, pero si tienes a mano un poco de alcohol de limpieza (el alcohol isopropílico es una buena opción), humedece ligeramente el bastoncillo de algodón con él. Esto ayudará a aflojar cualquier resto incrustado una vez que empieces a hurgar en el puerto de carga de tu teléfono.

5. Arrastra el palillo con algodón de izquierda a derecha, dentro del puerto de carga (Image: © Shutterstock / inspire finder) Introduce la punta del bastoncillo de algodón (húmedo o seco) en el puerto de carga del teléfono y muévelo de izquierda a derecha. El número de veces que tendrás que hacerlo dependerá de la cantidad de suciedad que haya en el interior del puerto, así que te recomendamos que utilices una linterna para asegurarte de que lo has cogido todo antes de darlo por terminado.

6. Vuelve a usar el aire comprimido en la ranura de carga Una vez que hayas hurgado bien con el bastoncillo de algodón, retíralo y sopla un poco más de aire en el puerto de carga. Esto no sólo limpiará cualquier resto de suciedad suelta, sino que también secará cualquier gota de líquido limpiador que pueda quedar dentro del puerto.

Consejos útiles

(Image credit: Shutterstock / Todorean-Gabriel)

Evita soplar aire con tu boca en el puerto de carga del teléfono. Aunque pueda parecer una solución fácil y rápida, es difícil soplar con la presión de aire de un bote de aire comprimido o de un soplador de silicona sin que se cuele un poco de humedad de tu boca en el puerto.

Si el método anterior no soluciona tus problemas de carga, comprueba si el cable de carga está bien. Con el tiempo, los extremos del cable pueden pelarse y los alambres de su interior pueden romperse, haciendo que el cable quede inutilizado. Si el cable de carga está bien y el teléfono sigue sin cargarse correctamente incluso después de limpiar el puerto de carga, te recomendamos que lo lleves a un técnico para que revise la batería.