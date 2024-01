La búsqueda en Google podría estar empeorando, y la IA amenaza con arruinarla por completo

Un estudio realizado por investigadores alemanes ha confirmado lo que muchos de nosotros sospechábamos desde hace tiempo: Las búsquedas en Google son cada vez peores.

Un equipo de investigadores dirigido por la Universidad de Leipzig, la Bauhaus-University Weimar y el Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence ha llevado a cabo un experimento de investigación de un año de duración para responder a la pregunta "¿Está empeorando Google?", y la respuesta ha sido básicamente un rotundo "sí". El estudio no se limitó específicamente a Google, sino que también analizó los resultados de los motores de búsqueda Bing y DuckDuckGo.

Los investigadores examinaron específicamente términos de búsqueda de reseñas de productos, lo que significa que no debemos alarmarnos de inmediato: las búsquedas de preguntas breves con respuestas objetivas siguen arrojando resultados precisos, por ejemplo. Sin embargo, el estudio reveló que, en todos los motores de búsqueda, las "páginas mejor clasificadas" mostraban con frecuencia "signos de texto de menor calidad", es decir, spam de SEO.

Buscar, Atacar, Destruir

Para los no iniciados, SEO significa "search engine optimization" (optimización para motores de búsqueda): el proceso de optimizar el contenido de una página web para obtener mejores posiciones en los resultados de los motores de búsqueda. Este proceso ha evolucionado mucho a lo largo de los años; atrás quedaron los días en los que bastaba con poner 100 veces el nombre de un producto en un artículo para ocupar el primer puesto en los resultados de búsqueda. Google trabaja incansablemente para optimizar sus propios algoritmos de búsqueda con el fin de combatir el spam y ofrecer los mejores resultados a los usuarios, por lo que las exigencias del SEO cambian constantemente.

El SEO se ha convertido en una mala palabra para muchos medios de comunicación en línea: al intentar seguir el ritmo de los siempre cambiantes algoritmos de Google, a menudo los sitios lanzan todo a la pared para ver qué se pega, y a veces los motores de búsqueda "recompensan" el contenido de baja calidad porque consigue marcar las casillas correctas. El SEO se ha convertido en una especie de industria artesanal, con empresas que prometen (a veces falsamente) garantizar que su sitio aparecerá entre los primeros resultados para los términos de búsqueda pertinentes. La necesidad de un buen SEO puede ir en detrimento de la calidad de los contenidos, una paradoja frustrante, ya que los contenidos de alta calidad deberían aparecer de forma natural en los primeros puestos de los resultados de búsqueda.

Tratar de mantenerse al día con las mejores prácticas de SEO es un juego constante del gato y el ratón para cualquiera que produzca contenidos online. (Image credit: Pexels | pixelcreatures)

Google no tiene toda la culpa, por supuesto. El estudio señalaba que Google obtenía mejores resultados que Bing y DuckDuckGo en varias áreas clave, y cuando nos pusimos en contacto para solicitar un comentario, un portavoz de Google coincidió en que "el propio estudio señala que Google ha mejorado en el último año y está obteniendo mejores resultados que otros motores de búsqueda". También afirmaron que Google ha "puesto en marcha mejoras específicas para abordar estos problemas", y destacaron que otros estudios de terceros han descubierto que "Google ofrece sistemáticamente resultados de mayor calidad", incluido este estudio del New York Times de 2022.

Sin embargo, puede haber problemas más profundos en juego que meros intentos de spam SEO. La llegada de herramientas de inteligencia artificial generativa, como el popular ChatGPT, ha provocado un notable aumento de los contenidos de baja calidad dirigidos específicamente al algoritmo de Google, y esto no ha hecho más que empezar.

Las máquinas vienen a por... tus resultados de búsqueda

El equipo alemán que realizó el estudio observó "una tendencia hacia contenidos simplificados, repetitivos y potencialmente generados por IA", y los propios Bing y Google ya están introduciendo resultados de búsqueda producidos por IA, a través de la IA de Bing impulsada por ChatGPT y el propio Google Bard de Google. Después de todo, ¿para qué molestarse en escribir contenidos e intentar optimizarlos para un motor de búsqueda si una máquina puede hacerlo por ti?

Desde la aparición de ChatGPT se ha producido una auténtica avalancha de contenidos generados por IA en Internet, y muchos han recurrido a herramientas de aprendizaje automático para intentar ganar dinero rápido a costa del tráfico de búsqueda de Google. Sitios como Robots.net, muy apropiadamente bautizado, están diseñados para producir artículos centrados en los términos de búsqueda más populares, con el fin de desviar tráfico de reseñadores y periodistas legítimos. Estos artículos se elaboran a partir del trabajo real de revisores de productos y editores de guías de compra, extraídos de docenas de sitios de renombre y convertidos en algo que la IA cree que complacerá a Google. Algoritmos que intentan satisfacer a algoritmos... es un mundo extraño, ¿verdad?

Verás que no he enlazado a Robots.net, a pesar de nuestra práctica habitual de enlazar directamente a otros sitios de noticias cuando hacemos referencia a ellos. No quiero que el algoritmo que todo lo ve de Google piense que en TechRadar estamos asociados de alguna manera con ese tipo de basura creada por la IA, pero puedes comprobarlo por ti mismo si quieres; es un material deprimente.

Spoiler: los "periodistas" acreditados en sitios de noticias con palas dotados de inteligencia artificial, como Robots.net, no existen en realidad. (Image credit: Robots.net)

A medida que se extiende el alcance de la IA, los investigadores advierten de que muchos internautas ya han notado "un torrente de contenidos de baja calidad" que "sigue ahogando cualquier tipo de información útil en los resultados de búsqueda". No puedo decir que esté en desacuerdo, y podría decirse que los programas de IA tienen mucha más capacidad que los redactores y editores humanos para "jugar con el sistema" cuando se trata de SEO, por lo que existe un peligro cierto de que las cosas no hagan más que empeorar.

Por supuesto, Google no se va a quedar de brazos cruzados. La lucha contra el spam de IA es una de las principales prioridades del gigante tecnológico en estos momentos, aunque algunos han puesto en duda la sinceridad de Google al respecto, algo comprensible teniendo en cuenta sus propias incursiones en el uso de IA para los resultados de búsqueda. Pero me gustaría creer que los responsables de Google saben que la gente no quiere contenidos escritos por bots, para bots. Esperemos que en un futuro próximo se produzcan cambios que garanticen que los artículos que aparezcan cuando busques "el mejor PC gaming económico" estén escritos por humanos, para humanos.