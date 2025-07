Me mostré escéptico cuando OpenAI anunció el modo de voz avanzado de ChatGPT. Una cosa era poder hablar y que transcribieran mis palabras para la conversación de texto, pero participar en un chat de ida y vuelta con el chatbot de IA y no poder ver lo que escribía mientras hablaba me parecía innecesario y un poco desconcertante.

Desde entonces he cambiado de opinión. Usar el modo de voz avanzado no es sólo dictar lo que escribirías normalmente; la IA cambia realmente su comportamiento para imitar mejor la conversación humana. Es posible interrumpir a la IA e incluso cambiar de opinión a mitad de frase cuando se utiliza el Modo AV. Y la voz que oyes está muy lejos de los tonos robóticos de hace unos años, sobre todo después de algunas mejoras recientes en el tono y el ritmo de ChatGPT.

Cuando te ayuda a organizar tu vida y a hacer las tareas domésticas, es mucho más parecido a hablar por teléfono con un asistente humano de lo que yo hubiera creído. Y aunque no puede ayudarte físicamente, sí puede crear registros digitales que pueden durar mucho más allá del final de la conversación.

Aquí tienes algunos trucos que he descubierto para sacar el máximo partido al modo de voz avanzado y en los que quizá no habías pensado.

1. No te lo pienses demasiado

(Image credit: Shutterstock)

Los chatbots de IA no son humanos, pero están mejorando en la imitación de las interacciones humanas. Eso incluye motivarse y averiguar cómo empezar algo.

Por ejemplo, si quieres limpiar la cocina. Puedes poner ChatGPT en modo AV y decirle que quieres empezar a limpiar la cocina, pero que no sabes por dónde empezar. La IA podría empezar a guiarte diciendo: "¿Qué tal si empiezas limpiando las encimeras?". Y una vez que hayas limpiado la encimera, será más fácil seguir.

Entonces puedes decir: «Vale, ¿y ahora qué?» y te sugerirá acciones, como limpiar las superficies o cargar el lavavajillas. La cuestión es que no hace falta planificar mucho: basta con charlar con ChatGPT y resolverlo sobre la marcha.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Incluso puedes describir tu cocina o compartir fotos, y te ayudará a repasar toda la habitación hasta que quede reluciente. La idea es utilizar el Modo de Voz Avanzado no para planificar todo el proyecto, sino para reducir la inercia vocalizando un primer paso específico y alcanzable. No se trata tanto de conseguir una productividad perfecta como de interrumpir la rutina de evasión con un empujón verbal.

2. Pide micro-misiones

Por otra parte, aunque planifiques con antelación, poner «Limpiar la casa» en tu lista de tareas no es exactamente una actividad única. A mí me resulta agotador pensar en todas esas subsecciones. Pero ahora dejo que el Modo Voz me ayude a dividirlo todo en pequeñas misiones que parezcan alcanzables, incluso cuando la tarea más grande se cierne como una montaña.

Si quiero planificar una cena, hay muchas piezas en movimiento. Le digo a ChatGPT que estoy en modo AV, y la IA no sólo empezará a hacer listas de tareas para cada aspecto, sino que también me explicará lo que está haciendo y me permitirá añadir cosas que se me ocurran en función de lo que se le ocurra.

Podría tener como tarea «Idear un menú», con cada plato como una subsección, a la que yo podría añadir: «Ah, y asegurarme de tenerlo listo un par de días antes para poder ir a comprar a tiempo». Una vez hechas las listas iniciales, puedes empezar con la primera y, cuando esté hecha, preguntar «¿Qué es lo siguiente?» y pasar con naturalidad de una tarea a otra.

3. Recordatorios puntuales

(Image credit: Getty/pcess609)

Una de las formas más inesperadamente útiles en las que he utilizado el modo de voz de ChatGPT es para realizar sprints de trabajo enfocado. Me refiero a esas sesiones relativamente breves para concentrarte por completo en una sola tarea en las que necesitas responsabilidad y estructura, pero no quieres dejar de hacer lo que estás haciendo para jugar con una aplicación de temporizador o consultar el teléfono.

Así es como lo hago: mientras estoy delante de un cajón desordenado o preparándome para escribir esa incómoda tarjeta de cumpleaños, digo: «ChatGPT, voy a organizar estos cajones, pero no quiero dedicarle más de 20 minutos, así que mantén la concentración y avísame cuando esté a punto de acabar para que pueda terminar lo que esté haciendo en ese momento». Es como la Técnica Pomodoro, pero con IA en lugar de tomates.

También puedes combinar el temporizador con microobjetivos: "ChatGPT, quiero limpiar todo este cajón en los próximos 20 minutos. Pon en marcha el temporizador y pídeme que cambie de sección cada 5". Oirás un amistoso empujón verbal que te ayudará a mantenerte en movimiento. Incluso puedes apilar sprints: «Después de éste, vamos a dedicar 10 minutos a doblar la colada». La clave es que no tienes que mirar la pantalla ni perder el ritmo, sólo mantener las manos ocupadas y dejar que el modo de voz te mantenga en el buen camino.

4. La lista de tareas pendientes

(Image credit: Andrea Piacquadio | Pexels)

He insinuado casualmente que hago muchas listas de tareas pendientes antes de empezar cualquier tarea. Ojalá fuera cierto, pero soy lo que caritativamente se llamaría dinámico y acertadamente caótico en mi enfoque. Sin embargo, el uso del modo de voz avanzado funciona con esa forma dispersa de organizarse. Puede proporcionar un comentario continuo sobre tus pestañas mentales y tenerlo todo en un solo lugar siempre que necesite revisarlo.

Tú puedes hacer lo mismo. Cada vez que te venga algo a la cabeza, simplemente dile a ChatGPT: «Añádelo a mi lista de tareas pendientes» o «Toma nota: pide más toallitas para el bebé». ChatGPT acusará recibo y lo registrará, tanto si estás barriendo el suelo como sacando a pasear al perro. Para mantener las cosas organizadas, también puedes categorizar las actividades. «Añadir “programar cita con el veterinario” a mi lista de recados» o «añadir “enviar correo electrónico a Liz” a mi lista de trabajo», siempre que se te ocurra. El modelo puede segmentar por nombre de lista, de modo que luego puedes decir: «¿Qué hay hoy en mi lista de recados?» y sólo te dirá las tareas relevantes.

Es genial porque cuando hablas con el modo de voz avanzado para todas estas cosas, puedes comprobar que es algo más que recordatorios aleatorios en una aplicación de notas. Al final del día, puedes preguntar: «¿Qué he añadido hoy a mi lista de tareas pendientes?» y escuchar una repetición de tu arco mental de tareas pendientes. Eso no sólo te refresca la memoria, sino que te permite hacer un seguimiento: «Genial, ahora muévelas a la lista de mañana» o «Borra las que he terminado».

5. Haz tus hojas de cálculo

Esos registros son geniales incluso cuando terminas con el modo de voz avanzado. Como es ChatGPT, puede configurar hojas de cálculo y documentos y actualizarlos en función de tu conversación simplemente narrando lo que estás haciendo.

Por ejemplo, hace poco reorganicé mi nevera y mi congelador. Le pedí a ChatGPT en modo AV que registrara dónde guardo los alimentos y que creara una hoja de cálculo con una lista de los alimentos, organizados por estante y cajón. También anoté cosas como las fechas de caducidad cuando era pertinente y las añadí a la lista. Así podía ir describiendo los artículos que guardaba a medida que lo hacía, por ejemplo: "Leche en la estantería dos, caduca dentro de seis semanas".

También podía actualizarla en tiempo real si necesitaba trasladar un artículo ya colocado a otra estantería. Después, la hoja estaba lista para exportar y podía compartirla con mi familia, para que todos supiéramos que no había que comprar guisantes congelados hasta dentro de un tiempo y dónde estaba la mostaza que le gustaba a mi mujer.