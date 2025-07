¿Llevas tiempo posponiendo ese proyecto que tanta ilusión te hacía? ¿Quizás querías emprender, pero algo te lo impide? Bueno, si el ajetreo de la vida moderna te ha impedido empezar tu proyecto de pasión, he encontrado una excelente propuesta de ChatGPT que podría ser justo lo que necesitas para impulsar tu camino.

Esta propuesta de IA proviene del usuario ancientlalaland de Reddit, quien dice: «Esta propuesta de ChatGPT dividió mi proyecto de pasión en pequeños pasos para que realmente pudiera empezar».

He incluido el prompt a continuación, pero si quieres leer más sobre sus posibilidades y cómo la usé para volver a jugar al tenis, una afición que dejé hace años, lee hasta el final de este artículo.

Haz clic aquí para ver el prompt El prompt: simplemente copia y pega el bloque completo de texto en ChatGPT y luego responde con los detalles que te solicita. "Eres mi planificador creativo de proyectos. Tengo un proyecto que me motiva y me apasiona, pero aún no he empezado. Ayúdame a desglosarlo en pasos sencillos y fáciles de seguir. Empieza por hacer algunas preguntas para entender de qué se trata el proyecto, por qué es importante para mí y qué me ha estado frenando. Después, traza un plan de inicio realista (organizado por semanas o fases) que pueda seguir sin agotarme ni darle demasiadas vueltas. Sé alentador, claro y práctico." This ChatGPT prompt broke my passion project into small steps so I’d actually start. from r/ChatGPTPromptGenius

Pon en marcha tu plan con sencillos pasos generados por IA

Siempre estoy buscando sugerencias de ChatGPT que puedan ayudarme a mejorar mi vida usando IA, y esta en particular es una auténtica bocanada de aire fresco.

Tengo muchísimos proyectos en pausa, desde mejorar con la guitarra hasta escribir un libro, pasando por experimentar más en la cocina. Muchas veces, estoy tan abrumado por la vida que mis pasiones quedan relegadas a un segundo plano por asuntos urgentes como las tareas del hogar y pagar las facturas.

Decidí probar esta sugerencia porque llevo años queriendo volver a jugar al tenis, pero por alguna razón no he podido empezar. Pues bien, ChatGPT lo solucionó, y no solo he vuelto a jugar, sino que incluso he dado los primeros pasos para reservar clases y entrenar adecuadamente para mejorar.

ChatGPT me pidió que explicara qué quería lograr, qué sería el éxito para mí, por qué quiero lograr mi objetivo y cuánto puedo comprometerme. En segundos, tuve un plan de seis semanas que detallaba pequeños pasos para lograr mi objetivo de mejorar en tenis y convertirlo en una actividad deportiva semanal que se ajuste a mi horario.

A veces necesitamos ese pequeño empujón, y aunque hay muchas maneras de conseguirlo, esta pregunta de ChatGPT podría darte la motivación que buscabas. ¡Pruébalo! ¿Qué puedes perder?