ChatGPT añade acceso a Bing en iPhone, pero sólo si pagas

La aplicación para iPhone de ChatGPT va a ofrecer a los usuarios acceso a Internet a través de Bing, pero sólo si estás dispuesto a pagar una suscripción premium a ChatGPT.

Los grandes modelos lingüísticos (LLM) de OpenAI que impulsan su bot ChatGPT han arrasado en el mundo de la tecnología este año, con la integración de GPT 3 y ahora GPT 4 en un montón de productos como Spotify, Bing e incluso coches Mercedes.

Algunas integraciones también van en ambas direcciones, como la incorporación de Bing a la versión web de ChatGPT en mayo. Ahora, Bing ha llegado a la aplicación para iPhone de ChatGPT para quienes paguen una cuota mensual por ChatGPT Plus (que rondará los 16 euros).

Parece que se trata de una importante mejora de la aplicación para iPhone. Un inconveniente importante de ChatGPT y el GPT 4 LLM es que sólo dispone de datos precisos hasta septiembre del 2021, por lo que si le haces preguntas sobre acontecimientos ocurridos en el 2022 o el 2023, probablemente no sabrá de qué le estás hablando y podría alucinar (es decir, inventarse algo). Dar a GPT 4 acceso a Bing permitiría al chatbot encontrar respuestas a preguntas que quedan fuera de sus datos almacenados.

No esperes que esta integración con Bing sea una mejora instantánea en la mente de la versión para iPhone de ChatGPT. Por un lado, la función sólo está en fase beta, por lo que puede tener algunos problemas que OpenAI todavía tiene que solucionar. Por otro, aunque Internet contiene datos más recientes que podrían ayudar a aumentar la fiabilidad de la IA, también contiene información imprecisa, por lo que es probable que las respuestas de ChatGPT sigan conteniendo errores.

Cómo utilizar ChatGPT con Bing en iPhone

Para utilizar los nuevos poderes de Bing de ChatGPT en tu iPhone tendrás que registrarte en ChatGPT Plus. A continuación, deberás descargar la última versión de la aplicación para iOS (v1.2023.173).

Una vez completada la actualización, asegúrate de haber iniciado sesión en la aplicación y toca el botón de menú (los tres puntos) en la esquina superior derecha de la pantalla. A continuación, toca Configuración y, después, Nuevas funciones. En este submenú deberías ver una opción para activar la Navegación; selecciona GPT-4 como modelo y asegúrate de seleccionar "Navegar con Bing".

Por ahora no hay aplicación Android para ChatGPT, aunque parece que pronto habrá una. Microsoft también ha dicho que la integración con Bing estará disponible para los usuarios de ChatGPT que no paguen, pero por ahora sólo para los suscriptores de Plus. Si quieres disfrutar de una experiencia Bing potenciada por IA de forma gratuita (y en Android o iOS), tendrás que descargar la aplicación Bing y utilizar su función Bing Chat.