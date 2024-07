Imágenes un 400% más grandes: cómo la nueva IA integrada en la cámara de Canon podría acabar definitivamente con la carrera de los megapíxeles

En la larga lista de mejoras de las nuevas Canon EOS R1 y Canon EOS R5 Mark II, encabezada por los sensores apilados, las nuevas capacidades de autoenfoque y un segundo procesador, se incluyen un par de funciones de edición totalmente nuevas: la ampliación de escala con redes neuronales en la cámara y la reducción de ruido.

Gracias a lo que Canon denomina aprendizaje profundo y que coloquialmente se conoce como IA, la función de aumento de escala permite aumentar el tamaño de una imagen en un 400 %, mientras que la reducción de ruido puede reducir el ruido en dos pasos. El potencial de esta tecnología es enorme.

El escalado aumenta las imágenes de 24MP de la EOS R1 a 96MP, y las de 45MP de la EOS R5 Mark II a 180MP (en ambos casos, sólo para imágenes JPEG o HEIF, no para imágenes RAW).

En otro ejemplo, puedes aplicar la reducción de ruido (disponible en el editor de imágenes RAW de cada cámara) a, por ejemplo, imágenes ISO 51.200 y limpiar estas imágenes ISO altas para que parezcan tomadas a ISO 12.800. Suena increíble, ¿verdad? Suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿son buenas estas herramientas de edición integradas en la cámara?

Fui uno de los pocos que tuvo la oportunidad de probar ambas cámaras antes de su lanzamiento y me entusiasmó la idea. Aún es pronto, y estaba trabajando con imágenes de muestras beta de cada cámara, pero los resultados fueron sorprendentemente buenos.

Las Canon EOS R1 y EOS R5 Mark II incorporan funciones de escalado y reducción de ruido basadas en redes neuronales.

Un ordenador dentro de la cámara

El aumento de escala no es nada nuevo, lleva años en Photoshop. Topaz Photo AI también es una opción popular, con una herramienta de aumento de escala de hasta el 600%. Estos servicios de terceros aumentan la resolución de las imágenes y funcionan bastante bien, pero lo hacen mediante interpolación y, esencialmente, conjeturas utilizando los píxeles circundantes.

La tecnología de redes neuronales de Canon tampoco es exactamente nueva. Canon anunció que estaba trabajando en esta tecnología de procesamiento de imágenes hace más de un año y lo cubrimos en un artículo sobre cómo la IA está transformando el funcionamiento de las cámaras. Sin embargo, hasta ahora, esta tecnología solo estaba disponible en el servicio de pago Cloud Raw de Canon, que admite archivos de sus últimas cámaras sin espejo como la EOS R6 Mark II y la EOS R10, y en su software DPP (que, por cierto, es terriblemente lento y no puede compararse con Adobe Lightroom).

Todo eso cambió con la EOS R1 y la EOS R5 Mark II, las primeras cámaras que incorporan estas herramientas de edición. Aún no es posible reescalar imágenes RAW, sólo archivos JPEG o HEIF (pregunté a Canon por qué, pero no obtuve una respuesta clara). Sin embargo, la reducción de ruido mediante redes neuronales está disponible en el editor de procesado RAW.

El reescalado sólo funciona en JPEG / HEIF, mientras que la reducción de ruido de la red neuronal se encuentra en el editor de procesamiento de imágenes RAW.

El escalado se aplica a las imágenes que ya has tomado, a diferencia del modo de «disparo de alta resolución» que se encuentra en otras cámaras como la OM System OM-1 II. El disparo de alta resolución utiliza el desplazamiento de píxeles y dispara rápidamente varias imágenes que se combinan en una imagen más grande de 2 ó 4 veces el tamaño, pero son susceptibles a las imágenes fantasma si hay algún movimiento en la toma. El aumento de escala no sufre ghosting y es sin duda la mejor opción para la mayoría de la gente.

El escalado y la reducción de ruido integrados en la cámara de Canon son, al menos en teoría, mejores que el software de terceros porque se ajustan con precisión a la cámara y al objetivo utilizados para la toma, incluidos sus ajustes, y utilizan esa información para realizar las mejoras. En pocas palabras, la IA integrada en la cámara de Canon debería funcionar mejor que el software de terceros.

¿Qué calidad tienen las herramientas de edición de IA integradas en la cámara de Canon?

Normalmente, esperaría que el mejor software de edición fotográfica con una potente herramienta de escalado tardara unos minutos en procesar una sola imagen en un ordenador, ya que hay mucha potencia de procesamiento implicada. Sin embargo, me sorprendió que tardara menos de un minuto utilizando las cámaras EOS R1 y EOS R5 Mark II.

O bien las cámaras de Canon son increíblemente potentes, o bien no realizan una conversión de calidad tan alta, o bien no necesitan esforzarse tanto porque están ajustadas para sus propias imágenes, incluidos los ajustes de la cámara y el objetivo utilizados.

Por cierto, intenté utilizar las herramientas integradas en la cámara para imágenes de una tarjeta de memoria de otra cámara y no funcionó: la EOS R1 y la EOS R5 Mark II sólo escalan y aplican la reducción de ruido AI a sus propios archivos.

Las imágenes reescaladas de la EOS R1 son de 12.000 x 8.000 píxeles a partir de 6.000 x 4.000 píxeles y puedes ver por ti mismo cómo se ve una imagen 4 veces más grande junto a la original, arriba. La misma escala se aplica a la EOS R5 Mark II.

Image 1 of 4 La imagen original de la Canon EOS R5 Mark II es de 8192 x 5464 píxeles
He aquí un análisis más detallado del archivo original
Y aquí está el mismo recorte de la versión escalada. Una imagen escalada a resolución completa de la EOS R5 Mark II tiene la friolera de 16384 x 10928 píxeles.

Un truco interesante para las imágenes escaladas es la posibilidad de recortarlas 4 veces y seguir teniendo el mismo número de píxeles que el archivo original: muy útil para llenar el encuadre con sujetos que, de otro modo, estarían distantes, como el bailarín de breakdance (ver más abajo).

En mi opinión, el detalle de las imágenes escaladas es sorprendentemente bueno, pero me da la impresión de que la herramienta está limitada porque sólo se puede trabajar con archivos JPEG, y cuando se hace «pixel peeping» el detalle parece un poco procesado.

La reducción de ruido es un efecto más sutil, pero por las pocas muestras en las que lo he probado, puede limpiar las manchas que aparecen en las imágenes con ISO alta sin emborronar demasiado los detalles, como ocurre con la reducción de ruido normal. No puede recuperar el detalle (para eso está el disparo en RAW, porque puedes aclarar u oscurecer las imágenes en la cámara para recuperar el detalle), pero lo limpia de forma impresionante.

En la práctica, utilizar estas herramientas es un poco complicado. Las imágenes sólo se pueden ampliar de una en una y, una vez completada la ampliación, se llega al final de la galería de imágenes en reproducción. Esto significa que hay que desplazarse mucho para encontrar la siguiente imagen en la que trabajar, especialmente si tienes miles de imágenes en la tarjeta de memoria. Espero que Canon mejore la experiencia del usuario.

La herramienta también se está extendiendo a DPP y, lo que es más útil, a Lightroom a través de un plug-in de procesamiento de imágenes de red neuronal (NnIP), por lo que pronto podrás sacar el máximo partido de la función de ampliación en el escritorio utilizando tu software de Adobe favorito.

Image 1 of 2 La escala ampliada funciona muy bien para imágenes como ésta, que tal vez quieras recortar en gran medida para llenar más el encuadre con el sujeto.
Lo creas o no, esta imagen ampliada y recortada tiene exactamente los mismos 6000 x 4000 píxeles que el archivo original.

¿Qué significa la IA integrada en la cámara para las cámaras y objetivos del futuro?

Desde que vi que la tecnología de redes neuronales está presente en la EOS R1 y la EOS R5 Mark II, he estado pensando lo siguiente: si la ampliación de escala en la cámara permite obtener imágenes un 400% más grandes, ¿acabará con la carrera de los megapíxeles?

Después de todo, transforma la EOS R1 de una cámara de 24MP a una de 96MP, o la EOS R5 Mark de una cámara de 45MP a una de 180MP. ¿Realmente importa si tu cámara tiene 24MP o 45MP cuando puedes cuadruplicar el tamaño de tu foto? ¿Necesitarás alguna vez más de 96MP?

Y si tienes imágenes un 400% más grandes, puedes recortar 4 veces para llenar el encuadre con sujetos lejanos, cuadruplicando el alcance de tu objetivo, por ejemplo, convirtiendo tu objetivo de 28mm en uno de 112mm. (Un poco como la Leica Q3 de 61MP tiene modos de recorte digital para su objetivo fijo de 28mm). ¿Qué significa esto para el diseño de objetivos en el futuro? ¿Seguirán siendo necesarios los voluminosos superteleobjetivos?

Por otro lado, ¿seguirá siendo necesaria una cámara con menos megapíxeles como la EOS R1 para obtener un mejor rendimiento con poca luz cuando se puede mejorar la reducción de ruido en 2 pasos en una cámara de mayor resolución como la EOS R5 Mark II? ¿Importa ya el tamaño del sensor?

Todas estas son grandes preguntas para las marcas de cámaras: la tecnología de redes neuronales podría tener un profundo impacto en el diseño de los sensores de las cámaras y en el tipo de objetivos que utilicemos en el futuro. Aún no he tenido en mis manos las versiones de producción de las cámaras para emitir un veredicto definitivo y no está claro cómo Canon podría seguir desarrollando la tecnología, ni cómo se implementa en la cámara, pero sin duda es otra forma en la que la IA está transformando el funcionamiento de nuestras cámaras.