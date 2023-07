Der Sony HT-AX7 ist Lautsprecher und Soundbar zugleich – mit 360 Spatial Sound

Es kommt selten vor, dass man bei der Vorstellung eines Sony-Produkts feststellt: "Aha, das gibt es noch gar nicht". Genau das trifft auf den neuen HT-AX7 des Tech-Giganten zu (der zuvor von Slashleaks als MagicBucket-Lautsprecher geleakt wurde).

Es handelt sich um einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher mit zwei abnehmbaren, nach oben gerichteten Satellitenlautsprechern, die auf Ladeanschlüssen auf der oberen Platte ruhen. Er wurde hauptsächlich als kleine Soundbar (er hat ungefähr die Größe der Roku Streambar) und Rücklautsprecher konzipiert - allerdings für dein Handy, Tablet oder Laptop.

Es ist also ein kabelloser Lautsprecher, der dein Heim-WiFi-Netzwerk nutzen kann? Nein, nur Bluetooth – und außer dem USB-C-Ladeanschluss gibt es keine physischen Anschlüsse. Aber er verfügt über das von Sony entwickelte 360 Spatial Sound Mapping, das ein Stereosignal über Bluetooth in Echtzeit hochrechnen kann. Wenn die beiden nach oben gerichteten Kanäle also 1 bis 1,2m hinter dir platziert werden, werden sie zu Rücklautsprechern und bieten so etwas wie ein Dolby Atmos-Setup.

Sound Field an oder Sound Field aus? Das hängt davon ab, wie gesellig du bist. (Image credit: Future)

Es gibt auch keine echte Raumkalibrierungstechnik. Die Aufwärtswandlung nutzt die Monopolsynthese-Technologie von Sony, aber sie setzt voraus, dass du deine hinteren Lautsprecher etwa einen Meter hinter dir und die Hauptlautsprecher vor dir auf einem Couchtisch oder ähnlichem platzierst. Und das finde ich ziemlich erfrischend.

Sony nennt die HT-AX7 ein "tragbares Kinosystem" und das trifft es ziemlich gut, obwohl das nicht der einzige Anwendungsfall ist, den Sony anbietet. Auf der Oberseite befindet sich neben den Wiedergabe- und Lautstärkereglern eine "Sound Field"-Taste. Wenn du diese Taste drückst, erhältst du das oben beschriebene Mini-Surround-Setup. Für alle, die Filme im Bett auf dem Tablet oder zu Hause auf dem Handy schauen, ist das genau das Richtige.

Wenn du Sound Field ausschaltest, spielen alle drei Lautsprecher in Mono und du kannst sie im Raum platzieren, um eine Partyatmosphäre zu schaffen. Oh, und wenn du die Satellitenlautsprecher auf ihren Ladeanschlüssen über dem Hauptgerät abstellst, spielt nur der Hauptlautsprecher (der mit zwei X-Balanced-Treibern von Sony und zwei passiven Bassradiatoren ausgestattet ist) wie ein normaler Bluetooth-Lautsprecher.

Sony HT-AX7: Portabel, praktisch, leistungsstark – aber auch kostspielig

So geht's: Beachte die Platzierung der hinteren Lautsprecher des HT-AX7. (Image credit: Future)

Der Stoffbezug besteht aus recycelten PET-Flaschen und sieht sehr hochwertig aus. Das ist auch gut so, denn er ist derzeit nur in diesem einen, hellgrauen Farbton erhältlich.

Dank der Multipoint-Konnektivität kann dein Handy auch als Fernbedienung des HT-AX7 fungieren und die Lautstärke und die hinteren Lautsprecher über die brandneue Home Entertainment Connect App steuern. Und das Beste daran ist, dass du dein Tablet, Laptop oder Mobiltelefon für den visuellen Genuss nutzen kannst. Die Akkulaufzeit beträgt 30 Stunden, aber mit einem 10-minütigen Ladevorgang kannst du 2,5 Stunden lang Musik hören.

Es gibt ein Mikrofon für die Freisprechfunktion und obwohl es keine IP-Klassifizierung gibt, ist die Klangqualität sehr beeindruckend. Ein Ausschnitt aus dem Film Gravity bewies, dass keine Verzögerung in Sandra Bullocks Stimme zu hören war – und noch besser: Als sie gegen die Außenhülle und die Portale des Raumschiffs prallte, spürte man den Nachhall des Nichts im Weltraum hinter uns.

Clevere kleine Lautsprecher, die den Stereosound deines Handys deutlich aufwerten. (Image credit: Future)

Auch die Kugeln im James-Bond-Epos "No Time to Die" flogen mit bewundernswerter Klarheit über die Schultern. Die Trennung und der dreidimensionale Klang, den die Sony HT-AX7 bei dieser regulären Stereoaufnahme liefern konnte, haben das Erlebnis enorm verbessert. Und es ist auch ganz einfach: Du musst dein Handy nicht herumtragen und neu kalibrieren, wenn du es bewegst – du sollst diese Lautsprecher ja auch oft bewegen.

Mit einem Preis von 549 Euro wird er nicht so bald zu einem guten Angebot werden. Aber er ist talentiert und das sollte uns nicht überraschen – der SRS-XG300 von Sony ist ebenfalls ein hervorragender tragbarer Lautsprecher, der selten die Anerkennung erhält, die er verdient. Das liegt vielleicht an seinem ähnlich hohen Preis.

Könnte der Sony HT-AX7 seinen Weg in unseren Kaufratgeber für die besten Dolby Atoms Soundbars oder die besten Bluetooth-Lautsprecher finden? Die Zeit wird es zeigen, aber zumindest auf den ersten Blick gibt es eine Menge zu mögen.