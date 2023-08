Optimale Betriebsprozesse im Unternehmen mit flexibler ERP-Software

Je besser und reibungsloser Betriebsprozesse in einem Unternehmen laufen, desto effektiver und kostengünstiger kann das Unternehmen arbeiten. Eine ERP-Software („Enterprise Ressource Management“) soll einem Unternehmen dabei unterstützen, alle anfallenden Daten strukturiert zu speichern und Betriebsprozesse automatisch oder teilautomatisiert durchzuführen.

Zu diesem Zweck gibt es eine Vielzahl an Softwarelösungen auf dem Markt, die auf Windows-PCs oder Apple-Computern sowie mobilen Geräten genutzt werden können, oft auch simultan mit mehreren Benutzern im Netzwerk. Viele Systeme beinhalten ein CRM und oftmals noch viele weitere Module zur Verwaltung von Unternehmensdaten. Die meisten dieser Lösungen sind allerdings relativ starr und lassen sich nur bedingt an die Prozesse im eigenen Unternehmen anpassen. Dagegen ist eine vollständig individuell programmierte Lösung sehr kostenintensiv, im Gegenzug allerdings vollständig an die eigenen Prozesse anpassbar.

Einen Mittelweg zwischen einem Standard-ERP-System und individuell programmierter Software stellen ERP-Systeme dar, bei denen neben den Drucklayouts auch die Software selbst und ganze Prozesse angepasst und erweitert werden können. Bekannte Marktvertreter der aktuellen Industrie sind beispielsweise SAP, Oracle, SalesForce oder Microsoft, die mit Dynamics ein entsprechendes System offerieren.

Doch auch für kleinere und mittlere Unternehmen sind entsprechende ERP-Systeme erhältlich, die individuell an eigene Betriebsabläufe anpassbar ist. Betreiber von Onlineshops profitieren beispielsweise von einem flexiblen Warenwirtschaftssystem, mit dem Bestellungen aus dem Onlineshop automatisiert und einfach mit einem Barcodescanner bearbeitet werden können.

Ein anpassbares Warenwirtschaftssystem bietet folgende Vorteile:

Die Schnittstelle zu verschiedenen Onlineshops ermöglicht einen nahtlosen Datenaustausch zwischen dem ERP-System und den verschiedenen Verkaufskanälen. Dies erleichtert die automatische Aktualisierung von Produktdaten, Bestellungen und Lagerbeständen, was manuelle Eingriffe minimiert und die Effizienz steigert.

Echtzeit-Informationen

Durch die Integration von CRM und Warenwirtschaftssystem in das ERP-System erhalten alle relevanten Abteilungen in Echtzeit Zugriff auf wichtige Informationen. Dies ermöglicht eine bessere Koordination, schnellere Entscheidungsfindung und eine verbesserte Kundenbetreuung.

Verbesserte Kundenbeziehungen

Ein integriertes CRM ermöglicht eine umfassende Verwaltung von Kundeninformationen, Interaktionen und Verkaufschancen. Dies erleichtert die Personalisierung der Kundenansprache, die Identifizierung von Upselling-Möglichkeiten und die Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Effektive Lagerverwaltung

Die Anbindung des Warenwirtschaftssystems an das ERP-System ermöglicht eine bessere Kontrolle über den Lagerbestand, eine optimierte Bestandsplanung und eine Reduzierung von Überbeständen oder Engpässen. Dies kann zu geringeren Lagerkosten und einer verbesserten Lieferfähigkeit führen.

Bessere Buchhaltung und Finanzmanagement

Die Anbindung an DATEV oder andere Buchhaltungssoftware ermöglicht einen reibungslosen Datenaustausch zwischen dem ERP-System und der Buchhaltung. Dies trägt zur Genauigkeit der Finanzdaten, zur Automatisierung von Buchhaltungsprozessen und zur vereinfachten Erstellung von Steuerberichten bei.

Egal ob Großunternehmen oder nicht: Eine entsprechend flexible ERP-Software erlaubt eine bessere Prozesssteuerung und so langfristig gewinnbringendes Management der Firma. (Image credit: Pixabay)

Skalierbarkeit

Anpassbare ERP-Systeme lassen sich an die spezifischen Anforderungen und das Wachstum eines Unternehmens anpassen. Neue Onlineshops oder Verkaufskanäle können leicht integriert werden, während das System mit dem Unternehmen mitwachsen kann, ohne dass eine umfassende Umstellung erforderlich ist.

Die Verfügbarkeit von umfassenden Daten aus verschiedenen Geschäftsbereichen ermöglicht fundierte Entscheidungen. Das ERP-System kann Berichte, Analysen und Dashboards erstellen, um Trends zu erkennen, Leistungskennzahlen zu überwachen und strategische Entscheidungen zu unterstützen.

Reduzierte manuelle Fehler

Die Integration von Prozessen und Daten reduziert die Abhängigkeit von manuellen Eingriffen, was menschliche Fehler minimiert. Dies trägt zur Datengenauigkeit und Konsistenz bei und verhindert Doppelarbeit.

Zeit- und Kostenersparnis

Die Automatisierung von Abläufen, die zentrale Datenverwaltung und die vereinfachte Koordination führen zu Zeit- und Kostenersparnissen. Mitarbeiter können ihre Ressourcen effizienter nutzen und sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren.

Fazit

Insgesamt bietet eine anpassbare ERP-Software mit CRM und Warenwirtschaft sowie den genannten Funktionen eine integrierte Lösung, die die betriebliche Effizienz steigert, die Kundenzufriedenheit erhöht und das Potenzial für Wachstum und Erfolg des Unternehmens maximiert. Die in diesem Beitrag verlinkte ERP-Software basiert auf der Datenbanksoftware Claris FileMaker Pro für Apple Mac, Windows und iOS und kann mit FileMaker Pro vom Benutzer an individuelle Prozesse angepasst oder erweitert werden.