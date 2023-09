Aktuelle Samsung Galaxy S23 FE Rendergrafiken deuten auf Designänderungen und neue Farben hin

Nach dem letzten Smartphone-Launch ist vor der nächsten Veröffentlichung. Und nachdem wir nun die große Enthüllung der iPhone-15-Serie allmählich hinter uns lassen können, steigt auch Samsung wieder ins Geschehen ein und wird uns doch womöglich alsbald schon mit der nächsten Neuheit in Form des Galaxy S23 FE beglücken – zumindest deutet viel darauf hin, wo doch neue Rendergrafiken einen Vorgeschmack auf all das geben, was sein könnte.

Das Rendering selbst stammt von MSPowerUser und wurde kürzlich über SamMobile veröffentlicht. Eben jene Grafiken offenbaren indessen gleich vier Midranger in den Farben Schwarz, Weiß, Lila (einem ziemlich tiefen Lila, um genau zu sein) sowie einem hellen Grün. Und bei der Qualität, die uns hier bereitgestellt wurde, könnte es doch glatt ein offizielles Werbebild von Samsung höchstpersönlich sein ...

... wäre in jedem Fall spektakulär, wenn uns 2023 endlich wieder eine Fan-Edition ins Haus steht, wo der koreanischer Hersteller selbige doch im Vorjahr noch schmerzlich missen ließ.

Auf eine Trendwende hin zu positiven deutet im laufenden Kalenderjahr aber auch wieder die Tatsache, dass bereits im Vorfeld viel mehr Gerüchte und Spekulationen als noch 2022 (für das S22 FE) im Umlauf waren. Einmal mehr scheinen sich die ersten hierbei sogar schon einig, dass auch die 2023er-FE wieder ihrem "Standard-Pendant" ähneln dürfte – dieses Mal also dem Samsung Galaxy S23.

Was wir bisher zu wissen glauben

Wie schon im Vorfeld erwähnt, gibt es bisher bereits das ein oder andere Gerücht zur Fan-Edition des S23, die bereits heute dabei helfen könnten, dir die potenziell nahegelegene Kaufentscheidung einen Ticken zu erleichtern. Solltest du also laut aktuellem Stand direkt zum S23 FE greifen oder doch auf einen Nachfolger in Form des Samsung Galaxy S24 (FE) warten?

Vielerorts munkelt man, dass im S23 FE einmal mehr der zuverlässige Snapdragon 8 Gen 1-Chip von Qualcomm zum Einsatz kommen könnte. Inoffizielle Bilder kursierten ebenfalls im Vorhinein und decken sich mit den kürzlich enthüllten Render-Grafiken – entsprechend scheint auch das Design schon eine klare Sprache zu sprechen.

Doch nicht alles ist so rosig: Wenig aufregend ist beispielsweise das Gerücht darüber, dass kabelloses Laden wohl gar nicht einmal so schnell sein wird wie bisher erhofft. Eine Kostensparmaßnahme? Womöglich, vor allem weil der gute Preispunkt eines der Hauptargumente für Interessenten am Galaxy S23 FE sein dürfte.

Ob sich das aber bezahlt gemacht hat, erkennen wir erst am finalen Preisschild und den daraus resultierenden Verkaufszahlen. Lang warten müssen wir aber hoffentlich nicht mehr, wo sich immer mehr Gemunkel in Richtung einer zeitnahen Markteinführung verdichtet ...