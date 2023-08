Aus diesem Grund könnte das iPhone 15 das wohl meistverkaufte Apple iPhone aller Zeiten werden!

(Bildnachweis: Shutterstock / N ON NE ON)

Die Diskussion rund um erwartbare Verbesserungen für die kommende iPhone 16-Generationen im direkten Vergleich zum iPhone 15 lenken die Aufmerksamkeit nun auf eine unerwartete Gelegenheit für US-Gigant Apple.

Mit etwa 250 Millionen iPhones, die von Besitzern seit mehr als vier Jahren nicht durch ein aktuelleres Modell ersetzt wurden, ist die Aussicht auf einen umfassenden Wechsel und einen höchst erfreulichen Andrang bei den iPhone-15-Modellen inzwischen äußerst vielversprechend.

Wie Analyst Dan Ives klarstellt, sehe er die bevorstehende Markteinführung als einen der wohl bedeutendsten Momente in der Apple-Historie an. Im Herbst könnten die Einnahmen von Apple dementsprechend ein neues Allzeithoch erreichen und das US-Unternehmen in eine hervorragende Position für das Kalenderjahr 2024 bringen.

Obwohl die konkrete Menge der potenziell aufrüstbaren iPhones nur schwer überprüfbar ist, stützen Analysen die These auf frühere Forschungsergebnisse, die von einer längeren Nutzungsdauer der Apple-Geräte reden machen. Und eben die 15. Generation der Apple-Smartphones könnte alsbald von dieser bisher anhaltenden Upgrade-Stagnation (Quelle: Toni Saccanoghi) stark profitieren.

Natürlich ist das noch längst kein Garant und auch ein Aussitzen der Generation, um schließlich beim iPhone 16 zuzuschlagen, scheint nicht vom Tisch. Unwahrscheinlich scheint ein hoher Andrang ab September aber keinesfalls.

Image 1 of 4 Das iPhone 15 Pro könnte in etwa wie folgt aussehen (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Render von 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Render von 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Render von 9to5Mac (Image credit: 9to5Mac)

Du hast ebenso ein iPhone, welches bereits ein paar Jahre auf dem Buckel hat? Normalerweise kein Problem. Immerhin garantiert Apple eine Support-Dauer von mindestens fünf Jahren nach der Markteinführung und so waren selbst iPhone X-Nutzer (Release 2017) bisher noch immer auf der sicheren Seite. Die nächste drohende Gefahr könnte das Update für iOS 17 sein, welchem schließlich auch die das genannte X zum Opfer fallen dürfte ...

Bis dahin bist du aber noch immer sicher und vor allem auch zuverlässig mit deinem bisherigen Begleiter beraten. Das mag mitunter daran liegen, dass auch der technologische Abstand zwischen den Generationen stetig schmaler wird. Zwischen einem iPhone 12 und einem iPhone 14 sind beispielsweise kaum relevante Unterschiede für das ungeübte Auge erkennbar – und selbst für das geübte ist es äußerst schwer! Das Ende vom Lied? Verbraucher fühlen sich nicht mehr jährlich dazu gedrängt, direkt wieder zum nächstbesseren Modell zu wechseln.

Nach nunmehr vier Jahren könnte dein iPhone allerdings schon wieder an Patina gewonnen haben und so steht die Frage nach einem Upgrade früher oder später wieder im Raum – und das für viele gar noch in diesem Jahr.

Ist das iPhone 15 also die unumgängliche Wahl? Womöglich. Schlussendlich kommt das aber auch sicher darauf an, wann du zuletzt zu einem aktuellen Modell gewechselt hast, was du dir vom iPhone 15 erhoffst und wie viel du schließlich zu zahlen bereit bist ... denn die neuen Apple-Smartphones könnten teurer als gedacht werden.

Inwieweit sich ein Upgrade aber dennoch lohnen könnte, erfährst du bereits jetzt entlang unserer Vergleiche zwischen den kommenden Neuerscheinungen und den Vorgängern wie dem iPhone 14 Pro. Und alles, was dir die Entscheidung weiter vereinfachen dürfte, bieten wir dir spätestens in den kommenden Wochen hier auf TechRadar!