Googles Pixel 8a dürfte zwar größer sein als noch das Pixel 8, allerdings auch weniger Power liefern

Es mag noch nicht einmal eine Woche her sein, seit die Pixel 8-Serie offiziell vorgestellt wurde, doch schon jetzt machen neue Hinweise auf den kommenden Mittelklassenachzügler, das Pixel 8a, die Runde.

In Zusammenarbeit mit Brancheninsider OnLeaks hat die Tech-Nachrichtenseite SmartPrix jüngst mehrere Renderings eines möglichen Designs des preisgünstigeren Pixel-8-Smartphones bereitgestellt. Oberflächlich betrachtet sieht der Smartphoneneuling hierbei wie eine Kreuzung aus dem bekannten Pixel 7a-Design und jenem des Pixel 8 aus. Entsprechend könnte das Pixel 8a die gleichen abgerundeten Ecken wie andere Modell der Reihe beherbergen und sich infolgedessen von der "kastenartigen Form der Vorgänger" verabschieden. Zeitgleich wird das 8a aber mit Maßen von 152,1 x 72,6 x 8,9 mm noch einen Ticken größer sein als die Vorgängermodelle.

Bedeutet also auch einen größeren Bildschirm, oder? ... Oder? Denkste! Trotz Größenanpassung wird der Bildschirm nicht größer sein – im Gegenteil. Berichte offenbaren, dass die Ränder an den Ecken dicker sein dürften, wodurch das Display überraschend auf 6,1 Zoll schrumpft! Zum Vergleich: Das Pixel 8 ist schlanker und beherbergt einen schicken 6,2-Zoll-Bildschirm. Google bewegt sich also bewusst gegen den Trend, doch wirklich zielführend ist das in meinen Augen noch nicht.

Die Pixel-8-Serie wortwörtlich abrunden

Zu bemerkenswerten Designmerkmalen zählt auch das rückseitige Kameramodul, was den ikonischen Visier-Look der bisherigen Modelle beibehält. Und auch auf der Vorderseite tut sich wenig, wo doch die Aussparung für die Selfie-Linse kompakt und unauffällig bleibt.

Power- und Lautstärketasten befinden sich übrigens auf der linken Seite, während das Sim-Fach die rechte ziert. Die untere Kante wird abgerundet mit Lautsprechern und dem USB-C-Ladeeingang, während die obere Kante (laut SmartPrix) "eine Ultrabreitband-Antenne" beinhaltet. Farblich wird es hingegen wieder einmal etwas experimentell, wo doch Sky Blue und Peach Pink in Aussicht gestellt werden.

Wohl am interessantesten bleibt aber die Tatsache, dass diese Renderings sich mit bereits bestehenden Leaks von Ende September decken. In jenen machte Brancheninsider Abhishek Yadav von einem Prototyp reden und teilte infolgedessen Bilder des selbigen auf X. Es ist also durchaus möglich, dass das rundere Design tatsächlich Realität wird.

Ungewohnt schwach auf der Brust

Da es sich um ein Mittelklasse-Smartphone handelt, durfte man bereits davon ausgehen, dass das Pixel 8a kaum leistungsstärker werden dürfte als noch die jüngst veröffentlichten Geschwistermodelle.

Der Bericht von SmartPrix deutet aber gar regelrechte Leistungseinbußen an. Man verweist hierbei auf einen Benchmark-Test aus dem August, wo das Pixel 8a noch unter dem Codenamen Google Akita gehandelt wurde. Und eben jene Ergebnisse deuteten bereits an, dass das Pixel 8a wohl einen "untertakteten Tensor G3-Chipsatz in Verbindung mit der Mai-G715-GPU" beherbergen dürfte und damit bewusst gedrosselt wird. Einziger Wermutstropfen: Immerhin bleibt der Arbeitsspeicher mit 8 GB RAM identisch groß und Android 14 wird auch direkt zum Start auf dem Pixel 8a zum Einsatz kommen.

In addition 1/1 #Google #Pixel7a VS #Pixel8 VS #Pixel8a... #FutureSquad 🫡 pic.twitter.com/0spMsmue0qOctober 10, 2023 See more

Doch was ist eigentlich mit dem großen System-Seller-Argument des Pixel 8a, der Hauptkamera? Was das Kamerasystem angeht, wissen wir aktuell nur, dass das Pixel 8a wohl wieder mit zwei Linsen an den Start gehen wird, allerdings nicht, wie viele Megapixel eine jede Linse haben wird.

Sollte sich die Geschichte wiederholen, könnte die Kamera des Mittelklasse-Google-Phones allerdings noch einmal mehr Megapixel bieten als das aktuelle Standardmodell. Heißt zwar nicht, dass wir infolgedessen automatisch mit besseren Fotos rechnen dürfen, aber schaden kann es sicher nicht.

Wie immer bleibt aber noch zu sagen: Auch diese Infos sind mit äußert viel Vorsicht zu genießen. Dinge können sich jederzeit ändern und bisher hat Google alle Hände voll mit dem Pixel-8-Launch zutun, weswegen das 8a wohl ohnehin noch einige Zeit in der Entwicklungsschmiede verweilen dürfte. Ein Veröffentlichungsdatum nennen die Leaks obendrein ebenso wenig. Wenn sich die Geschichte aber wiederholt, werden wir wohl erst im Laufe des kommenden Frühlings mit einem Pixel 8a belohnt – tippen würde ich hier auf den Mai 2024.

So lange willst du nicht warten? Dann stöbere doch schon heute in der Top-Liste der Pixel-Smartphones nach einem preisgünstigen Upgrade oder beließ dich zum neuen Pixel 8 Pro in Form unseres Hands-On-Ersteindrucks.