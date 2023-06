Zukünftige iPhones könnten superhartes Glas bekommen, das Hüllen überflüssig macht

Die neuesten iPhones von Apple gehören zu den besten Smartphones, die es gibt, was die Haltbarkeit angeht. Trotzdem wirst du kaum einen iPhone-Nutzer finden, der sein geliebtes Gerät nicht ständig in einer Schutzhülle verstaut hat.

Das könnte sich aber in den nächsten Jahren ändern. Wie TechRadars Schwesterseite Creative Bloq herausgefunden hat, wurde Apple gerade ein Patent für eine neue Art von superresistentem iPhone-Gehäuse erteilt, das in zukünftigen Generationen der besten iPhones Einzug halten könnte.

Das Patent mit dem Titel "Spatial Composites" beschreibt eine hintere Glasscheibe, die aus "abriebfesten" Elementen besteht und dein iPhone besser vor Kratzern und Schrammen schützen soll.

Wie Creative Bloq anmerkt, erklärt das Patent die Nachteile der derzeitigen Lösungen zum Schutz vor Kratzern und Schrammen auf mobilen Geräten. Gehäusematerialien aus Metall zum Beispiel sind zwar robust, erzeugen aber eine unerwünschte elektromagnetische Abschirmung, während Kunststoff weniger kratz- und abriebfest ist.

Es scheint also, dass Apple an einem neuen iPhone-Material arbeitet, das sich durch günstige elektromagnetische Eigenschaften und eine hohe Kratzfestigkeit auszeichnet. Wir raten dir jedoch davon ab, dir Hoffnungen zu machen, dass dieses Material in absehbarer Zeit in neuen iPhones zum Einsatz kommt.

Die Patentanmeldung ist das früheste Stadium der Entwicklung einer Idee, und in diesem Fall könnte es sich einfach darum handeln, dass Apple verhindern will, dass andere Hersteller eine ähnliche Technologie in ihren eigenen Geräten einsetzen.

Allerdings deuten die Gerüchte darauf hin, dass Apple bei der kommenden iPhone 15-Serie besonders auf Langlebigkeit achtet - vor allem im Hinblick auf das iPhone 15 Ultra, über das schon viel gemunkelt wurde. Der Serienleaker LeaksApplePro sagt voraus, dass das iPhone 15 Ultra mit Titan verkleidet sein wird, das in der Regel stärker und leichter ist als der Edelstahl des iPhone 14 Pro Max.

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis sich Apple auch an der Innovationsfront in die Enge getrieben sieht. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Gelegenheiten, bei denen man die verbesserte Leistung und die Kamera als Hauptverkaufsargumente für ein neues iPhone anführen kann - Apple könnte schon bald gezwungen sein, die Langlebigkeit als Hauptmerkmal zukünftiger Modelle zu vermarkten, und dieses in der Entwicklung befindliche abriebfeste Material könnte sich als entscheidend für diese Strategie erweisen.