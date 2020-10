Xiaomi Mi 10 wird am13. Februar präsentiert - auf einem reinen Online-Event

Du hast die Leaks gesehen, du hast die Spezifikationen gelesen, und jetzt wissen wir genau, wann das Xiaomi Mi 10-Handy der Welt vorgestellt wird - Donnerstag, den 13. Februar, wie in einem Beitrag von Xiaomi selbst in den sozialen Medien zu lesen ist.

Wenn man bedenkt, wie sehr uns das Xiaomi Mi 9 und seine Varianten gefallen haben, sind wir sehr gespannt darauf, was Xiaomi mit dem Mi 10 gemacht hat: Es sieht so aus, als könnte dies eines der leistungsstärksten Telefone Anfang 2020 sein.

Es wird aber auch eine starke Konkurrenz geben - Samsung plant für den 11. Februar eine eigene Veranstaltung, bei der das Galaxy S20 und die Galaxy Z Flip-Telefone angekündigt werden sollen.

Samsung Unpacked ist am 11. Februar

Xiaomi hält normalerweise gerne traditionelle Presseveranstaltungen mit Publikum ab, wenn es seine neue Hardware einführt, aber der Coronavirus-Ausbruch scheint das zunichte gemacht zu haben. Die Show vom 13. Februar wird stattdessen in einem Livestream übertragen.

Spezifikationen

Wir haben schon frühzeitig von den Spezifikationen des Xiaomi Mi 10 und eines möglichen Pro-Modells gehört: Beide Telefone sind mit 6,5-Zoll-OLED-Displays ausgestattet, die mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz laufen, so dass sie sicherlich als High-End-Geräte gelten, was die Bildschirme betrifft.

Im Inneren erwarten wir, dass der Snapdragon 865-Chipsatz dieses Jahr einen seiner ersten Auftritte haben wird, während die Konfigurationsoptionen bis zu 12 GB RAM und bis zu 256 GB internen Speicherplatz umfassen dürften. Eine 5G-Option ist ebenfalls eine klare Möglichkeit.

Was die Kameras betrifft, so sieht es so aus, als ob dieselbe 108-MP-Kamera, die in der Xiaomi Mi Note 10 verwendet wurde, als Teil einer Vier-Kamera-Anordnung auf der Rückseite dieser Mobiltelefone erneut in Erscheinung treten wird.

Das sind natürlich alles Gerüchte und Spekulationen, wenn auch gut begründete Gerüchte und Spekulationen, also sieh es noch nicht als die letzte Wahrheit. Wenn Xiaomi die Telefone am Donnerstag in voller Funktion ankündigt, werden wir alle Details bekannt geben, sobald wir sie erhalten.

Via XDA Developers