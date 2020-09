Xbox Series X und S sind die ersten Konsolen mit Dolby Vision

In einer Premiere für Konsolen haben die audio-visuellen Pioniere bei Dolby angekündigt, dass die neue Xbox Series S und Series X sowohl Dolby Vision als auch Dolby Atmos für Spiele unterstützen wird.

Laut der Website von Dolby werden Microsofts neue Konsolen zum Start dreidimensionales Dolby-Atmos-Audio für Spiele bieten, während die Unterstützung für Dolby-Vision-Spiele irgendwann im Jahr 2021 eintreffen soll.

Auf der Website heißt es auch, dass Dolby Vision „Helligkeit, Kontrast, Farbe und Tiefe bringen wird, die sogar über traditionelle HDR-Spiele hinausgehen“, indem es „40x hellere Lichter“, „10x tiefere Schwarzwerte“ und „bis zu 12-bit Farbtiefe“ bietet.

Introducing the next level of gaming.⁣⁣The Xbox Series X and Xbox Series S are the first consoles ever with gaming in Dolby Vision® (coming soon) and Dolby Atmos® (available at launch).⁣⁣⁣⁣@Xbox, welcome to gaming in Dolby. https://t.co/5lkpVT8ntbSeptember 10, 2020