Xbox Game Pass bietet diesen Monat einen modernen Rollenspiel-Klassiker

Die neuesten Spiele für den Xbox Game Pass wurden angekündigt, und es sind ein paar große Namen darunter.

Das verlockendste Spiel im neuen Xbox Game Pass-Angebot ist Torment: Tides of Numenera. Es ist der geistige Nachfolger von Planescape: Torment, der an die Anfänge der isometrischen Rollenspiele erinnert. Es erwartet dich eine Geschichte mit vielen Charakteren, eine Menge schwieriger Entscheidungen und eine ausgefallene Science-Fantasy-Welt. Es kommt nicht oft vor, dass es solche Spiele auf die Konsole schaffen, aber mit Tides of Numenera, der Wasteland-Reihe und dem Original-Fallout haben Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten die Qual der Wahl.

Microsoft kündigte außerdem an, dass der hochgelobte Puzzle-Plattformer Inside seinen Weg zum Dienst findet. Der minimalistische Plattformer, der vom selben Entwickler wie Limbo stammt, ist wohl eines der besten Spiele, die in den letzten zehn Jahren erschienen sind. Die Stimmung ist düster, das Tempo meisterhaft und das Finale unvergesslich. Bei einer Spieldauer von nur wenigen Stunden würdest du dir selbst einen Bärendienst erweisen, wenn du dieses Spiel nicht spielen würdest.

Auch Ubisofts Open-World-Hackathon Watch Dogs 2 kommt auf die Plattform und lässt dich in Drohnen, Autos und die öffentliche Infrastruktur der San Francisco Bay Area eindringen. Auch wenn die Fortsetzung nicht gerade von den Kritikern gelobt wurde, verfügt sie doch über alle Grundfunktionen, die Ubisofts Open-World-Abenteuer so beliebt machen.

Eine kleine, aber feine Auswahl

(Image credit: Ubisoft)

Ebenfalls auf der Liste steht As Dusk Falls, ein neues interaktives Abenteuer, das am Starttag für Microsofts Abo-Plattform erscheint. Ashes of the Singularity: Escalation wird das RTS-Angebot des Xbox Game Pass aufstocken, während du in MotoGP 22 in einem authentischen Motorradsimulator Gas geben kannst.

Hier sind alle neuen Spiele, die bis Ende Juli im Xbox Game Pass erscheinen:

As Dusk Falls (Cloud, Konsole und PC) – 19. Juli

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 19. Juli

Watch Dogs 2 (Cloud, Konsole und PC) – 19. Juli

MotoGP 22 (Cloud, Konsole und PC) – 21. Juli

Torment: Tides of Numenera (Cloud und Konsole) – 21. Juli

Inside (Cloud, Konsole und PC) – 29. Juli

Für eine ganze Reihe von Spielen, darunter der textbasierte Indie-Hit Citizen Sleeper und Yakuza 0, gibt es jetzt auch eine Touch-Steuerung. Das bedeutet, dass du sie über Xbox Cloud Gaming auf deinem Handy spielen kannst.

Doch während neue Titel erscheinen, verschwinden andere. Von Katamari Damacy Reroll musst du dich am 31. Juli verabschieden. Also sieh zu, dass du dein kosmisches Klumpspiel noch bekommst, bevor es weg ist.