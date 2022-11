Was ist bei Preisvergleichsportalen zu beachten?

Preisvergleichsportale werden bei Online-Shoppern in Deutschland immer beliebter. Auf den Portalen finden sich neben beliebten Bestsellerartikeln aus den verschiedensten Kategorien oftmals auch umfassende Ratgeber, die wichtige Informationen zur Beschaffenheit und Qualität der einzelnen Produkte sowie ihrer Handhabung liefern. Auch Onlinehändler haben die Möglichkeit, ihre Produkte in einem Preisvergleichsportal ins beste Licht zu rücken – hierfür werden die Produkte auf der jeweiligen Seite einfach verlinkt.

Was bei Preisvergleichsportalen zu beachten ist, und wie diese optimal genutzt werden können, um die beste Kaufentscheidung zu treffen, verrät dieser Artikel.

Warum sind Preisvergleichsportale so beliebt?

Der Onlinehandel hat vor allem in den letzten Jahren entscheidend an Bedeutung gewonnen und ist zu einem Sektor geworden, der für einen Großteil der Umsätze im Einzelhandel verantwortlich ist. Ein großer Nachteil beim Online-Shopping (Öffnet sich in einem neuen Tab) besteht jedoch darin, dass es keine Möglichkeit gibt, sich direkt im Online-Shop über die Vor- und Nachteile verschiedener Produkte zu informieren und sich ausführlich beraten zu lassen, bevor man eine Auswahl trifft.

Angesichts der Vielzahl an Produkten in allen möglichen Ausfertigungen, Kategorien und Preisklassen, die inzwischen online verfügbar sind, kann die Wahl schon einmal zur Qual werden. Die Unentschiedenheit führt in vielen Fällen dazu, dass gar kein Kauf abgeschlossen wird. Dem wirken sogenannte Kaufratgeber und Preisvergleichsportale entgegen, indem sie mit hilfreichen Informationen, Tests und Anwendungsbeispielen die Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Produkt erleichtern.

Auf diese Weise können Online-Shopper mit nur wenigen Klicks viele unterschiedliche Produkte anhand bestimmter Kriterien miteinander vergleichen. So lässt sich viel Zeit und Energie sparen, die man früher verwendet hat, um in Geschäften Informationen zu den Vor- und Nachteilen einzelner Produkte zu sammeln.

(Image credit: Future)

Rund 20 Prozent aller Deutschen, die regelmäßig online einkaufen, nutzen die Möglichkeit für einen Preisvergleich (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder lesen sich Kaufberater zum jeweiligen Thema online durch, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Das machen sich die Onlinehändler natürlich zunutze, und präsentieren ihre Produkte in diesen Ratgebern oder Preisvergleichen von der besten Seite.

Was man bei der Nutzung von Preisvergleichsportalen beachten sollten, verrät die folgende Aufstellung:

3 Punkte, die bei Preisvergleichsportalen beachtet werden sollten

Die richtigen Filter setzen

Bevor man ein Preisvergleichsportal im Internet nutzt, sollte man immer zuerst einen Blick auf die Filtereinstellungen werfen. Oftmals sind bestimmte Filter- oder Sortierfunktionen voreingestellt, die die Auswahl an Artikeln oder die Reihenfolge, in denen diese angezeigt werden, festlegen. Um einen möglichst objektiven Überblick über die angebotene Produktpalette zu gewinnen, ist es sinnvoll, sich die Einstellungen und Filteroptionen genau anzusehen und diese den eigenen Präferenzen entsprechend einzustellen. Dann kann man sich Produkte anzeigen lassen, die sich in einem individuell definierten Preisrahmen befinden oder Artikel vergleichen, die von einem oder mehreren Herstellern der Wahl produziert wurden.

Weitere beliebte Filteroptionen in Preisvergleichsportalen sind Bonuszahlungen oder Preisgarantien. Bonuszahlungen finden sich vor allem beim Vergleich verschiedener Abonnements oder Verträge, etwa Strom- oder Telefonverträge. Dabei sollte man besonderes Augenmerk auf die Höhe und Art des Bonus sowie die jeweiligen Einlösebedingungen legen.

Viele Anbieter locken mit hohen Boni, die sich im Nachhinein jedoch als teure Kundenfalle herausstellen. Daher ist speziell bei Boni, die nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar sind, Vorsicht geboten.

Auch die Preisgarantie für Verträge ist eine Kategorie, nach der sich einzelne Angebote miteinander vergleichen lassen. Hierbei wird in der Regel zwischen einer vollen und einer eingeschränkten Preiskategorie unterschieden, was bei der Kaufentscheidung unbedingt beachtet werden sollte.

Mehrere Portale für den Preisvergleich nutzen

Obwohl Preisvergleichsportale dazu dienen können, sich einen ersten Überblick über ein bestimmtes Produktsortiment und dessen Eigenschaften zu verschaffen, stellen sie meist nur einen kleinen Ausschnitt der tatsächlich verfügbaren Produkte auf dem Markt dar. Daher kann es schnell passieren, dass man sich für den Testsieger in einem Vergleichsportal entscheidet, weil man diesen für die bestmögliche Alternative hält – während es andere Produkte gibt, die den eigenen Vorstellungen sogar noch besser entsprechen und dabei auch weniger kosten.

Daher ist es vor einem Kauf immer sinnvoll, mehrere unabhängige Preisvergleichsportale und die jeweils angebotenen Produkte miteinander zu vergleichen, bevor man sich endgültig entscheidet. Auf diese Weise hat man die Möglichkeit, besonders günstige und hochwertige Produkte aus der Vielzahl an Angeboten schnell zu erkennen und diese für den eigenen Bedarf zu erwerben.

Die Verknappungsfalle vermeiden

Um die Besucher ihrer Webseiten nicht nur über die angebotenen Produkte zu informieren, sondern sie auch zu deren Kauf zu bewegen, greifen einige Preisvergleichsportale zu Methoden der Verknappung (Öffnet sich in einem neuen Tab), die sich im Marketing als besonders erfolgreich bewährt hat. So entsteht der Eindruck, dass bestimmte Produkte oder Leistungen nur für einen begrenzten Zeitraum oder in geringer Stückzahl zur Verfügung stehen.

Davon sollte man sich jedoch nicht täuschen oder abschrecken lassen. Falls man den Eindruck hat, ein echtes Schnäppchen vor sich zu sehen, das nur kurzfristig verfügbar ist, lohnt sich der Vergleich mit anderen Portalen oder Webseiten. In der Regel wird man dabei feststellen, dass es sich beim vermeintlichen Schnäppchen um ein Angebot handelt, das auch bei anderen Anbietern ohne Zeitdruck erhältlich ist.

Fazit: Preisvergleichsportale nutzen – aber richtig!

Es steht außer Frage, dass Preisvergleichsportale und Kaufratgeber eine sinnvolle Möglichkeit darstellen, um Informationen über gewünschte Produkte schnell und effektiv in Erfahrung zu bringen sowie in kurzer Zeit viele unterschiedliche Optionen anhand individueller Kriterien miteinander zu vergleichen. Dennoch ist bei der Nutzung solcher Portale auch Vorsicht geboten, damit man sich nicht von vermeintlichen Schnäppchen oder zeitintensiven Angeboten zum Kauf von Artikeln hinreißen lässt, die bei einem anderen Anbieter in besserer Qualität und günstiger erworben werden können.

Ein sorgfältiger Vergleiche mehrerer Portale und eine genaue Überprüfung der Filtereinstellungen sind immer eine gute Idee, um sich ein möglichst objektives Bild von den tatsächlich verfügbaren Artikeln machen zu können.