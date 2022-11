Trading Coaching & Ausbildung – erfolgreich traden lernen

Wer als Trader mit Finanzprodukten handeln und auf diese Weise Geld für seine Familie verdienen möchte, erzielt als Anfänger ohne Vorwissen selten Gewinne. Und so greifen viele Trading-Einsteiger verzweifelt zur Fachliteratur und bringen sich die Erstellung einer Trading-Strategie oder das Lesen eines Trading-Charts mühselig selbst bei.

Dabei existiert eine viel einfachere und gewinnbringende Möglichkeit, traden zu lernen und Gewinne beim Trading zu erzielen: Online-Coachings für Trader-Anfänger!

Was zeichnet Online-Trading aus und kann man Traden ohne Ausbildung lernen? Welcher Anbieter von Trading-Ausbildungen lohnt sich und welche Vorteile entstehen durch den Besuch eines Coachings für Trading-Anfänger? Und was lernen Neulinge in der Trading-Ausbildung? Dieser Artikel liefert Antworten!

Online traden – das Wichtigste für den Einstieg

Trader registrieren sich auf einer Online-Trading-Plattform.

Privatanleger können ausschließlich über Trading-Broker handeln.

Der Broker führt die Aufträge im Namen und auf Rechnung der Trader aus.

aus. Finanzmärkte sind theoretische Orte, an denen du mit Finanzprodukten handeln kannst.

an denen du mit Finanzprodukten handeln kannst. Mögliche Finanzprodukte stellen Aktien, Rohstoffe, ETFs, Währungen (Forex-Trading), Kryptowährungen und CFDs (Contracts for difference) dar. Der Handel dient im Idealfall dem Vermögensaufbau des Traders.

(Contracts for difference) dar. Der Handel dient im Idealfall dem Vermögensaufbau des Traders. Die Beauftragung deines Brokers nennt sich Order.

Trading kann von zu Hause über den PC oder das Smartphone (Smartphone-Trading (Öffnet sich in einem neuen Tab) ) Die Basis beim Traden bilden Trading-Strategien.

Trading lernen ohne Trading-Coaching – geht das?

Profitabel traden lernen mit einer Trading-Ausbildung: Wer sich an den Kauf und Verkauf von Finanzprodukten heranwagen und Erfolg verzeichnen möchte, steht als Trading-Anfänger vor einigen Herausforderungen.

Denn als Privatanleger darfst du den Handel ausschließlich via Online-Broker realisieren. Den geeigneten Broker findest du im Internet über einen Anbieter-Vergleich. Zudem kannst du das Demokonto nutzen, um die Software unter realen Marktbedingungen zu testen.

Doch zu Beginn können Begriffe wie Stop-Loss-Order, Trading Chart, Strategieentwicklung und OTC-Trading überfordern. Denn ohne das notwendige Fachwissen fällt es dir schwer, abzuwägen, welche Finanzprodukte und welche Märkte deinen individuellen Interessen entsprechen und wie du Gewinne erzielst.

Du möchtest nicht blind zocken, sondern von einem Profi-Trader lernen? Dann ist es ratsam, eine Trading-Ausbildung mit Live-Trading zu absolvieren und bereits vor deiner Anmeldung auf einer Handelsplattform deiner Wahl Basiswissen zu sammeln.

Trader werden – wie fängt man an, zu traden?

Die Trading-Fachbegriffe fordern dich und du hast dir den Einstieg in die Thematik einfacher vorgestellt? Trading ist ein komplexes Themenfeld. Um erfolgreich zu traden, ist Erfahrung und Basiswissen notwendig. Denn die Märkte sind vielfältig und unterliegen stetigen Veränderungen.

Das notwendige Wissen eignen sich Anfänger unter anderem in den bewährten Trading Coachings von trading.de an. Hier lernen sie, Handelsplattformen zu verstehen, zu vergleichen und zu analysieren.

Darüber hinaus entwickeln Trading-Einsteiger im Rahmen einer Trading-Ausbildung ein Gespür für die Finanzmärkte und die Finanzprodukte wie Wertpapiere, Rohstoffe oder CFDs.

Fester Bestandteil eines seriösen Trading-Coaches durch Trader sind folgende Punkte:

Trading-Ziele benennen: Im Rahmen einer Trading-Ausbildung schilderst du deine Motivation, mit Finanzprodukten zu handeln. Auf dieser Grundlage entwickeln die Trading-Profis gemeinsam mit dir dein persönliches Ziel.

Im Rahmen einer Trading-Ausbildung schilderst du deine Motivation, mit Finanzprodukten zu handeln. Auf dieser Grundlage entwickeln die Trading-Profis gemeinsam mit dir dein persönliches Ziel. Risikomanagement erlernen: All die neuen Begriffe und der Umgang mit der Handelsplattform lassen dich nicht mehr ruhig schlafen? Mit einer Trading-Ausbildung gelingt es dir, ein professionelles Risikomanagement zu betreiben, um deine Verluste zu begrenzen. Deine Coaches beraten dich, damit du sicher an der Börse handelst.

All die neuen Begriffe und der Umgang mit der Handelsplattform lassen dich nicht mehr ruhig schlafen? Mit einer Trading-Ausbildung gelingt es dir, ein professionelles Risikomanagement zu betreiben, um deine Verluste zu begrenzen. Deine Coaches beraten dich, damit du sicher an der Börse handelst. Klaren Handelsansatz entwickeln: Innerhalb deiner Ausbildung lernst du Schritt für Schritt, wie du deine Sicherheitsstandards erhöhst, indem du eine klare Handelsstrategie entwickelst. Deine Kursleiter unterstützen dich dabei, deine eigene Trading-Strategie zu entwickeln. So erhältst du eine hilfreiche Betreuung beim Traden und bist nicht länger auf dich allein gestellt.

Der erste Schritt, um erfolgreich traden zu lernen, ist also der Einstieg in die Theorie. Darauf folgt die praktische Umsetzung im sicheren Rahmen der Trading-Ausbildung. Gerüstet mit dem Trading-Fachwissen und den Erfahrungen aus den Übungselementen, steigst du dann im Anschluss in deine Trading-Karriere ein.

Lohnen sich Trading-Coachings von trading.de als Trading-Ausbildung?

Traden lernen leicht gemacht: Anwendbares Trading-Wissen erhältst du weder über Fachliteratur zum Thema noch durch Ratschläge im Bekanntenkreis. Stattdessen können Grundlagen des Tradings in Börsenhandel-Coachings durch Experten erlernt werden.

Ein Indikator für einen seriösen Trading-Kurs ist die Qualifikation der Coaches. Stelle dir die Frage, ob es sich bei den Leitern um bekannte Größen in der Trading-Szene handelt. Verlasse dich hier auf dein Bauchgefühl. Zudem können Kursbewertungen im Internet Aufschluss über die Eignung des Kurses geben.

Doch welche Gründe sprechen für die Teilnahme an einem Trading-Programm?

Ein ausschlaggebender Grund, der für eine Trading-Ausbildung spricht, ist die Maximierung deiner eigenen Sicherheit. Denn im Zentrum des Coachings steht ein risikoreduziertes Trading sowie der langfristige Aufbau von Vermögen. Denn stetiger Erfolg beruht beim Traden auf einem sicheren Umgang mit Gewinnen und Risiken.

Darüber hinaus überzeugt der praktische Nutzen der Coachings mit den Experten. Denn während Fachliteratur rein theoretisches Wissen vermittelt, profitierst du bei trading.de von der jahrelangen praktischen Trading-Erfahrung deiner Coaches.

Ein weiterer ausschlaggebender Faktor ist die persönliche Note, auf der ein Online-Trading-Kurs fußt. Denn hier nehmen sich die Coaches Zeit für deine persönliche Motivation, deine individuellen Ziele und deine ganz eigenen Probleme im Bereich Trading. Von dieser 1-zu-1-Betreuung profitierst du nach deiner Ausbildung.

Zudem bietet sich dir die Chance, dich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und dich innerhalb der Community über Swing-Trading (Öffnet sich in einem neuen Tab), Forex-Trading und Bewegungen auf den Finanzmärkten auszutauschen.

Plagt dich eine Frage zur Konto-Erstellung bei einer Plattform oder verstehst du einen Markt nicht, kannst du andere Trader aus deinem Kurs kontaktieren. Gleichzeitig stehst du anderen beim Traden zur Seite, wenn ihnen etwa der Zugang zu einem Thema fehlt, sie mit Werten hadern oder Empfehlungen für eine Chart-Software benötigen.

Was sind die Vorteile einer Trading Ausbildung?

Wertvolles Trading-Wissen : Du steigst gerade in das Trading ein oder verfügst bereits über erste Erfahrungen im Handel mit Finanzprodukten? In einem Trading-Coaching erweiterst du dein Fachwissen – und das ganz individuell auf Basis deiner persönlichen Lernbereitschaft.

: Du steigst gerade in das Trading ein oder verfügst bereits über erste Erfahrungen im Handel mit Finanzprodukten? In einem Trading-Coaching erweiterst du dein Fachwissen – und das ganz individuell auf Basis deiner persönlichen Lernbereitschaft. Lohnenswerte Zeitersparnis: Sich das Wissen selbst anzueignen, erfordert Zeit. Durch eine Trading-Ausbildung erhältst du Zugang zu kompaktem Wissen und einen Einblick in viele Bereiche des Tradings – und das innerhalb kurzer Zeit und in deiner persönlichen Geschwindigkeit.

Sich das Wissen selbst anzueignen, erfordert Zeit. Durch eine Trading-Ausbildung erhältst du Zugang zu kompaktem Wissen und einen Einblick in viele Bereiche des Tradings – und das innerhalb kurzer Zeit und in deiner persönlichen Geschwindigkeit. Einzigartige Lösungen: In einem Börsen-Coaching-Programm werden keine festen Lerninhalte wiederholt. Vielmehr bietet sich dir die einmalige Chance, von auf dich zugeschnittenen Lerneinheiten und individuellen Lösungsansätzen zu profitieren.

In einem Börsen-Coaching-Programm werden keine festen Lerninhalte wiederholt. Vielmehr bietet sich dir die einmalige Chance, von auf dich zugeschnittenen Lerneinheiten und individuellen Lösungsansätzen zu profitieren. Digitale Treffen: Um an einem Trading-Coaching von trading.de teilzunehmen, musst du dein Zuhause nicht verlassen. Denn die Ausbildung zum Trader findet online statt.

Um an einem Trading-Coaching von trading.de teilzunehmen, musst du dein Zuhause nicht verlassen. Denn die Ausbildung zum Trader findet online statt. Praktische Aufzeichnungen: Du erinnerst dich nicht mehr an die Inhalte deiner ersten Trainingseinheit? Kein Problem! Denn bei der Online-Ausbildung stellen dir deine Trading-Coaches alle Lernmaterialien als Aufzeichnung zur Verfügung. So kannst du dir nachträglich und in deiner eigenen Geschwindigkeit anschauen, welche Themen behandelt wurden.

Du erinnerst dich nicht mehr an die Inhalte deiner ersten Trainingseinheit? Kein Problem! Denn bei der Online-Ausbildung stellen dir deine Trading-Coaches alle Lernmaterialien als Aufzeichnung zur Verfügung. So kannst du dir nachträglich und in deiner eigenen Geschwindigkeit anschauen, welche Themen behandelt wurden. Konstruktives Feedback: Du möchtest parallel zur Trading-Ausbildung mit dem Traden beginnen? Dann liefern die Kursleiter auf Wunsch regelmäßig Feedback zu deinem Vorgehen auf der Trading-Plattform deiner Wahl.

Du möchtest parallel zur Trading-Ausbildung mit dem Traden beginnen? Dann liefern die Kursleiter auf Wunsch regelmäßig Feedback zu deinem Vorgehen auf der Trading-Plattform deiner Wahl. Praxis-Übungen: Im Rahmen einer Ausbildung zum Trader wird theoretisches Wissen mit praktischen Aufgaben verbunden. Denn nur so lässt sich Traden lernen. In diesem Kontext eröffnet sich dir zum Beispiel die Gelegenheit, deinen Wissensstand über eine Software mit Demokonto zu testen.

Trading Ausbildung – Charts lesen lernen

Ohne Trading-Charts kein Trading: Zu Beginn der Trading-Karriere verwirren die Linien-, Balken- oder Kerzencharts und die zahlreichen Einrichtungs- und Interpretationsmöglichkeiten der Per-Tick-, 5-Minuten- und Intraday-Charts. Darüber hinaus existieren kostenlose und kostenpflichtige Trading-Charts von Tradingview.

Doch welche Instrumente lohnen sich für dich? Greifst du auf Basis deiner Ziele eher zu einer Magi-, Tick, Heiken-Ashi- oder Renko-Chart? Und warum ist der Handel mit Candle Sticks (Kerzen- und Balkendiagrammen) beliebter als derjenige mit Liniendiagrammen? Und warum geben Liniendiagramme nur den Schlusskurs an?

Die Antworten auf diese spannenden Fragen erhältst du in einem Trading-Coaching mit einem Profi-Trader. Trading.de liefert dir in einem Kurs für den Trading-Einstieg das fachliche Fundament, um Trends zu erkennen und als Trader Erfolg zu verzeichnen.

Ein Beispiel: Beim Traden kannst du Trading-Charts mit einem Zeitrahmen auf der x-Achse versehen. Zudem erhältst du Einblick in die Handelsinformationen “Zeit, Volumen, Ticks und Preis”.

Bei einer 5-Minuten-Chart wird dir alle 5 Minuten ein Preisbalken angezeigt. Dieser Balken gibt Aufschluss über die Preisschwankungen innerhalb dieser Zeit. In diesen 5 Minuten können hunderte bis tausende Transaktionen abgeschlossen werden.

Um nicht den ganzen Tag vor deinem Smartphone oder dem PC zu verbringen, legst du einen niedrigen Zeitrahmen fest. Möchtest du länger handeln, kann sich ein niedriger Zeitrahmen jedoch als nachteilig erweisen.

Hier lernst du, einen solchen Trading-Chart zu lesen und zu verstehen. Auf diese Weise erhältst du die Möglichkeit, die Charttechnik zu lernen und von dem Erfahrungsschatz der Coaches zu profitieren.

Trading Coaching – so entwickeln Einsteiger ihre erste Trading-Strategie

Eine klare Trading-Strategie bildet die Basis des Tradens. Verzichtest du auf die Strategieentwicklung, erweist sich im schlimmsten Fall bereits dein erster Trade als Nacht-und-Nebel-Fahrt. Denn die Handelsstrategie bietet dir Halt und hält dich auf dem rechten Kurs.

Im Regelfall fußt die Strategie auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. Dies ist keine Garantie für Gewinne. Und dennoch steigt die Wahrscheinlichkeit, Verluste zu vermeiden, wenn du alte Trades analysierst und optimierst.

Vor allem als unerfahrenen Einsteiger besteht hier das Risiko, sich als Trader von Emotionen leiten zu lassen und falsche Entscheidungen zu treffen. Als Anfänger kannst du zudem auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen.

Bei der Entwicklung deines ersten Trading-Konzepts unterstützen dich deswegen deine Trading-Ausbilder. Gemeinsam mit deinem Ausbildungsteam entwickelst du beim Live-Trading dein eigenes Regelwerk und kannst auf bewährte Trading-Strategien deiner Kursleiter zurückgreifen. Mit ihren Infos kannst du ein erfolgreicher Trader (Öffnet sich in einem neuen Tab) werden.

Fazit

Trading umfasst die Nutzung aktueller Kursschwankungen durch den Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten an einer Börse über einen Broker. Bevor Anfänger ihren ersten Trade über eine Software realisieren, lohnt es sich, sich Basiswissen im Rahmen von Trading-Coachings mit Tradern von Trading.de anzueignen und sich mit der Kurs-Community zu vernetzen. So steigt die Chance, etwas Geld für die eigene Familie dazuzuverdienen.

Die Trading-Ausbildung stellt einen Mix aus theoretischen und praktischen Elementen dar und findet online statt. Profitabel traden lernen, Charts lesen lernen, die Charttechnik lernen und Trading-Strategien anwenden: Das sind die Ziele deiner Ausbildung für Trader durch trading.de. Denn hier nutzt du die Erfolgsgeschichten der Profis zu deinem eigenen Vermögensaufbau.

Erst wenn du die Finanzprodukte und die Märkte verstehst und du dich nicht länger einzig auf dein Bauchgefühl verlässt, kannst du eine Strategie für die Praxis entwickeln. Als Orientierungspunkt können die Handelskonzepte erfahrener Trader dienen, die du in mehreren Schritten anpasst, um dein eigenes Regelwerk zu erschaffen.