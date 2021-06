Sony wartet auf den "richtigen Zeitpunkt", um PS4-Spiele auf dem PC zu veröffentlichen

In einem Interview mit dem PlayStation Blog sprach Hermen Hulst, Leiter der Sony Worldwide Studios, darüber, was die Spieler im restlichen Jahr 2021 und bis ins Jahr 2022 von PlayStation erwarten können. Im Rahmen dieser Gespräche gab Hulst einen Einblick in die aktuelle PlayStation-Strategie, einige Spiele auf den PC zu bringen.

"Wir befinden uns noch in einem frühen Stadium unserer Planungen für den PC. Horizon Zero Dawn ist sehr erfolgreich gewesen. Ich denke, es zeigt, dass es einen Appetit von Spielern außerhalb des PlayStation-Ökosystems gibt, das erstaunliche Portfolio an Spielen zu erleben, das PlayStation-Fans seit Jahren genießen", so Hulst.

Er fügt hinzu, dass die PlayStation-Konsolen der "beste Ort bleiben werden, um unsere PlayStation Studios-Titel zum Launch zu spielen", aber dass PC-Spieler geschätzt werden und PC-Veröffentlichungen zu den "richtigen Zeiten" stattfinden werden.

Hulst schließt mit den Worten: "Die Veröffentlichung von Spielen auf dem PC wird niemals auf Kosten des Aufbaus eines aufregenden Lineups von großartigen Konsolenspielen gehen."

Bislang hat Sony Horizon Zero Dawn und Days Gone auf den PC gebracht, während es scheint, dass Uncharted 4: A Thief's End das nächste Spiel sein wird, das portiert wird. Sony erwägt auch, einige seiner größten PlayStation-Franchises auf das Handy zu bringen.

Andere wichtige Neuigkeiten

Weitere wichtige Informationen, die Hulst erwähnte, beziehen sich auf die aktuellen Veröffentlichungsfenster einiger großer kommender Sony-Exklusivtitel, Horizon Forbidden West und das neue God of War Spiel. Während Horizon Forbidden West im Jahr 2021 erscheinen soll, wird das nächste God of War erst im Jahr 2022 erscheinen.

Außerdem werden sowohl das nächste God of War als auch Gran Turismo 7 für die PS4 erscheinen, nicht nur für die PS5.

Während Horizon Forbidden West noch kein genaues Veröffentlichungsdatum hat, hat das Team von Guerrilla Games 14 Minuten Gameplay gezeigt, in denen Aloys neue Fähigkeiten und die neuen Maschinen, die es geben wird, vorgestellt werden.