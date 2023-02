Sonos' neuer Smart Speaker könnte der neue Rivale des HomePod 2 sein

Sonos wird Berichten zufolge noch vor Dezember einige neue Dolby Atmos Smart Speaker ausliefern. Wenn du also dein Soundsystem zu Hause aufrüsten willst, könnte 2023 das richtige Jahr dafür sein, denn es könnte sich hier um Lautsprecher handeln, die Apples neuem HomePod das Wasser reichen können. Der Sonos One ist der beste Bluetooth-Lautsprecher und das beste Soundsystem, das du derzeit kaufen kannst. Aber dieses Jahr könnte es noch besser werden, wenn die neuen Sonos-Lautsprecher dem Hype gerecht werden.

Wir wissen schon seit einiger Zeit (seit August 2022), dass Sonos Dolby Atmos-Lautsprecher entwickelt, die mit multidirektionalem Sound ausgestattet sind und so ein beeindruckendes räumliches Klangerlebnis liefern sollen. Ein aktueller Bericht von The Verge bestätigt nun, dass sich die Lautsprecher in der letzten Phase vor der Veröffentlichung befinden und offizielle Namen haben: Era 300 und Era 100 (früher bekannt als Optimo 2).

Der Era 300 wird das Flaggschiff von Sonos sein, ein Dolby Atmos Smart Speaker, der dem HomePod 2 von Apple Konkurrenz machen soll. Wir wissen noch nicht, wie gut er klingt, aber Sonos hat ein Händchen für herausragende Audioprodukte und wir gehen davon aus, dass er dem HomePod 2 in puncto Klangqualität mindestens ebenbürtig sein wird; in anderen Bereichen scheint das neue Gerät die Nase vorn zu haben.

Das liegt daran, dass der Era 300 wahrscheinlich nicht so stark in Apples Ökosystem eingebunden sein wird wie der HomePod. Die HomePod-Reihe bietet viel mehr Unterstützung für Apples eigenen Musikstreamingdienst (Apple Music) als für seine Konkurrenten (wie Spotify), aber die Sonos-Plattform bevorzugt keine Option gegenüber einer anderen. Wir gehen außerdem davon aus, dass der Era 300 weiterhin AirPlay unterstützt – damit können iPhone-Nutzer Musik drahtlos von ihrem Telefon auf den Lautsprecher übertragen – und möglicherweise auch Bluetooth-Verbindungen unterstützt. Etwas, das dem Sonos One fehlt und die Nutzung der Sonos-Produkte für Android-Fans erleichtern würde.

Der Sonos Era 300 (ehemals Optimo 2) Lautsprecher, gerendert von The Verge (Image credit: The Verge)

2023 könnte das Jahr für Sonos werden

Der Era 100 – und gerüchteweise auch der Era 100 SL, bei dem es sich nach den Namenskonventionen von Sonos um dasselbe System ohne Mikrofone handeln würde - wird voraussichtlich eher ein echter Sonos One-Nachfolger sein (sprich: weniger Premium-Preis und weniger beeindruckender Klang im Vergleich zum Era 300). Dennoch könnte der Era 100 mit hochauflösenden Lautsprechern ausgestattet sein – um die Vorteile von Dolby Atmos voll auszuschöpfen. Außerdem wird er ein neues Design haben, das zu seinem Era-Schwestermodell passt und ihn vom Sonos One unterscheidet.

Weitere Details zu den neuen Lautsprechern – einschließlich des Preises – müssen wir noch abwarten, aber allein die Existenz der Era-Reihe ist ein guter Grund für Audiophile, die Aufrüstung ihrer AV-Anlage noch eine Weile hinauszuzögern.

Außerdem wird erwartet, dass Sonos in diesem Jahr ein Produkt in einer völlig neuen Kategorie auf den Markt bringt – möglicherweise die lang erwarteten Sonos-Kopfhörer oder eine Art TV-App oder ein Betriebssystem, das in Stellenausschreibungen für 2022 angekündigt wurde. 2023 wird ein großes Jahr für das Unternehmen werden. Sobald wir mehr Details erfahren, halten wir dich selbstverständlich auf dem Laufenden.

Du möchtest noch mehr Neuigkeiten zu Lautsprechern und anderen Soundsystemen? Kein Problem, wir können weiterhelfen. Zum Beispiel bringt KEF gleich eine ganze Reihe neuer Dolby Atmos-Lautsprecher auf den Markt, die über ein schwarzes Akustikloch für einen noch besseren Klang verfügen. Allerdings sind sie alles andere als günstig.