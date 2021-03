So kannst du dir noch heute den Snyder Cut Justice League ansehen

Für die Fans von DC Comics und Superhelden im Allgemeinen, ist mit der Veröffentlichung des Snyder Cut der große Tag gekommen. Endlich können wir "Justice League" so sehen, wie es sich der visionäre Regisseur Zack Snyder vorgestellt hat (wenn auch wahrscheinlich auf einem kleineren Bildschirm, als ihm lieb gewesen wäre). Wir erklären dir, wie du den Snyder Cut streamen kannst.

Mit der Entourage von DCs beliebtesten Superhelden, darunter Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Erza Miller) und Aquaman (Jason Momoa), war "Justice League" von Joss Whedon, der 2017 in die Kinos kam, leider unter Kritikern sowie an den Kinokassen eine Enttäuschung.

Justice League online anschauen Erscheinungsdatum: 18. März 2021 Besetzung: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons In Deutschland und Österreich: Sky Ticket In der Schweiz: Starttermin auf Sky Show steht noch aus

Viele sahen die kreative Vision für den Film durch die Tatsache, dass zwei Regisseure an dem Projekt gearbeitet hatten, als problematisch an. Dadurch war der Film für viele Fans und Kritiker eine herbe Enttäuschung. Auch an den Kinokassen schnitt er unterdurchschnittlich ab und spielte "nur" 658 Millionen US-Dollar ein - deutlich weniger als der Standalone-Film "Wonder Woman" wenige Monate zuvor.

Das Warten hat nun endlich ein Ende!

Jetzt können die Fans jedoch endlich mit eigenen Augen sehen, wie "Justice League" ausgesehen hätte, wenn Snyder am Ruder geblieben wäre. Der berüchtigte vierstündige Snyder Cut ist heute weltweit erschienen. In Deutschland und Österreich können wir das Superhelden-Epos Sky Ticket bestaunen. In der Schweiz ist leider noch kein offizieller Starttermin bekannt.

(Image credit: Warner Bros.)

So siehst du dir Zack Snyder's Justice League in Deutschland und Österreich an