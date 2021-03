Senioren Smartphone - die besten Handys für Senioren im Vergleich

Du bist auf der Suche nach dem besten Smartphone für Senioren und möchtest, dass deine älteren Verwandten einfach kommunizieren können? Denn obwohl sie so wichtig sind, um mit geliebten Menschen in Kontakt zu bleiben, können sie für einen älteren Verwandten manchmal etwas verwirrend in der Einrichtung und Nutzung sein.

Ein Feature Phone oder Smartphone kann wirklich nützlich sein, um Gruppen zu bilden, Momente (digital) zu teilen und die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Menschen zu verbessern - vor allem jetzt, wo wir die Vorteile der digitalen Kommunikation mehr und mehr erkennen. Aber nicht jeder kann sich mit den auffälligen Funktionen anfreunden, so dass das beste Telefon für die meisten Menschen nicht immer das beste Handy für einen Senior ist.

Es kann schwierig sein zu wissen, welches Gerät man einem Senior kaufen soll, und die richtige Wahl hängt davon ab, wie gut er mit der Technik zurechtkommt (und du, da du es wahrscheinlich für ihn einrichten wirst). Es gibt zwar nicht die eine richtige Antwort, aber es gibt ein paar Optionen, die du dir ansehen solltest, und wir führen dich durch alle Möglichkeiten.

Glücklicherweise gibt es eine breite Palette von Smartphones, die sich leicht bedienen lassen und die für die meisten Großeltern gut geeignet sind. Wenn der Senior, für den du ein Handy kaufst, besonders technikaffin ist, könnten einige der besten Smartphones, die es zur Zeit gibt, tatsächlich gut für ihn sein.

Große und einfache Displays sind eine kluge Wahl für jeden Senior, da fast niemand Augen hat, die mit der Zeit schärfer werden. Allerdings können die Bedürfnisse hier variieren. Wenn die Gesundheit im Vordergrund steht, verfügen einige der besten Telefone für Senioren über One-Touch-Notruffunktionen. Wenn ein Herunterfallen des Telefons ein Thema sein könnte, ist die Haltbarkeit oder eine Vielzahl von verfügbaren Schutzhüllen von entscheidender Bedeutung. Kein Smartphone kommt jedoch mit allem - zumindest noch nicht.

Wir haben uns hier in unserer Auswahl auf Geräte konzentriert, die einfach zu bedienen sind, ein großes Display bieten und einen kleinen Preis haben.

Falls dein Senior technisch sehr versiert ist, kannst du auch gern einmal einen Blick in diese Smartphone Bestenliste werfen, dort haben wir die besten Handys platziert, die derzeit auf dem Markt sind - falls es etwas günstiger sein soll, hilft dir sicher auch dieser Smartphone-Vergleich weiter.

Bei all dieser Auswahl wird es dir sicher leicht fallen, das passende Smartphone für deinen älteren Verwandten zu finden, sodass ihr trotz einer möglichen Entfernung zueinander, (nahezu) face-to-face kommunizieren könnt und keine Neuigkeiten mehr verpassen müsst. So kann Omi live beim Auspusten der Kerzen auf der Geburtstagstorte des Enkelkinds dabei sein oder auch die ersten Schritte des jüngsten Familienmitglieds miterleben.

Smartphones für Senioren: Überblick

Smartphones für technikaffine Senioren:

iPhone SE 2020

iPhone XR

Samsung Galaxy S10e

Huawei P Smart (2019)

Moto G8 Power Lite

Leicht zu handhabendes Smartphone für Senioren:

Nokia 3310 3G

Smartphones für technikaffine Senioren

iPhone SE 2020 146 € Anzeigen bei moreco DE Leichtes Design Günstig (für ein iPhone) Akkulaufzeit okay Keine Kopfhörerbuchse

Für den technisch versierten Senior könnte das iPhone SE (2020) eine gute Wahl sein, denn es ist ein iPhone, das für Leute entwickelt wurde, die nicht alle Top-End-Funktionen der neuesten Apple-Smartphones benötigen.

Das iPhone SE der zweiten Generation hat in vielen Bereichen ähnliche Spezifikationen wie das iPhone 8, aber mit ein paar Verbesserungen, um es auf den neuesten Stand der Trends im Jahr 2020 zu bringen. Die Bildschirmqualität, die Kamera und das Design würden jetzt veraltet erscheinen, aber solange der Senior, für den du ein Telefon kaufst, mit der neuesten Technik auf dem Laufenden bleibt, wird es ihm nichts ausmachen.

Senioren, die ein iPhone besitzen, können auch von dem fast nahtlosen Übergang zwischen einem iPhone und einem iPad profitieren, wann immer sie einen noch größeren Bildschirm wünschen. Für die Senioren, die dieses Smartphone kaufen, ist eine iPhone SE 2020 Hülle* ratsam, um das Telefon zusätzlich zu schützen und einige nützliche Vorteile zu bieten, wie z.B. einen Platz zum Aufbewahren von Karten.

Hier kannst du dir das iPhone SE 2020 genauer ansehen

iPhone XR 361,19 € Anzeigen bei Amazon Farbenfrohes Design Nicht zu teuer Nutzt Face ID Sollte mit Schutzhülle kombiniert werden

Wenn du ein neueres iPhone für den Senior willst, für den du ein Handy kaufst, ist das iPhone XR eine gute Wahl, denn es ist etwas moderner als das iPhone 8 Plus. Es war das günstigste Gerät der Serie und Apple schließt damit preislich die Lücke zwischen dem iPhone 8 und neueren Handys.

Das iPhone XR hat ein relativ großes 6,1-Zoll-Display, kann auf das neueste iOS-Betriebssystem aufgerüstet werden (und wird für die nächsten Jahre Anspruch auf Updates haben) und hat eine anständige 12-MP-Rückkamera. Es gibt auch viele iPhone XR-Hüllen* zur Auswahl, um das Gerät zu schützen.

Außerdem gibt es viele bunte iPhone XR-Modelle - es ist nicht so langweilig wie andere Smartphones, und egal, ob du ein leuchtendes Rot, Gelb, Koralle oder Blau willst, oder das häufigere Schwarz oder Weiß, es gibt eine große Auswahl.

Hier findest du das iPhone XR direkt bei Apple

Samsung Galaxy S10e 503 € Anzeigen bei Galaxus.de 112 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Gut dimensioniertes Display Umfangreiche Ausstattung Reaktionsschnelle Performance Könnte ein bisschen teuer sein Wireless PowerShare könnte unnötig sein

Ein einfach zu bedienendes Betriebssystem kann für Senioren großartig sein, und Samsungs One UI macht die Bedienung in der Tat sehr einfach. Das Samsung Galaxy S10e ist die Budget-Iteration der S10-Flaggschiff-Reihe, daher ist es recht erschwinglich, aber es gibt dennoch einige nützliche Funktionen hier.

Der 5,8-Zoll-Bildschirm ist groß genug, um das Betrachten einfach zu machen, aber klein genug, um es mit einer Hand zu bedienen, also passt es genau in die goldene Mitte. Der seitlich angebrachte Fingerabdrucksensor ist für die meisten Senioren einfacher zu bedienen als die in den Bildschirm eingelassenen Versionen, es gibt eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse für kabelgebundene Kopfhörer und einen Akku, der locker einen Tag durchhalten sollte. All diese Eigenschaften würden einem Senior sehr gut stehen.

Das Telefon ist auch ziemlich reaktionsschnell, mit einem Top-End-Snapdragon 855-Prozessor (nun, es war Top-End, als das Smartphone herauskam), so dass du keine verwirrenden Nachrichten bekommst, in denen du gefragt wirst, warum das Smartphone so lange braucht, um Dinge zu tun.

Der Grund, warum wir nicht eines der neueren Samsung-Handys empfehlen, ist, dass dieses ein wenig günstiger und kleiner als sie ist, was es perfekt für einen Senior macht.

Hier kannst du einen umfassenden Blick auf das Samsung Galaxy S10e werfen

Huawei P Smart (2019) 149,99 € Anzeigen bei Galaxus.de 'Einfacher Modus' für unkomplizierte Bedienung Günstiger Preis Ein bisschen veraltet mittlerweile Auf der großen Seite

Das Huawei P Smart (2019)* mag wie eine interessante Ergänzung zu einer Liste der besten Smartphones für Senioren erscheinen, da es an diesem Punkt schon ein wenig alt ist, aber lass uns ausreden - wir haben ein paar gute Gründe für seine Platzierung.

Erstens ist es äußerst erschwinglich, so dass du dich mit dem Kauf nicht gleich in Unkosten stürzen musst. Außerdem fehlen ihm einige Funktionen, die ein Senior nicht unbedingt braucht, so dass du mit einem günstigen Gerät nichts verlierst. Am wichtigsten ist jedoch, dass Huawei-Handys einen "Einfachen Modus" haben, der Symbole und Text deutlich vergrößert - perfekt für Senioren mit nicht ganz so perfekter Sehkraft.

Wenn du also ein anständiges Android-Smartphone für einen Senior suchst, ohne ein Loch in dein Erspartes zu reißen, und ihm trotzdem ein exzellentes Erlebnis bieten willst, könnte dies das ideale Handy sein.

Hier findest du unseren umfassenden Testbericht zum Huawei P Smart (2019)*

Moto G8 Power Lite 142 € Anzeigen bei SATURN Langlebiger Akku Sehr kleiner Preis Schwacher Prozessor Zwei redundante Rückkameras

Smartphones der Motorola G oder E-Serie können großartig für Senioren sein, da sie niedrige Preise haben, udn dennoch robust verarbeitet sind und langlebiges Akku aufweisen.

Dieses Smartphone hat einen Akku, der etwa zwei Tage hält, sowie einen großen Bildschirm, auf dem man alles sehen kann, und ein Gehäuse, das einige Stürze überleben wird (obwohl es nicht schadet, die mitgelieferte Hülle zu verwenden).

Während das Moto G8 Power Lite keinen großartigen Prozessor oder unglaubliche Kameras hat, wird das einen Senior wahrscheinlich nicht stören. Das Gerät ist großartig für Leute, die keine Top-End-Spezifikationen brauchen, besonders bei diesem niedrigen Preis.

Den Testbericht zum Moto G8 Power Lite findest du hier*

Einfaches Smartphone für Senioren

Nokia 3310 3G 34,20 € Anzeigen bei Amazon Einfaches, robustes Design Lange Akkulaufzeit Variierende Verfügbarkeit Teuer (für ein Feature Phone)

Einige Senioren möchten vielleicht nicht die ganze ausgefallene Technik eines Smartphones haben, und Seniorenhandys gehen vielleicht zu weit in Richtung einfache Bedienung. Hier kommt das neue Nokia 3310 (das Retro-Modell des beliebten Mobiltelefons von 2000 wurde 2017 auf den Markt gebracht) ins Spiel. Es ist ein einfaches, leicht zu bedienendes Feature Phone mit allen Grundlagen, die man braucht, um mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, und einem ausdauernden Akku, der die Verbindung aufrecht erhält.

Das Nokia 3310 unterstützt Anrufe, Textnachrichten und sogar ein wenig Social Media. Eine einfache Kamera kann Senioren helfen, mit ihrer Familie und ihren Freunden Bilder zu teilen. Außerdem ist es ein robustes kleines Telefon, so dass ein gelegentlicher Sturz kein großes Problem darstellen sollte. Obendrein ist es auch noch erschwinglich.

Du findest das Nokia 3310 3G unter anderem hier bei Saturn

* Link englischsprachig