Samsungs faltbares Tablet sieht im neuen Patent wie ein riesiger Gaming-Monitor aus

Tablets können Dinge tun, die Smartphones nicht können. Faltbare Smartphones können Dinge tun, die normale Smartphones nicht können. So war es nur unvermeidlich, dass jemand irgendwann ein faltbares Tablet machen würde, und ein Patent zeigt Samsungs Versuche, genau das zu tun.

Das von LetsGoDigital entdeckte Patent zeigt ein doppelt faltbares, flexibles Gerät mit zwei Scharnieren, im Gegensatz zu aktuellen Geräten wie dem Samsung Galaxy Z Fold 2* mit nur einer Falte. Das Patent wurde Ende 2020 in den USA eingereicht und soeben erteilt.

Wir hatten tatsächlich ein Gerücht gehört, dass Samsung an einem solchen Produkt arbeitet, vielleicht für einen Release im Jahr 2022, aber das ist im Moment in der Schwebe.

In dem Patent werden verschiedene Anwendungsfälle des Tablets gezeigt. Einige davon sind Möglichkeiten, wie man es falten kann, z.B. indem man die beiden Seiten des Geräts nach hinten klappt, um einen kleineren Bildschirm zu erhalten, oder in ein S-ähnliches Design, was wiederum zu einem kleineren Bildschirm führen würde.

Eine Grafik zeigt drei sich überlappende Fenster auf dem Tablet, die in verschiedene Bereiche aufgeteilt werden, sobald der Bildschirm zusammengeklappt wird.

Fold-school

Tatsächlich zeigen verschiedene Bilder Layouts für geöffnete Tabs oder Apps, je nachdem wie das Tablet gefaltet wird - so kann zum Beispiel, wenn das Tablet nur an einer Falte leicht gefaltet wird, was zu einem großen und einem kleinen Bildschirm führt, in jedem eine andere App erscheinen.

Diese Bilder lassen das faltbare Tablet wie ein großartiges Produktivitätswerkzeug aussehen, da du durch einfaches Biegen des Bildschirms in einen Split-Screen-Modus gelangen kannst. Einige der Bilder zeigen das erste Beispiel mit einem großen Display und einer Ladung an Bedienelementen im zweiten, kleineren Display, was für verschiedene Arbeitstypen nützlich sein könnte.

Außerdem sieht das Bild eines riesigen in zwei Teile gefalteten Tablets sehr nach einem großen, gebogenen Gaming-Monitor aus, und es könnte das Tablet hervorragend für mobiles Gaming oder Streaming machen, da der Bildschirm alleine stehen könnte, ohne gehalten zu werden.

Wenn wir über Patente berichten, müssen wir erwähnen, dass patentierte Produkte nicht zwangsläufig zu realen Produkten werden und stattdessen Tests für die Technologie sind - das ist bei einem faltbaren Gerät doppelt der Fall, da wir viele Patente dafür sehen, die nicht zustande kommen.

Wir würden uns freuen, wenn wir so ein cooles faltbares Tablet sehen könnten, denn es scheint besser für die Arbeit oder zum Spielen geeignet zu sein als ein normales Tablet.

* Link englischsprachig