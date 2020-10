Samsung Galaxy Z Flip: Offiziell in einem Werbespot während der Oscar-Verleihung vorgestellt

Während sich viele Experten (wir eingeschlossen) sicher waren, dass Samsung sein berüchtigtes faltbares Klapphandy - das Galaxy Z Flip - bei seiner Unpackend-Veranstaltung am 11. Februar 2020 enthüllt, hat das koreanische Unternehmen einen Vorstoß gewagt: Es zeigte sein neues Produkt (vollständig enthüllt!) in einem Werbespot, der heute Nacht während der Oscar-Verleihung ausgestrahlt wurde.

Der Werbespot wurde von Nilay Patel, dem Chefredakteur von The Verge, gesichtet. Es gelang ihm, den TV-Spot zu erfassen und auf seiner Twitter-Seite zu posten - unten kannst du es sehen.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonTFebruary 10, 2020