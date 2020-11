Samsung Galaxy Z Flip Lite Leak: Wird es bald ein günstigeres faltbares Smartphone geben?

Wenn du denkst, dass faltbare Smartphones schon per se teuer sind, liegst du definitiv nicht falsch. Aber es gibt vielleicht eine gute Nachricht, da eine günstige Version des Galaxy Z Flip auf dem Weg sein könnte.

Dieses Gerücht stammt von Ross Young, einem Analysten für Displays und Leaker, der per Tweet die Gerüchte über ein 'Z Flip Lite mit UTG' getwittert hat. Young war einer von mehreren Leakern, die schon früher die Idee eines "Galaxy Fold Lite" aufbrachten, aber anscheinend ist das jetzt vom Tisch.

UTG bezieht sich auf ultradünnes Glas, das Display-Material, das sich beim Berühren wie Glas anfühlt, sich aber leicht biegen lässt, obwohl sich Experten nicht sicher sind, ob es tatsächlich Glas ist oder ob es nur kleine Glaspartikel sind, die mit Kunststoffpolymer gemischt wurden.

Young scheint eine ziemlich solide Erfolgsgeschichte zu haben, wenn es um Display-Leaks geht, insbesondere in der Kategorie der Foldables, und ein Z Flip Lite würde eines der größten Probleme in Bezug auf den Preis der Handys lösen.

Das bedeutet, dass es sehr plausibel erscheint, dass Samsung tatsächlich an einem solchen günstigen Smartphone arbeitet. Allerdings solltest du dich vielleicht nicht zu sehr darauf freuen, es in nächster Zeit zu sehen.

We don't hear about Z Fold Lite anymore but we are hearing about Z Flip Lite with UTG...November 18, 2020