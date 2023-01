Returnal endlich auch für PC

Housemarques Returnal erhält am 15. Februar endlich seinen heiß erwarteten PC-Port. Allerdings birgt der PlayStation.Blog-Artikel (Öffnet sich in einem neuen Tab) noch einige weitere interessante Infos.

Um aber erst einmal alle abzuholen, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen: Returnal ist ein Rogue-Like 3rd-Person-Shooter und war das erste komplett PS5-exklisive Spiel - bis jetzt. Als Selene Vassos auf einem fremdartigen Planeten abstürzt, muss sie feststellen, dass sie nach jedem Ableben wieder ohne gefundene Ausrüstung in ihrem Schiffswrack aufwacht. Das Ziel ist klar: Von dieser tödlichen Welt fliehen. Also ballerst du dich mit verschiedenen Waffen durch Genre-typisch herausfordernde Kämpfe, während sich die Welt um dich herum mit jedem Run ein Stück verändert.

Das Spiel kam durch seinen frischen Genre-Mix auf der Konsole bereits sehr gut an und so wurde an den letztjährigen Game Awards der besagte PC-Port angekündigt.

Der PC-Version stehen mit entsprechenden Grafikkarten optional Nvidia DLSS und AMD FSR als Optionen zur Verfügung. Damit hast du in jeder noch so actionreichen Situation die bestmögliche Grafik und Framerate. NVIDIA NIS soll dabei den Spielern helfen, die ebenfalls eine Leistungssteigerung möchten, aber nicht über DLSS- oder FSR-fähige Hardware verfügen.

Die PS5-Version von Returnal bot bereits Raytracing-Schatten. Mithilfe von Climax Studios sind nun aber auch Raytracing-Reflexionen möglich. Und mit den neuen Bildschirmauflösungen von 21:9 (Ultrabreit) und 32:9 (Super-Ultrabreit) lässt sich das Ganze noch besser bestaunen. Da fliegen dir die unendlichen Projektile nur noch umso mehr um die Ohren.

Was du aber unter der Haube brauchst, um dieses grafisch mehr als beeindruckende Spiel selbst zu erleben, erfährst du weiter unten:

(Image credit: Future)

Mindestanforderungen für 720p, 60 FPS:

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

Nvidia Geforce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 Prozessor: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1500X Arbeitsspeicher: 16 Gbyte DDR4

16 Gbyte DDR4 Betriebssystem: Windows 10, 64 Bit

Windows 10, 64 Bit Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen)

Mittlere Anforderungen für 1080p, 60 FPS:

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT

Nvidia Geforce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT Prozessor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Arbeitsspeicher: 16 Gbyte DDR4

16 Gbyte DDR4 Betriebssystem: Windows 10, 64 Bit

Windows 10, 64 Bit Speicherplatz: 60 GB SSD

Empfohlene Einstellungen für 1080p, 60 FPS:

Grafikkarte: NVIDIA RTX 2070 Super / AMD Radeon RX 6700 XT

NVIDIA RTX 2070 Super / AMD Radeon RX 6700 XT Prozessor: Intel i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700X

Intel i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700X Arbeitsspeicher: 16 Gbyte DDR4

16 Gbyte DDR4 Betriebssystem: Windows 10, 64 Bit

Windows 10, 64 Bit Speicherplatz: 60 GB SSD

Höhere Anforderungen für 4K, 60 FPS:

Grafikkarte: NVIDIA RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT Prozessor: Intel i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

Intel i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X Arbeitsspeicher: 32 Gbyte DDR4

32 Gbyte DDR4 Betriebssystem: Windows 10, 64 Bit

Windows 10, 64 Bit Speicherplatz: 60 GB SSD

Das volle Programm mit Raytracing, 4K und 60 FPS: