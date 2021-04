Resident Evil Village Multiplayer Modus verzögert sich

Der Multiplayer-Part von Resident Evil Village, das seltsam betitelte Resident Evil Re:Verse, wurde verschoben. Das Spiel wird nicht mehr zusammen mit Resident Evil Village am 7. Mai erscheinen, sondern wurde auf später im Jahr 2021 verschoben, wobei kein konkretes Datum genannt wurde.

Wie Eurogamer berichtet, deutet ein Blick auf die Website von Resident Evil Re:Verse darauf hin, dass der Multiplayer-Ableger für Spieler, die Resident Evil Village kaufen, weiterhin kostenlos sein wird. Die Website gibt ein "Sommer 2021"-Veröffentlichungsfenster an, also können wir, sofern es keine weiteren Verzögerungen gibt, davon ausgehen, dass wir Resident Evil Re:Verse zwischen Juni und August spielen können.

Falls du noch nicht Bescheid weißt: Resident Evil Re:Verse ist ein Multiplayer-PVP-Shooter für bis zu sechs Spieler, der sich für die traditionellere Über-die-Schulter-Perspektive von Spielen wie Resident Evil 2 Remake gegenüber dem First-Person-Resident Evil Village entscheidet. Du wirst in der Lage sein, die Kontrolle über ikonische Charaktere der Serie wie Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Claire Redfield und mehr zu übernehmen, während du dich auch in schurkische Biowaffen wie Nemesis aus Resident Evil 3 verwandeln kannst.

Re:Verse Engineering

Während der Grund für die Verzögerung von Resident Evil Re:Verse unklar ist, kann es eine Reihe von Gründen geben, warum Capcom diese Entscheidung getroffen hat. Der Entwickler könnte sich einfach etwas mehr Zeit nehmen, um dem Spiel den letzten Schliff zu verpassen oder um es auf eine einigermaßen lange Haltbarkeit vorzubereiten.

Erinnerst du dich an Resident Evil Resistance, die Multiplayer-Komponente des Remakes von Resident Evil 3? Auch wenn es Spaß gemacht hat, konnte es nicht lange eine große Spielerbasis halten. Capcom könnte also nach Möglichkeiten suchen, dies mit Resident Evil Re:Verse zu vermeiden. Vielleicht ein Battle Pass oder ein Fortschrittssystem in irgendeiner Form?

Glücklicherweise hat die Verzögerung von Resident Evil Re:Verse keinen Einfluss auf die Veröffentlichung von Resident Evil Village, das immer noch auf dem Weg ist, am 7. Mai 2021 zu erscheinen. In der letzten Resident Evil-Präsentation kündigte Capcom an, dass der The Mercenaries-Extra-Modus in Resident Evil Village zurückkehren wird, was hoffentlich die Spieler, die nach einer mehr actionorientierten Erfahrung suchen, bis zur Veröffentlichung von Re:Verse im Laufe dieses Jahres überbrücken wird.