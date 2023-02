Pokémon Sleep: Eine App, mit der keiner mehr gerechnet hat

Mit dem Release von Pokémon Sleep hat wohl niemand mehr gerechnet. Trotzdem hat die heiß erwartete App heute Morgen die ein oder andere Aufmerksamkeit in unserem Büro geweckt, und zwar auf eine halb faszinierte, halb entsetzte Art und Weise.

Fangen wir mit den Grundlagen an: Pokémon Sleep ist eine App, die den Schlaf überwacht, allerdings mit Pokémon. Du installierst die App auf deinem iOS- oder Android-Gerät und legst dein Telefon neben dein Kopfkissen, wenn du dich schlafen legst (oder du benutzt das Pokémon GO Plus +, ein kommendes Bluetooth-Zubehör). Pokémon Sleep überwacht dann deinen Schlaf während der Nacht und belohnt dich am Morgen mit Pokémon, die von der Qualität und Länge deines Schlafs abhängen.

(Image credit: The Pokémon Company)

Und es kommt noch besser (vor allem, wenn du von der ganzen Pokémon-Sache überzeugt bist): Laut der Pokémon Company klassifiziert die App deinen Schlaf in einen von drei Stilen – Halbschlaf, Leichtschlaf oder Tiefschlaf – und die Pokémon, die du am Morgen bekommst, sind diejenigen, die ein ähnliches Schlafverhalten wie du aufweisen. Diese sammeln sich schließlich in deinem Garten um ein Relaxo.

(Image credit: The Pokémon Company)

Pokémon Sleep: Gibt es Bedenken?

Das hört sich alles lustig an, und ich habe bereits von einem weiteren spielbegeisterten Kollegen gehört, der Schwierigkeiten hat, gut zu schlafen, und sich sehr dafür interessiert, was Pokémon Sleep zu bieten hat. Er erwähnte sogar das Potenzial, den Schlaf mit Hilfe von Spielen zu verbessern – und das ist der Punkt, an dem ich anfange, mir ein wenig Sorgen zu machen.

Einerseits ist eine unterhaltsame Alternative zu den besten Schlaf-Apps, die gute Schlafgewohnheiten mit netten digitalen Sammelobjekten belohnt und dich schließlich zu einem gesunden Schlafverhalten erzieht, durchaus attraktiv. Dagegen ist nichts einzuwenden.

Andererseits erinnere ich mich daran, was passierte, als Pokémon GO so richtig losging: Horden von Menschen strömten an zufällige Plätze – nicht immer an den gesündesten Orten – in der Hoffnung, ein super seltenes Pokémon zu fangen, und ich kann nicht umhin, mich zu fragen, was für seltsame und störende Folgen ein ähnlicher Pokémon-Schlaf-Wahn haben könnte.

(Image credit: The Pokémon Company)

Denn obwohl das Versprechen der Pokémon Company, deinen Schlaf in Unterhaltung zu verwandeln, sehr gut gemeint ist – ganz zu schweigen von der Behauptung, dass das Aufwachen am Morgen zu etwas wird, auf das man sich freut – bin ich mir nicht sicher, wenn vor allem Kinder beteiligt sind.

Stell dir vor, ein jüngerer Spieler geht ins Bett und freut sich darauf, im Schlaf ein seltenes neues Pokémon zu erhalten. Wer soll denn da schlafen können? Im Artikel "Why can’t I sleep when I’m tired?" von unserem britischen Kollegen Jim McCauley wird erklärt, dass du unter anderem nicht einschlafen kannst, wenn du geistig aufgewühlt bist. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, könnten diese Kinder nach einer schlaflosen Nacht am Morgen mit einem dösenden Karpador belohnt werden.

Dieses Erklärungsvideo deutet zumindest darauf hin, dass Pokémon Sleep vor allem für Erwachsene gedacht ist – auch wenn Kinder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mitmachen werden. Eine weitere potenzielle (und altersunabhängige) Sorge ist der "Ich-muss-sie-alle-fangen-Aspekt" von Pokémon. Bedeutet das, dass du deinen Schlafrhythmus durcheinander bringen musst, wenn du zu den besessenen Spielern gehörst, die unbedingt jedes einzelne fangen wollen?

Ich kann das durchaus nachvollziehen, aber ich hoffe, dass die Pokémon Company das berücksichtigen wird. Es wird erwähnt, dass jedes Pokémon verschiedene Schlafstile hat, so dass es möglich ist, dass du irgendwann alle Pokémon sammeln kannst, egal wie du schläfst.

Es muss gesagt werden, dass alle möglichen Fitness- und Gesundheits-Apps bereits Gamification-Techniken nutzen, um dich zum Handeln zu bewegen, also nehme ich an, dass dies letztendlich ein faszinierender (und, seien wir ehrlich, äußerst reizvoller) Ansatz ist, um bessere Schlafgewohnheiten zu fördern. Pokémon Sleep erscheint voraussichtlich im Sommer 2023 für Android- und iOS-Geräte.

Sofern du die erste Pokémon Presents in diesem Jahr verpasst haben solltest, kannst du dir gerne unsere Highlights dieser ansehen. Alternativ kannst du die gesamte Präsentation auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal nachholen.