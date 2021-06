Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Preis, Erscheinungsdatum, Specs – alles, was wir wissen

Die Gerüchte waren also wahr – Nvidia hat die RTX 3080 Ti bei seinem Event im Rahmen der Computex 2021 vorgestellt – genauso wie die RTX 3070 Ti.

Wir haben zwar nicht alle Details zu Nvidias nächstem Grafikkarten-Flaggschiff erfahren, konnten aber einen Blick auf eine Grafikkarte werfen, die der RTX 3080 sehr ähnlich sieht.

Allerdings bietet die RTX 3080 Ti einige spürbare Upgrades gegenüber der RTX 3080, vor allem, was den Speicher angeht. Wie Gerüchte richtig vorausgesagt haben, kommt die RTX 3080 Ti mit 12 GB GDDR6X Speicher – mehr als die 10 GB, mit denen die RTX 3080 ausgestattet ist.

Nvidia setzt die UVP bei 1.199 Euro an, was ziemlich teuer ist, aber hoffentlich Cryptominer abschreckt, die sämtliche Lagerbestände aufkaufen und Video-Profis und Gamer keine übrig ließen.

Kurz & knapp

Worum geht es? Nvidias neue High-End-Grafikkarte

Nvidias neue High-End-Grafikkarte Wann erscheint sie? 3. Juni 2021

3. Juni 2021 Wie viel kostet sie? 1.199 Euro

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Erscheinungsdatum

Bei seinem Event zur Computex 2021 hat Nvidia gezeigt, dass die GeForce RTX 3080 Ti nicht nur echt ist, sondern auch schon sehr bald erscheint – am 3. Juni

Zum Glück müssen wir also nicht mehr lange warten. Was Nvidia jedoch nicht erwähnte, war die anhaltende GPU-Knappheit, die es für Nutzer unglaublich schwierig gemacht hat, an bestehende Nvidia-Grafikkarten zu kommen.

Während die RTX 3080 Ti also am 3. Juni in den Handel kommt – wie einfach wird es tatsächlich sein, sie zu kaufen? Wir sind immer noch besorgt, dass die Lagerbestände fast sofort ausverkauft sein werden und viele Kunden enttäuscht zurückbleiben. Hoffentlich haben Nvidia und die Einzelhändler Pläne, um Scalper und Bots davon abzuhalten, die Lagerbestände aufzukaufen, bevor echte Menschen eine Chance haben.

Nvidia könnte auch daran gearbeitet haben, mehr Lagerbestände der RTX 3080 Tis in den Einzelhandel zu bringen. Aber wegen der weltweiten Chip-Knappheit gibt es nur so viel, was man tun kann.

Die andere Möglichkeit ist, Kryptowährungs-Miner vom Kauf der neuen GPUs abzuschrecken, indem man künstlich einschränkt, wie gut die Grafikkarten beim Mining sind. Das hat in der Vergangenheit jedoch nicht funktioniert.

Was auch immer passiert, die RTX 3080 Ti wird wahrscheinlich sehr gefragt sein, weshalb es schwierig sein könnte, am 3. Juni eine zu ergattern.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Preis

Nvidia hat beim Computex 2021-Event auch den Preis angekündigt und unsere größten Ängste bestätigt: Das wird eine sehr teure Grafikkarte.

Die Nvidia RTX 3080 Ti soll zu ihrem Release am 3. Juni 1.199 US-Dollar kosten – fast doppelt so viel, wie die RTX 3080 ursprünglich gekostet hat (699 US-Dollar) und nicht weit von der RTX 3090 entfernt, die für 1.499 Dollar doppelt so viel VRAM besitzt.

Allerdings ist das auch derselbe Preis, für den die Nvidia GeForce RTX 2080 Ti in der Founders Edition auf den Markt gekommen ist. Das bedeutet, dass du wesentlich mehr Performance für denselben Preis bekommst.

Wir wollen jedoch darauf hinweisen, dass GPUs heutzutage aufgrund von Lieferengpässen oft für weit über der unverbindlichen Preisempfehlung verkauft werden. Sollte die RTX 3080 Ti schwer zu bekommen sein, könnten die Preise noch weiter steigen.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Specs und Performance

Nvidia hat nicht allzu viele Details zur RTX 3080 Ti preisgegeben, aber wir wissen, dass sie mit 12 GB GDDR6X VRAM kommt.

Das würde auf einen 384-bit-Speicherbus hindeuten, wobei sich dann wiederum die Frage stellt, warum Nvidia sie auf 12 statt 24 GB begrenzen würde. Als Nvidia nämlich die RTX 3060 veröffentlicht hat, erklärte das Unternehmen, dass die Grafikkarte mit 12 statt 6 GB VRAM käme, um so viel VRAM zu verbauen, wie auf dem Speicherbus möglich.

Andererseits könnten 12 GB VRAM eine Möglichkeit sein, die RTX 3080 Ti als günstigere Variante der RTX 3090 zu vermarkten, da die meisten Gamer sowieso nicht so viel VRAM brauchen.

Nvidia hat außerdem bekannt gegeben, dass die RTX 3080 Ti 34 Shader-TFLOPs, 67 RT-TFLOPS und 273 Tensor-TFLOPS leistet. Das ist allerdings viele schöne Zahlen, die ohne zusätzliche Information nicht sehr aussagekräftig sind.

Einem Gerücht zufolge soll die RTX 3080 Ti allerdings 10.240 CUDA-Cores besitzen statt den bisher gemunkelten 10.496, die der Anzahl der RTX 3090 entsprechen würden.

Doch selbst wenn die RTX 3080 Ti auf 10.240 CUDA-Cores beschränkt wurde, ist das immer noch ein immenser Unterschied gegenüber den 8.704 Cores der RTX 3080, was die RTX 3080 Ti zu einem wahren Monstrum bei 1080p machen würde.

Nvidias Computex 2021-Präsentation zufolge handelt es sich bei der GeForce RTX 3080 Ti um sein neues Gaming-Flaggschiff, das eine 1,5-fache Performance der RTX 2080 Ti bietet.

Eine weitere Slide der Präsentation verspricht einen großen Performance-Schub bei Assassin’s Creed Valhalla, Borderlands 3, Dirt 5, Minecraft RTX, Watch Dogs: Legion und Cyberpunk 2077, verglichen mit der RTX 2080 Ti und der GTX 1080 Ti.

Wenn wir eine Karte zum Testen erhalten, werden wir sie auf Herz und Nieren überprüfen.