"Nicht dein Ernst": Neuer Oppo Find X6 Pro Leak bestätigt unsere schlimmsten Befürchtungen

Es wird erwartet, dass Oppo noch in diesem Monat die Oppo Find X6-Serie vorstellt, und neue Leaks haben uns den bisher besten Blick auf das High-End-Handy der kommenden Serie, das Find X6 Pro, gegeben. Leider sind diese Leaks zusammen mit enttäuschenden Nachrichten über die Verfügbarkeit der Find X6 Serie aufgetaucht. Laut dem Serien-Tippgeber Ice Universe wird das Oppo Find X6 Pro nicht weltweit verkauft werden, da kein globaler Release geplant ist.

Als Antwort auf die Behauptung von Ice Universe twitterte ein anderer Leaker, Max Jambor, dass das Find X6 Pro ebenfalls "nirgendwo in Europa verkauft werden wird", so dass wir zunehmend zuversichtlich sind, dass Oppos nächstes Premium-Handy zum Start exklusiv in China erhältlich sein wird.

Die erwartungsvollen Oppo-Fans sind darüber nicht gerade erfreut. "Nicht dein Ernst", twittert ein Nutzer, während ein anderer schreibt: "Jetzt ist die Vorfreude [auf das Oppo Find X6 Pro] weg." 9to5Google-Mitarbeiter Max Weinbach sagt lediglich: "Woah."

Xiaomi 13 Ultra will be sold globally, but OPPO Find X6 Pro will not.March 10, 2023

Oppo Find X6 Pro: In Deutschland wohl eher nicht

Dass das Find X6 Pro von Oppo in Deutschland nicht erhältlich sein wird, ist eigentlich keine große Überraschung. Oppo hat keine Einzelhandelspartner in Europa und betreibt auch keinen eigenen lokalen Läden. Wir hatten jedoch die Hoffnung, dass es in irgendeiner Form außerhalb Chinas erscheinen würde. Das Oppo Find N2 Flip wurde letzten Monat in Europa eingeführt, daher ist es enttäuschend zu hören, dass das Find X6 Pro nicht nachziehen wird.

Es ist wichtig klarzustellen, dass sich keiner der oben genannten Leaks auf das Standardmodell der Find X6-Reihe bezieht. Es besteht also die Möglichkeit, dass das einfache Oppo Find X6 seinen Weg nach Europa und darüber hinaus findet – aber die Gerüchte über sein teureres Geschwisterchen verheißen nichts Gutes.

Enttäuschend (für alle außerhalb Chinas) ist, dass neue Bilder des Find X6 Pro, die ebenfalls von Ice Universe geteilt wurden, darauf hindeuten, dass es eines der besten Smartphones des Jahres 2023 werden könnte. Wir haben bereits vermutet, dass das Gerät mit einer Hasselblad-Kamera mit drei Objektiven ausgestattet sein wird: einem 50-MP-Hauptsensor, einem 50-MP-Ultraweitwinkel-Sensor und einem 50-MP-Telefoto-Sensor.

OPPO Find X6 Pro !!! pic.twitter.com/LDBgIsFTrGMarch 12, 2023

Der Schriftzug "Powered by MariSilicon" unter dem Hasselblad-Logo verweist auf den hauseigenen Bildverarbeitungschipsatz von Oppo, was sich mit früheren Gerüchten über eine Kombination aus Snapdragon 8 Gen 2 und MariSilicon-Prozessor deckt, die wir gehört haben.

Abgesehen von der Kamera und dem Chipsatz soll das Oppo Find X6 Pro ein 6,7-Zoll-Display mit 2K-Auflösung, 8 GB oder 12 GB Arbeitsspeicher, 128 GB, 256 GB oder 512 GB Speicherplatz, Android 13 und einen 5.000-mAh-Akku mit 100 W kabelgebundener und 50 W kabelloser Ladefunktion haben (laut dem Informanten Yogesh Brar).

Sobald das Oppo Find X6 Pro zusammen mit seinem Vanilla-Modell Ende des Monats auf den Markt kommt, werden wir alle oben genannten Spezifikationen bestätigen können, also halte dich mit TechRadar auf dem Laufenden, um mehr zu erfahren. Solange kannst du dich in unserem Kaufberater der besten Android-Smartphones umsehen.