Neue Starfield Videos geben einen Einblick in drei Orte aus dem Spiel

Bethesda hat drei der Städte, die in Starfield vorkommen werden, in einem Trio von kurzen neuen Videos enthüllt.

Ursprünglich wurden die Videos mit Fans geteilt, die sich für die Updates des Starfield Constellation Programms angemeldet haben, dann wurden sie vom offiziellen Starfield Twitter Account gepostet und jetzt kannst du sie dir unten ansehen.

Die Videos zeigen nicht, wie die Schauplätze im Spiel aussehen - stattdessen geben sie uns einen Blick auf die Konzeptkunst für jeden Schauplatz (zum ersten Mal in "Into the Starfield" zu sehen) mit einem Kommentar von Design Director Emil Pagliarulo, der einen tieferen Einblick in ihre Geschichten gibt. Obwohl jedes Video nur etwa 50 Sekunden lang ist, bekommst du einen guten Eindruck von der beabsichtigten Stimmung der Orte.

Die erste der drei Städte ist Neu-Atlantis, die Hauptstadt der Vereinigten Kolonien, der mächtigsten politischen und militärischen Fraktion im Spiel. Neu-Atlantis wird von Pagliarulo als "ein wahrer Schmelztiegel beschrieben und seine Bewohner kommen aus jeder Rasse, jedem Glauben und jeder Ethnie. In vielerlei Hinsicht ist Neu-Atlantis ein wahres Spiegelbild der Zukunft unserer Welt."

Die zweite Stadt, Akila, ist ein wenig weniger bebaut als Neu-Atlantis. Es ist die Hauptstadt des Freestar-Kollektivs, einer losen Konföderation von drei Sternensystemen. Obwohl die Menschen, die dort leben, alle unterschiedlich sind, teilen sie den Glauben an "die Heiligkeit der persönlichen Freiheit und Individualität". Die Stadt ist ummauert und außerhalb der Mauern, so Pagliarulo, streifen gefährliche Aliens umher, die "eine Kreuzung zwischen einem Wolf und einem Velociraptor" sind. Wir bekommen zwar keine Konzeptzeichnungen zu sehen, wie diese Außerirdischen aussehen werden, aber diese Beschreibung regt die Fantasie an.

Schließlich ist da noch Neon, eine Vergnügungsstadt, die von einem Konzern auf einer Wasserwelt gebaut wurde. Ursprünglich war sie als Fischereiplattform gedacht, aber die Firma entdeckte schnell, dass einige der Fische psychotrope Eigenschaften haben und erkannte, dass sie mit dem Verkauf einer Droge viel mehr Geld verdienen können als mit dem Fischen. Diese Droge ist Aurora, die nur auf Neon legal ist, und sie ist ein großer Anziehungspunkt für die Besucher der Stadt.

Analyse: Imagination fuel

Die drei Städte, die Bethesda in diesen Videos zeigt, sind sehr unterschiedlich, aber sie wirken genau wie die Orte, die man in einem Open-World-Rollenspiel erwartet (und sich wünscht).

Diese Videos zeigen jedoch kein Material oder Bilder aus Starfield selbst, und Konzeptkunst, so wunderschön sie auch sein mag, ist keine Garantie dafür, was wir letztendlich im Spiel erkunden werden. Daher ist es schwer, anhand dieser Bilder etwas Handfestes darüber zu sagen, wie Starfield aussehen wird. Immerhin haben wir noch nicht viel vom Spiel gesehen.

Dennoch geben diese Videos einen Einblick in Bethesdas Ambitionen für die Welt von Starfield und sie helfen dabei, unsere Vorstellungskraft in Bezug auf das, was Starfield sein könnte, zu beflügeln. Hoffentlich ist es eine Welt mit einzigartigen, wunderschönen Orten, die es zu erkunden gilt. Wenn Neon nur halb so schön aussieht wie in den Bildern, würden wir es gerne besuchen.

Auch wenn diese kurzen Clips nicht viel über Starfield verraten, freuen wir uns darauf, mehr zu erfahren und Material aus dem Spiel selbst zu sehen, sobald es gezeigt wird.

Bis dahin ist allerdings noch viel Zeit - Starfields Veröffentlichung ist für den 11. November 2022 geplant, also mehr als ein Jahr entfernt. Wenn es erscheint, wirst du es auf dem PC und der Xbox Series X spielen können, mit einer Xbox Game Pass Version am ersten Tag.