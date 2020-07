Neue geleakte iPhone SE 2 Renderings zeigen ... im Grunde genommen ein iPhone 8

Wir erwarten, dass das iPhone SE 2 in diesem Jahr herauskommen wird - ein Satz, den wir zugegebenermaßen schon seit einigen Jahren sagen - aber neu durchgesickerte Renderings geben uns einen wirklich genauen Blick auf das, was wir vom kommenden Budget iPhone erwarten könnten.

Diese Renderings kommen von dem bekannten Leaker @Onleaks, geteilt im iGeeksBlog und zeigen eine vollständige Ansicht des Gerätes von der Vorder- und Rückseite und einige andere Blickwinkel. Man sollte diese Bilder mit Vorsicht genießen, da sie bestimmten anderen Designgerüchten widersprechen, die wir gehört haben (hauptsächlich wegen des Fehlens einer Kerbe), aber sie sind trotzdem einen Blick wert.

Die Bilder zeigen ein schlankes Telefon mit abgerundeten Kanten, einem Lightning Port, keinem 3,5 mm Kopfhöreranschluss, einer klobigen Blende und einem Kinn auf der Vorderseite anstelle einer Kerbe. Das klingelt wahrscheinlich bei Leuten, die ein iPhone 8 besaßen, weil es im Grunde gleich aussieht.

And finally comes your very first look at #Apple's highly anticipated #iPhoneSE2 aka #iPhone9! 360° video + stunning official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @igeeksblog -> https://t.co/vXBBRhDlgA pic.twitter.com/YQHMEZUz9eJanuary 7, 2020